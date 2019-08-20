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 Экономика, Общество
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Все про:Кабмин (11084) субсидия (500) монетизация (73)

 Украинцы смогут получить монетизированную субсидию в любом из 34 уполномоченных банков. СПИСОК

Правительство расширило перечень банков, в которых украинцы могут получать монетизированную субсидию. Это может быть один из 34 банков, уполномоченных на осуществление социальных выплат.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

Начиная с октября текущего года, выплату наличных субсидий будут осуществлять местные органы социальной защиты населения. Для этого Пенсионный фонд предоставит реквизиты на выплаты (счета в уполномоченных банках или почтовые реквизиты), на которые пенсионеры получают пенсию.

"Тем, кто еще не на пенсии, выплата будет осуществляться на открытые ранее счета в "Ощадбанке". Но если субсидиант желает получать монетизированную помощь на оплату коммунальных услуг в другой банковском учреждении - ему нужно с соответствующим заявлением обратиться в управление соцзащиты. Вместе с заявлением необходимо предоставить реквизиты счета в уполномоченном банке, в котором он желает получать субсидию наличными", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин направил на монетизацию субсидий 5,7 млрд грн, - Гройсман

Отмечается, что получатели субсидии, в которых отсутствуют счета в уполномоченных банках до предоставления информации о платежных реквизитах будут получать монетизированную субсидию через "Укрпочту" по адресу, указанному при обращении за субсидией.

Тем, кому назначена безналичная форма помощи, а это те домохозяйства, которые имеют долги за коммунальные услуги, будут получать субсидию исключительно через "Ощадбанк".

Зимнюю субсидию управления соцзащиты начнут рассчитывать в октябре на основе доходов, полученных в 1-2 кварталах 2019 года.

Монетизированную субсидию можно получать в любом из ниже перечисленных банков:

  • АТ "Укрексімбанк"
  • АТ "Ощадбанк"
  • ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
  • ПАТ АБ "Укргазбанк"
  • ПАТ "УКРСОЦБАНК"
  • ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"
  • ПАТ "КРЕДОБАНК"
  • ПАТ "УкрСиббанк"
  • ПАТ "Ідея Банк"
  • ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
  • ПАТ"ПІРЕУС БАНК МКБ"
  • ПАТ "АЛЬФА-БАНК"
  • ПАТ "ОТП Банк"
  • ПАТ "Банк Альянс"
  • ПАТ АКБ "Львів"
  • ПАТ АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"
  • ПАТ "МТБ БАНК"
  • ПАТ АБ "ПІВДЕННИЙ"
  • ПАТ "Полтава-банк"
  • ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
  • ПАТ "СХІДНО- УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ"
  • ПАТ "МЕГАБАНК"
  • ПАТ "СКАЙ БАНК"
  • ПАТ "Юнекс Банк"
  • ПАТ "Комерційний Індустріальний Банк"
  • ПАТ "Універсал Банк"
  • ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
  • ПАТ "АКБ "РАДАБАНК"
  • ПАТ "БАНК ВОСТОК"
  • ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень"
  • ПАТ "АКБ "КОНКОРД"
  • ПАТ "МОТОР-БАНК"
  • ПАТ "КБ "АКОРДБАНК"
  • ПАТ "КРИСТАЛБАНК"
Источник: https://censor.net.ua/n3143774
 
 
 Топ комментарии
 
задрали эти субсидии. какого хрена я должен платить нищебродам, которые не хотят немного больше зарабатывать?
они тупо сидят и ждут подаяния.
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интересная ситуация с субсидиями. Бабушка пенсионерка живет в 3-ке сама на 60 квадратах получает субсидию. Молодая семья снимает и платит полную плату за 2-ку, при чем нужно работать и еще подрабатывать что б все оплатить.
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ну, я ж живу!? пенсія нікчемна --2400 грн. тому ще на 10 працюю. є деякі зоощадження.
катастрофічно мало, бо не звик до такого прозябання, але субсідіїї ніколи не отримував.
правда є варіант, розвестися з своєю коханою, але мені просто гидко це робити після 35 років спільного життя.
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задрали эти субсидии. какого хрена я должен платить нищебродам, которые не хотят немного больше зарабатывать?
они тупо сидят и ждут подаяния.
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ну, я ж живу!? пенсія нікчемна --2400 грн. тому ще на 10 працюю. є деякі зоощадження.
катастрофічно мало, бо не звик до такого прозябання, але субсідіїї ніколи не отримував.
правда є варіант, розвестися з своєю коханою, але мені просто гидко це робити після 35 років спільного життя.
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А ты меценат или благотворитель, что ты там платишь? Ты хоть знаешь сколько помощи себе выписывают депутаты и чиновники?
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а коли пільги розпочнуть монетизувати?
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вже. Дуже зручно, бо тепер більше причин не платити супсидію
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Обоснуй сначала цену на газ. Наивный герус думает что ему кто то за газ платить по дюсельдорфским тарифам будет. Не снизите тарифы будет калапс и следующий презеднт или премьер который это сделает.
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интересная ситуация с субсидиями. Бабушка пенсионерка живет в 3-ке сама на 60 квадратах получает субсидию. Молодая семья снимает и платит полную плату за 2-ку, при чем нужно работать и еще подрабатывать что б все оплатить.
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причем у этой бабушки есть дети и внуки, которые являются фактическими владельцами этой трешки.
По-хорошему, надо проверять наследников бабушки, если они не малоимущие - то никакой субсидии, пусть сами содержат свое имущество.
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Надо так понимать, что 30 банков в этом списке от Кабмина - типа надёжные?
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А хтось тут виставляв скрин що субсидії відмінять.
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Дай Бог! Бо ті супсидії - знущання - бо получають їх ті, хто ловко оформив документи.
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Вниманию зябликов , кольца кальмаров , которые вам продали у зелёной синагоги, на самом деле не кольца кальмаров). Приятного)
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