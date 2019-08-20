 Фильм режиссера-дебютанта Алиева "Домой" попал в лонг-лист "Европейского Оскара", - Госкино

Как информирует Цензор.НЕТ, лонг-лист из 46 фильмов опубликован на сайте European Film Awards.

Премия присуждается Европейской киноакадемией с 1988 года и является европейской версией "Оскара". В 2014 премию "Открытие года", которая отмечает лучший полнометражный дебют, получила лента "Племя" Мирослава Слабошпицкого. Финальный список номинантов будет объявлен 9 ноября.

Как сообщает Госкино на своей странице в сети Facebook, украинская лента оказалась среди 46 работ, которые отобрала селективная комиссия Европейской киноакадемии и рекомендовала к дальнейшему рассмотрению. Сейчас эксперты начинают формировать окончательный перечень номинантов.

"Это первый шаг для того, чтобы фильм был номинирован на премию Европейской киноакадемии. Теперь ленту будут смотреть члены киноакадемии и голосовать. Я не могу прогнозировать никаких результатов, но быть причастным к такой премии очень важно и приятно. С каждым годом Украина все глубже интегрируется в европейский кинопроцесс, и это позволяет нам продолжать двигаться вперед", - комментирует Нариман Алиев.

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Глава Госкино Филипп Ильенко поздравил Наримана Алиева с очередным успехом его картины: "В прошлом году в лонг-лист премии Европейской киноакадемии попало два фильма, созданные в копродукции с Украиной. А теперь на эту номинацию претендует полностью украинская картина, которая имеет для нас большое историческое и культурное значение. Это очень приятная новость, которая также свидетельствует о развитии украинской киноотрасли".

"Домой" - полнометражный дебют режиссера Наримана Алиева. По сюжету, у крымского татарина Мустафы умирает его первенец. Отец приезжает в Киев, куда его два сына уехали после аннексии Крыма, чтобы вернуть младшего сына домой, а старшего похоронить на родине в Крыму согласно мусульманским традициям. Главные роли в фильме сыграли Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов. Продюсером ленты выступает Владимир Яценко ("Дикое поле").

Мировая премьера картины состоялась в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. Украинская премьера ленты состоится в рамках международной конкурсной программы Одесского кинофестиваля, где "Домой" получил Гран-при - "Золотого дюка", который присуждается по результатам зрительского голосования.

Также в лонг-лист попал польско-британско-украинский фильм "Мистер Джонс".

Напомним, ранее Украинский оскаровский комитет завершил прием заявок для участия национальных фильмов в отборе на выдвижение фильма на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины.

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