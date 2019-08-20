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 Браконьер застрелил своего товарища во время охоты на Закарпатье, - полиция

Сотрудники Хустского отдела полиции по фактам убийства по неосторожности и незаконной охоты начали следствие. 58-летнему жителю села Ракош, причастного к преступлению, совершенного по неосторожности, сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

"19 августа утром в полицию поступило сообщение от 58-летнего жителя села Ракош Хустского района. Мужчина сообщил, что во время охоты по собственной неосторожности он попал из ружья в своего товарища, 39-летнего односельчанина. Последний от полученных травм скончался на месте, в лесном массиве вблизи села", - сказано в сообщении.

Прибывшие по вызову правоохранители, установили, что мужчины в лесу на охоте находились незаконно, поскольку в настоящее время отстрел парнокопытных животных и пушных зверей запрещен. Ружья жителей Хустщины не зарегистрированы, а разрешения на охоту - отсутствуют.

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По признакам ч.1 ст.119 (убийство по неосторожности) и ч.1 ст.248 (Незаконная охота) Уголовного кодекса Украины начато следствие. Жителю села Ракош Хустского района, который по неосторожности застрелил своего товарища сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос в суде об избрании ему меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/n3143787
 
 
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У кабанов, оленей и зайчиков сейчас праздник
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***
- и когда вы поняли что ранили не оленя?
- когда алень начал материться и отстреливаться..
///
а вообще это не смешно! браконьерство - опасно для жизни...
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