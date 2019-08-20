EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Пожар в отеле в Одессе Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
  616  3
Все про:контрабанда (1799) корабль (1208) суд (22465) Херсон (592)

 Происходит выполнение решения суда об аресте судна "Мрия-Вилга", которое поставляло топливо для подразделений ЧФ РФ, - прокуратура АРК

Происходит выполнение решения суда об аресте судна "Мрия-Вилга".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram сообщает прокуратура АР Крым.

"На даный момент происходит выполнение решения суда об аресте судна, детальная информация будет предоставлена позже", - говорится в сообщении.

Вчера, 19 августа 2019 года, Херсонский апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции по поводу ареста судна "Мрия", на судно наложен арест.

Напомним, 10 августа 2019 года, в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию, прокуратура АР Крым, провела обыск в г. Херсон на судне "Мрия". В июне 2015 это же судно, но под названием "Вилга", поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в г. Севастополь.

Подробнее о ситуации вокруг судна "Мрия-Вилга" читайте в статье Юрий Бутусова "Почему "Мрию-Вилгу" пытаются сегодня спасти от ареста в Херсоне?".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Судно "Мрия-Вилга", поставлявшее топливо для подразделений ЧФ РФ, может вести к схемам Медведчука, - InformNapalm

Происходит выполнение решения суда об аресте судна Мрия-Вилга, которое поставляло топливо для подразделений ЧФ РФ, - прокуратура АРК 01

Источник: https://censor.net.ua/n3143799
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх