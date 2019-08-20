 Браконьер застрелил своего товарища во время охоты на Закарпатье, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

"19 августа утром в полицию поступило сообщение от 58-летнего жителя села Ракош Хустского района. Мужчина сообщил, что во время охоты по собственной неосторожности он попал из ружья в своего товарища, 39-летнего односельчанина. Последний от полученных травм скончался на месте, в лесном массиве вблизи села", - сказано в сообщении.

Прибывшие по вызову правоохранители, установили, что мужчины в лесу на охоте находились незаконно, поскольку в настоящее время отстрел парнокопытных животных и пушных зверей запрещен. Ружья жителей Хустщины не зарегистрированы, а разрешения на охоту - отсутствуют.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Браконьерская охота может быть легализована - днепропетровские экологи сделали заявление

По признакам ч.1 ст.119 (убийство по неосторожности) и ч.1 ст.248 (Незаконная охота) Уголовного кодекса Украины начато следствие. Жителю села Ракош Хустского района, который по неосторожности застрелил своего товарища сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос в суде об избрании ему меры пресечения.