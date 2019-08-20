 НАБУ допросит Богдана из-за его заявления о предложении "смотрящими" Киева взятки в $20 млн, - Сытник

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
Он отметил, что городской председатель Киева Виталий Кличко уже приходил на допрос.
Вместе с тем, он сказал, что планируется допрос руководителя Офиса президента Андрея Богдана.
"Планируется допрос. Без показаний Богдана в принципе там нечего расследовать. Если он расскажет, то будем двигаться дальше", - заявил Сытник.
При этом, он не сказал, когда состоится следующий допрос.
Напомним, глава Офиса Президента Андрей Богдан рассказал, что к нему приходили представители "смотрящих" и просили не снимать главу КГГА с должности взамен на финансовое вознаграждение.
14 августа мэр Киева Виталий Кличко дал показания о возможном получении Богданом взятки.
По словам главы КГГА, подобные утверждения главы ОП подлежат проверке в рамках досудебного расследования.
Железяка!. подкрути себе болтик, у тебя орфография глючит..
Він продукує тексти згідно закладеного алгоритму.
Це простий бот, він формує тексти з слів: «соя, лолита, вальцман, мародьор, песики, липецьк»...
Є й більш складні, що оперуть текстами складеними з слів матірної лексіки.
18 мин. ·
Вчера в Офисе президента прошло резонансное совещание по состоянию дел в энергетике, снижению цен и тарифов на электроэнергию для промышленных предприятий. На совещание пригласили СБУ, НАБУ, САП.
Президент Владимир Зеленский задал вопрос - когда будут снижены тарифы на электроэнергию для предприятий?
Представитель "Укрэнерго" заявил, что тарифы можно снизить. Кабмин и представители НКРЕ с ним не согласились, особенно в эмоциях был министр энергетики Насалик. И тут выяснилось, что вопрос с тарифами не так важен по сравнению с вопросом - по какой цене покупать уголь?
Выяснилось, что Украина загружает на склады свыше 49 тысяч тонн угля в день, а потребность - 73 тысячи тонн. Расход не восполняется.
Если запасы не пополнять, то их хватит всего лишь до середины октября. Ситуация критическая и требует быстрых решений.
Поэтому надо принять решение - как покупать уголь для тепловой генерации?
Начали обсуждать уголь. Оказалось, что уголь сейчас выгодно покупать или в Колумбии, по 1900 гривен за тонну, или... по схеме "Роттердам +". По которой НАБУ и САП ведут громкое уголовное дело, и оценивают ущерб от схемы в 19 миллиардов.
"Роттердам+", отметил дтэковец Тимченко, сейчас обеспечивает самые низкие цены - 1500 гривен за тонну. Ну что ж, вполне логично - донбасский уголь, который продается через Россию за несколько сот километров в объезд фронта, будет, конечно, дешевле любой другой схемы поставки любого другого угля.
Парадоксальная ситуация. С чем пойдут в суд НАБУ и САП по "Роттердам+", если новый Кабмин будет вынужден снова организовать более дешевые закупки из России по тому же самому "Роттердам+"?
Ситуация по углю такая же принципиальная, как и по газу - если мы добиваемся независимости от России по поставкам, значит, надо быть готовым платить больше. Конечно, определенное отличие есть - поменять схему поставок угля можно достаточно быстро, это все-таки не труба.
Но решение не принято.
Судя по всему, снижать тарифы для промышленности и заменять "Роттердам+" на что-то иное будет уже новый Кабмин. Проблемы энергетики остаются нерешенными, и это один из первых вызовов перед новым правительством.
Забезпечував найдешевший енергоресурс.
А Юрій Євгенійович.
І що там не правда ?
Парадоксальная ситуация. С чем пойдут в суд НАБУ и САП по "Роттердам+", если новый Кабмин будет вынужден снова организовать более дешевые закупки из России по тому же самому "Роттердам+"?
Да ЗЕбобы?)))
Политические репрессии: НАБУ открыло дело против Кононенко.
Напомним, перед парламентскими выборами Кононенко вышел из партии Порошенко. Он отметил, что хочет дать дорогу "новым" и "незапятнанным" политикам
Ща Богдан тихо подойдет с зада к ЗЕ...и нежно на ушко попросит разобраться Бакланова с этим чертом!))))
Ты уже мокрый?)))))
Суд закрыл "дело Кононенко" о давлении на Айвараса Абромавичуса
[19:00 08 августа 2019 года ]
Хоча у АЙВАРУСА АБРОМАВІЧУСА є квартира на Хрещатику, литовець з сім'єю проживає в заміському будинку під Києвом в селищі Лебедівка.
Особняк з 7-ми кімнат площею 302 кв. м знаходиться в котеджному містечку Riviera Villas. Ця нерухомість і земельна ділянка в 13 соток оформлені на дружину Абромавічуса Катерину.
Котеджне селище Riviera Villas розміщене в природоохоронній лісовій території і отримати законно землю для будівництва котеджів тут неможливо. Проте котеджі були побудовані.
Правоохоронці вважають, що земля раніше була видана незаконно.
Зампрокурора Київської області Ігор Грабець і. скаржився своєму начальнику на міністра економічного розвитку Айвараса Абромавічуса, який чинив на прокурора тиск.
Литовський міністр-«реформатор» відзначився в Україні і відстоюванням інтересів свого бізнесу.
Для цього вирішено було залучити на український ринок литовську компанію Baltic Ground Services (BGS). . У зв'язку з цим СБУ навіть відкрило досудове розслідування.
Останній фінансовий звіт як державний службовець Айварас Абромавічус надав в 2016 році. Як випливає з декларації екс-міністра велика частина активів належить його дружині Катерині Рибаченко.
Жінка володіє двома квартирами в Києві, квартирою в анексованому Криму і квартирою в окупованому Донецьку. На Катерину записаний згаданий вище котедж в Лебедівці Київської області та земельні ділянки.
Загальний дохід дружини Абромавічуса в 2016 році склав 11 786 536 грн. Крім іншого у сім'ї є великі грошові вклади.
Одновременно с этим глава НАБУ подчеркнул, что не ездил на празднование Дня рождения ни к кому из представителей власти. По словам Сытника, за последние 4 года у него были исключительно рабочие встречи. С новой властью руководитель антикоррупуционного органа тоже контактирует. В частности, Сытник рассказал, что у него было несколько встреч с замглавы Офиса президента Русланом Рябошапкой.
Вы сударь в слове ...****... буквы попутали!))))
Парадоксальная ситуация. С чем пойдут в суд НАБУ и САП по "Роттердам+", если новый Кабмин будет вынужден снова организовать более дешевые закупки из России по тому же самому "Роттердам+"?