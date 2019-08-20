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 Политика Украины
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 НАБУ допросит Богдана из-за его заявления о предложении "смотрящими" Киева взятки в $20 млн, - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявляет, что Бюро планирует допросить руководителя Офиса президента Андрея Богдана после заявления о приходе представителя якобы от одного из "смотрящих" Киева с предложением разделить незаконно полученные бюджетные деньги столицы пополам за сохранение на должности главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Он отметил, что городской председатель Киева Виталий Кличко уже приходил на допрос.

Вместе с тем, он сказал, что планируется допрос руководителя Офиса президента Андрея Богдана.

"Планируется допрос. Без показаний Богдана в принципе там нечего расследовать. Если он расскажет, то будем двигаться дальше", - заявил Сытник.

При этом, он не сказал, когда состоится следующий допрос.

Напомним, глава Офиса Президента Андрей Богдан рассказал, что к нему приходили представители "смотрящих" и просили не снимать главу КГГА с должности взамен на финансовое вознаграждение.

14 августа мэр Киева Виталий Кличко дал показания о возможном получении Богданом взятки.

По словам главы КГГА, подобные утверждения главы ОП подлежат проверке в рамках досудебного расследования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кличко, как глава ассоциации городов, заявил о том, что офис президента блокирует выделение городам 10 млрд грн

Источник: https://censor.net.ua/n3143777
 
   
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Юрий Бутусов
18 мин. ·

Вчера в Офисе президента прошло резонансное совещание по состоянию дел в энергетике, снижению цен и тарифов на электроэнергию для промышленных предприятий. На совещание пригласили СБУ, НАБУ, САП.
Президент Владимир Зеленский задал вопрос - когда будут снижены тарифы на электроэнергию для предприятий?
Представитель "Укрэнерго" заявил, что тарифы можно снизить. Кабмин и представители НКРЕ с ним не согласились, особенно в эмоциях был министр энергетики Насалик. И тут выяснилось, что вопрос с тарифами не так важен по сравнению с вопросом - по какой цене покупать уголь?

Выяснилось, что Украина загружает на склады свыше 49 тысяч тонн угля в день, а потребность - 73 тысячи тонн. Расход не восполняется.
Если запасы не пополнять, то их хватит всего лишь до середины октября. Ситуация критическая и требует быстрых решений.
Поэтому надо принять решение - как покупать уголь для тепловой генерации?
Начали обсуждать уголь. Оказалось, что уголь сейчас выгодно покупать или в Колумбии, по 1900 гривен за тонну, или... по схеме "Роттердам +". По которой НАБУ и САП ведут громкое уголовное дело, и оценивают ущерб от схемы в 19 миллиардов.
"Роттердам+", отметил дтэковец Тимченко, сейчас обеспечивает самые низкие цены - 1500 гривен за тонну. Ну что ж, вполне логично - донбасский уголь, который продается через Россию за несколько сот километров в объезд фронта, будет, конечно, дешевле любой другой схемы поставки любого другого угля.
Парадоксальная ситуация. С чем пойдут в суд НАБУ и САП по "Роттердам+", если новый Кабмин будет вынужден снова организовать более дешевые закупки из России по тому же самому "Роттердам+"?
Ситуация по углю такая же принципиальная, как и по газу - если мы добиваемся независимости от России по поставкам, значит, надо быть готовым платить больше. Конечно, определенное отличие есть - поменять схему поставок угля можно достаточно быстро, это все-таки не труба.
Но решение не принято.
Судя по всему, снижать тарифы для промышленности и заменять "Роттердам+" на что-то иное будет уже новый Кабмин. Проблемы энергетики остаются нерешенными, и это один из первых вызовов перед новым правительством.
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Отакий він Ротердам +.
Забезпечував найдешевший енергоресурс.
НАБУ допросит Богдана из-за его заявления о предложении "смотрящими" Киева взятки в $20 млн, - Сытник - Цензор.НЕТ 9546
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Вы за 3 месяца пока только пытаетесь судить Пороха за то что отправил наших моряков и за то что он защищал Украину от кацапов НАБУ допросит Богдана из-за его заявления о предложении "смотрящими" Киева взятки в $20 млн, - Сытник - Цензор.НЕТ 6447
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зачем допрашивать?!.. сразу пытайте на дыбе!
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Ананий,это не ваше кацапское болто,в Украине люди цивилизованные
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Ну вот и пытать цивилизованно - электротоком.
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- Я сию минуту сознался, что, может быть, это я убил эрцгерцога Фердинанда, - ответил Швейк. Шесть сокамерников в ужасе спрятались под вшивые одеяла.(с)
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цитата: "это не ваше кацапское болто"..

