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 Киевские новости, Общество
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 Телефонная линия психологической поддержки ветеранов боевых действий на Донбассе появилась в Киеве

В Киеве презентовали телефонную линию поддержки по вопросам предотвращения суицидов и профилактики психологического здоровья для ветеранов военных действий на Донбассе - Lifeline Ukraine.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я считаю, что завершая военную службу, некоторые переживают травматичное для них время. Lifeline может стать первым этапом помощи в адаптации этих людей, которая будет предоставлять психологическую помощь", - сказала заместитель главы миссии посольства Великобритании в Украине Хелен Фейзи на презентации инициативы во вторник в Киеве.

Проект является негосударственным, а правительство Великобритании является одним из доноров, взнос которого составил 580 тыс. фунтов.

"Военнослужащие, которые принимали участие в боевых действиях, возвращаясь оттуда, оставляли там друзей и сослуживцев. Здесь у них новый этап их жизни. Важно, чтобы Украина создала такую структуру поддержки", - отметил основатель Lifeline Ukraine Пол Найлен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Слуге народа" предлагают принять закон о ветеранах и создать агентство по координации предоставления им льгот

По его словам, за основу был взят проект, который функционирует в Австралии - Lifeline Australia.

В будущем, Найлен планирует расширить предоставление помощи для всех слоев населения.

По информации министерства по делам ветеранов, в Украине 392 тыс. ветеранов войны на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3143781
 
   
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здорово,на самом деле очень нужная штука .реально нужная .....
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Придётся ещё дополнительно бороться с пропагандой Г+Г и Тимошенко, которые мозги выворачивают и в контексте "доказывают", что они ни за Украину там стоят, а за чьи-то интересы, за исключением "патриота" Коломойского...
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