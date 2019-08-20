 Украинцы смогут получить монетизированную субсидию в любом из 34 уполномоченных банков. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

Начиная с октября текущего года, выплату наличных субсидий будут осуществлять местные органы социальной защиты населения. Для этого Пенсионный фонд предоставит реквизиты на выплаты (счета в уполномоченных банках или почтовые реквизиты), на которые пенсионеры получают пенсию.

"Тем, кто еще не на пенсии, выплата будет осуществляться на открытые ранее счета в "Ощадбанке". Но если субсидиант желает получать монетизированную помощь на оплату коммунальных услуг в другой банковском учреждении - ему нужно с соответствующим заявлением обратиться в управление соцзащиты. Вместе с заявлением необходимо предоставить реквизиты счета в уполномоченном банке, в котором он желает получать субсидию наличными", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что получатели субсидии, в которых отсутствуют счета в уполномоченных банках до предоставления информации о платежных реквизитах будут получать монетизированную субсидию через "Укрпочту" по адресу, указанному при обращении за субсидией.

Тем, кому назначена безналичная форма помощи, а это те домохозяйства, которые имеют долги за коммунальные услуги, будут получать субсидию исключительно через "Ощадбанк".

Зимнюю субсидию управления соцзащиты начнут рассчитывать в октябре на основе доходов, полученных в 1-2 кварталах 2019 года.

Монетизированную субсидию можно получать в любом из ниже перечисленных банков: