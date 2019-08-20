 Браконьер застрелил своего товарища во время охоты на Закарпатье, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
"19 августа утром в полицию поступило сообщение от 58-летнего жителя села Ракош Хустского района. Мужчина сообщил, что во время охоты по собственной неосторожности он попал из ружья в своего товарища, 39-летнего односельчанина. Последний от полученных травм скончался на месте, в лесном массиве вблизи села", - сказано в сообщении.
Прибывшие по вызову правоохранители, установили, что мужчины в лесу на охоте находились незаконно, поскольку в настоящее время отстрел парнокопытных животных и пушных зверей запрещен. Ружья жителей Хустщины не зарегистрированы, а разрешения на охоту - отсутствуют.
По признакам ч.1 ст.119 (убийство по неосторожности) и ч.1 ст.248 (Незаконная охота) Уголовного кодекса Украины начато следствие. Жителю села Ракош Хустского района, который по неосторожности застрелил своего товарища сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос в суде об избрании ему меры пресечения.
- и когда вы поняли что ранили не оленя?
- когда алень начал материться и отстреливаться..
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а вообще это не смешно! браконьерство - опасно для жизни...