Железяка!. подкрути себе болтик, у тебя орфография глючит..
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Ну чого ж Ви так? Для початку нехай пояснить, що таке у кацапів "болото" і де воно у них теліпається. 😁
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Отмазка уже традиционная - то была шутка.
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а традиционные отмазки не при Порошенко постоянно использовали?Откуда же традиция? НАБУ допитає Богдана через його заяву про пропозицію "смотрящими" Києва хабаря в $20 млн, - Ситник - Цензор.НЕТ 7479
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Хватит уже кивать на барыгу и мародера.Ведь сейчас честнейшая и справедливейшая власть за всю историю.
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так это твой коллега говорит о традициях времен порошенко
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если тебе мешает застарелый порох, обратись к практологу НАБУ допитає Богдана через його заяву про пропозицію "смотрящими" Києва хабаря в $20 млн, - Ситник - Цензор.НЕТ 2475
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Ви розмовляєте з БОТОМ.
Він продукує тексти згідно закладеного алгоритму.
Це простий бот, він формує тексти з слів: «соя, лолита, вальцман, мародьор, песики, липецьк»...
Є й більш складні, що оперуть текстами складеними з слів матірної лексіки.
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Зебилы как всегда , когда Пороха будете сажать зебилы ?
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Потужные шоколадные подельники Вовк и Гонтарева уже свалили заграницу и возвращаться "не планируют". Им уже не так смешно.
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не смешно Бене, который и хотел бы за границу, но ссыкотно ))
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Рыба ищет где глубже, а Беня - там, где его никто не тронет. Тут - самое то...
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Беню ждут песчаные пляжи Гуантанамо НАБУ допитає Богдана через його заяву про пропозицію "смотрящими" Києва хабаря в $20 млн, - Ситник - Цензор.НЕТ 4406
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Кому интересны эти заочные обвинения. Нужно было их заманить сюда лаской, а потом сразу же хватать за жабры.
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Методички с соплями о политических репрессиях уже готовы?
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Вы за 3 месяца пока только пытаетесь судить Пороха за то что отправил наших моряков и за то что он защищал Украину от кацапов
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Вот и напишешь это после назначения нового генпрокурора.
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Кстати, а куда это Мародёр отправил немецких моряков?
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А что, новый прокурор будет сажать защитников Украины?
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Да , новый прокурор будет друг Шария и друг зебилов Портнов который сделает амнистию для "защитников Донбасса" от "киевской хунты"
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Надеюсь, что будет сажать коррупционеров и казнокрадов.
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Илон маск писал о защитниках Украины. Слив не защитан.
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Ты в глазки долбишься? НАБУ допитає Богдана через його заяву про пропозицію "смотрящими" Києва хабаря в $20 млн, - Ситник - Цензор.НЕТ 8989 Прочти еще раз внимательнее. НАБУ допитає Богдана через його заяву про пропозицію "смотрящими" Києва хабаря в $20 млн, - Ситник - Цензор.НЕТ 8989
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Свои каракули не понимаешь? Сочувствую, хотя, все понятно, ты же зебил.
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Не сливайся. Расскажи от том, что писал кацап о защитниках Украины?
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Кацап под прокси,чего тебя так бомбит от Зеленского?Поздно ,ваш Порошенко уже проиграл выборы,вы как всегда на ручном тормозе,не удивительно что у вас все взрывется НАБУ допитає Богдана через його заяву про пропозицію "смотрящими" Києва хабаря в $20 млн, - Ситник - Цензор.НЕТ 8664
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Юрий Бутусов
18 мин. ·

Вчера в Офисе президента прошло резонансное совещание по состоянию дел в энергетике, снижению цен и тарифов на электроэнергию для промышленных предприятий. На совещание пригласили СБУ, НАБУ, САП.
Президент Владимир Зеленский задал вопрос - когда будут снижены тарифы на электроэнергию для предприятий?
Представитель "Укрэнерго" заявил, что тарифы можно снизить. Кабмин и представители НКРЕ с ним не согласились, особенно в эмоциях был министр энергетики Насалик. И тут выяснилось, что вопрос с тарифами не так важен по сравнению с вопросом - по какой цене покупать уголь?

Выяснилось, что Украина загружает на склады свыше 49 тысяч тонн угля в день, а потребность - 73 тысячи тонн. Расход не восполняется.
Если запасы не пополнять, то их хватит всего лишь до середины октября. Ситуация критическая и требует быстрых решений.
Поэтому надо принять решение - как покупать уголь для тепловой генерации?
Начали обсуждать уголь. Оказалось, что уголь сейчас выгодно покупать или в Колумбии, по 1900 гривен за тонну, или... по схеме "Роттердам +". По которой НАБУ и САП ведут громкое уголовное дело, и оценивают ущерб от схемы в 19 миллиардов.
"Роттердам+", отметил дтэковец Тимченко, сейчас обеспечивает самые низкие цены - 1500 гривен за тонну. Ну что ж, вполне логично - донбасский уголь, который продается через Россию за несколько сот километров в объезд фронта, будет, конечно, дешевле любой другой схемы поставки любого другого угля.
Парадоксальная ситуация. С чем пойдут в суд НАБУ и САП по "Роттердам+", если новый Кабмин будет вынужден снова организовать более дешевые закупки из России по тому же самому "Роттердам+"?
Ситуация по углю такая же принципиальная, как и по газу - если мы добиваемся независимости от России по поставкам, значит, надо быть готовым платить больше. Конечно, определенное отличие есть - поменять схему поставок угля можно достаточно быстро, это все-таки не труба.
Но решение не принято.
Судя по всему, снижать тарифы для промышленности и заменять "Роттердам+" на что-то иное будет уже новый Кабмин. Проблемы энергетики остаются нерешенными, и это один из первых вызовов перед новым правительством.
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Отакий він Ротердам +.
Забезпечував найдешевший енергоресурс.

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у нас є стання ККУ про наклеп - ви порохоботи мародерові будете відповідати за свою брехню в неті ?
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Це ж не я писала.
А Юрій Євгенійович.
І що там не правда ?
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Зможеш доказати, що це брехня? Пиши заяву в СБУ. Нехай голова, а по сумісництву ще й друг з дитинства Іван Баканов розбереться з "тими чортами".
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Оказалось, что уголь сейчас выгодно покупать или в Колумбии, по 1900 гривен за тонну, или... по схеме "Роттердам +". По которой НАБУ и САП ведут громкое уголовное дело...

Парадоксальная ситуация. С чем пойдут в суд НАБУ и САП по "Роттердам+", если новый Кабмин будет вынужден снова организовать более дешевые закупки из России по тому же самому "Роттердам+"?
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он же публичное лицо - им он зарабатывает на жизнь - а вы паяльник)))
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а вот вы о чем - я вообще то думал - лицом - но судя по фоткам и по тому шо он мил с зелей - все может таки быть - да уж - во смеху та будет - Ленку жалко)))
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Богдан это имя или фамилия. Хотя по роже он Кола Бельды.
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ета била азвучєна богданам для таво шо 20 ета мала і унєзітєльна а вот 60 в самий раз ! НАБУ допитає Богдана через його заяву про пропозицію "смотрящими" Києва хабаря в $20 млн, - Ситник - Цензор.НЕТ 7463
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если не будет говорить кто предлагал - садить его за скрытие преступления и не оказание помощи правосудию)))))
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Он лучший друг детства Зеленки. Кто ж его посадит.
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а шо окружной суд даже памятники сажает - он вСе могет)))))
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надо позвонить Баканову по поводу этого чёрта
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А слабО провести допрос этого уг с применением полиграфа?
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лучше томагавка - могу ради такого - одолжить)))
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томагавком по мокасинам или чуть ниже роуча ??? НАБУ допитає Богдана через його заяву про пропозицію "смотрящими" Києва хабаря в $20 млн, - Ситник - Цензор.НЕТ 2577
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ты это ,не умничай в строю ,а то знаешь как бывает... в армии слуг нема))))
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А как же мародер и нажива? Вот проблема,теперь как лохторату зели рассказывать про коррупцию и миллиарды?Остается только одно или Ротердам 2+ или к параши в ноги за помощью,х-ло только этого и ждет.
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Человеку МАРШРУТКЕ нужно было фильтровать свой выхлоп!))))
Да ЗЕбобы?)))
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во как - некоторые мерседесы там - а он маршрутка - да - ну таки - слуга))))
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Шо б его в последний путь на этой маршрутке по Майдану везли!)))
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Кого волнуют проблемы этого зебобика...кроме зебобиков？

