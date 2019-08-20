 Труханов заявил, что владелец сгоревшего в Одессе отеля Черный не хочет платить пострадавшим. Бизнесмен это отрицает

По словам вице-мэра Павла Вугельмана, руководство города от имени 63 постояльцев горевшей гостиницы, которые нуждались в материальной поддержке, связалось с полицией, спросив о возможной компенсации, и получили ответ, что владелец отеля не будет ничего выплачивать, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

"Что касается собственника, то размещать людей в другой гостинице и выплачивать помощь или компенсацию он отказался", - сказал на сегодняшнем совещании городской голова Геннадий Труханов.

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В то же время чиновники отметили, что некоторые одесситы оперативно отреагировали на трагедию, поселили оказавшихся ночью на улице женщин и детей у себя дома, приносили детские вещи, четыре отеля Одессы (не принадлежащие Черному) согласились поселить часть погорельцев бесплатно, за счет благотворителей организовано платное проживание пожилой пары из Беларуси, которая приехала в Одессу отметить серебряную свадьбу. Остальных гостей города поселили в лицее "Олимпиец".

Сам Вадим Черный назвал заявления чиновников ложью:

"Никто не отказался. Я находился в СИЗО. Кроме меня, никто решения не принимает. Компенсация предполагает вину. До решения экспертизы не может быть компенсации в любом случае. Но всем произведены выплаты просто потому, что люди пострадали. Не потому, что это компенсация или признание вины, это помощь. Людям оплачивают лечение, вернули все возможные деньги, дали на билеты. Возможно, не всем, потому что охватить всех физически не могли. Все мои сотрудники были на допросах, я в изоляторе. Ситуация будет нормализована, будут составлены списки. Все что можно сделать, мы сделаем", - заявил бизнесмен.

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар". Изначально сообщалось, что в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек.Позднее на пепелище нашли тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв пожара выросло до 9. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице, в том числе поджог с целью сокрытия убийства. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке. ГБР возбудило против сотрудников ГСЧС в Одесской области уголовное дело о служебной халатности.

Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

Собственник гостиницы, одесский предприниматель Вадим Черный, заявил, что "произошла катастрофа" и что он готов нести полную ответственность в случае установления его вины. Вечером 17 августа владелец гостиницы "Токио Стар" Черный был задержан.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил начать масштабные проверки одесских гостиниц и санаториев. "Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей", - сказал он.