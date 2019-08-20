 НАБУ допросит Богдана из-за его заявления о предложении "смотрящими" Киева взятки в $20 млн, - Сытник

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Он отметил, что городской председатель Киева Виталий Кличко уже приходил на допрос.

Вместе с тем, он сказал, что планируется допрос руководителя Офиса президента Андрея Богдана.

"Планируется допрос. Без показаний Богдана в принципе там нечего расследовать. Если он расскажет, то будем двигаться дальше", - заявил Сытник.

При этом, он не сказал, когда состоится следующий допрос.

Напомним, глава Офиса Президента Андрей Богдан рассказал, что к нему приходили представители "смотрящих" и просили не снимать главу КГГА с должности взамен на финансовое вознаграждение.

14 августа мэр Киева Виталий Кличко дал показания о возможном получении Богданом взятки.

По словам главы КГГА, подобные утверждения главы ОП подлежат проверке в рамках досудебного расследования.

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