Напомним, перед парламентскими выборами Кононенко вышел из партии Порошенко. Он отметил, что хочет дать дорогу "новым" и "незапятнанным" политикам
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Когда к тебе идиоту дойдет, что я брезгую на тебя букафки тратить?
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ЗЕбоба))))
Ща Богдан тихо подойдет с зада к ЗЕ...и нежно на ушко попросит разобраться Бакланова с этим чертом!))))
Ты уже мокрый?)))))
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Шо апять?
Суд закрыл "дело Кононенко" о давлении на Айвараса Абромавичуса
[19:00 08 августа 2019 года ]

Хоча у АЙВАРУСА АБРОМАВІЧУСА є квартира на Хрещатику, литовець з сім'єю проживає в заміському будинку під Києвом в селищі Лебедівка.
Особняк з 7-ми кімнат площею 302 кв. м знаходиться в котеджному містечку Riviera Villas. Ця нерухомість і земельна ділянка в 13 соток оформлені на дружину Абромавічуса Катерину.
Котеджне селище Riviera Villas розміщене в природоохоронній лісовій території і отримати законно землю для будівництва котеджів тут неможливо. Проте котеджі були побудовані.
Правоохоронці вважають, що земля раніше була видана незаконно.
Зампрокурора Київської області Ігор Грабець і. скаржився своєму начальнику на міністра економічного розвитку Айвараса Абромавічуса, який чинив на прокурора тиск.
Литовський міністр-«реформатор» відзначився в Україні і відстоюванням інтересів свого бізнесу.
Для цього вирішено було залучити на український ринок литовську компанію Baltic Ground Services (BGS). . У зв'язку з цим СБУ навіть відкрило досудове розслідування.
Останній фінансовий звіт як державний службовець Айварас Абромавічус надав в 2016 році. Як випливає з декларації екс-міністра велика частина активів належить його дружині Катерині Рибаченко.
Жінка володіє двома квартирами в Києві, квартирою в анексованому Криму і квартирою в окупованому Донецьку. На Катерину записаний згаданий вище котедж в Лебедівці Київської області та земельні ділянки.
Загальний дохід дружини Абромавічуса в 2016 році склав 11 786 536 грн. Крім іншого у сім'ї є великі грошові вклади.
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а шо ещё Сытник мог сказать, уже от дела не отмажешься. при этом он ведёт себя так, как будто НАБУ его служба охраны, а не орган по борьбе с коррупцией - бегают детективы и спецназ, ставят жучки судьям, которые по нему производства рассматривают... такой кадр Богдану явно будет полезен, его не тронут.
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Артем Сытник допускает возможность визита домой к Владимиру Зеленскому в вечернее время, при условии, что такое приглашение последует от президента. Руководитель НАБУ напомнил, что глава государства может работать круглосуточно. Поэтому в данном случае обсуждать нужно не сам факт встречи. По мнению Сытника, необходимо анализировать наличие/отсутствие влияния данной встречи на работу того или иного органа.

Одновременно с этим глава НАБУ подчеркнул, что не ездил на празднование Дня рождения ни к кому из представителей власти. По словам Сытника, за последние 4 года у него были исключительно рабочие встречи. С новой властью руководитель антикоррупуционного органа тоже контактирует. В частности, Сытник рассказал, что у него было несколько встреч с замглавы Офиса президента Русланом Рябошапкой.
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допросит Богдана из-за его заявления...Не хрен киздеть не по делу. А ляпнул , отвечай , слуга.
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Миль пардон...
Вы сударь в слове ...****... буквы попутали!))))
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А портнов разрешил допрашивать этого бурята? Наказать может. Он же у ваЗЕлинов теперь бох.
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Пора вже саджати баригу і підбарижників.
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За Роттердам+?
Парадоксальная ситуация. С чем пойдут в суд НАБУ и САП по "Роттердам+", если новый Кабмин будет вынужден снова организовать более дешевые закупки из России по тому же самому "Роттердам+"?
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В руках посылка от нарко барона Сильвестера Уманского?))))
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Года через три - четыре. А куда спешить?
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