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 В отношении "Укроборонпрома" открыто около 500 дел о коррупции, только 2% доходят до суда, - Абромавичус

Недавно избранный председатель наблюдательного совета "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус считает, что компания должна работать над предотвращением коррупции, в том числе, пересматривая процессы по закупкам.

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

Абромавичус рассказал, что уголовные дела в отношении "Укроборонопрома" есть, но они крайне редко доходят до приговора.

"Открыто около 500 уголовных дел в отношении "Укроборонпрома" разными структурами и правоохранительными органами. Эффективность не высокая - только 2% доходят до суда. За июль, по-моему, 23 обыска в компаниях "Укроборонпрома". Я считаю, что компания должна работать над превенцией коррупции, в том числе, пересматривая процессы по закупкам и так дальше", - подчеркнул Абромавичус.

Также глава набсовета концерна считает, что централизация таких процессов выстраивания единых принципов поможет.

"Нужно больше публичных коммуникаций. Идет демонизация, иногда несправедливая, некоторых направлений нашей работы - и прежде всего спецэкспортеров", - отметил он.

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"Мы знаем, что некоторые продают на сотни миллионов долларов товара, но при этом из-за недостатка коммуникаций, понимания создается публично негативное впечатление, что каждый там делает что-то не совсем правильно. Поэтому одна из моих функций, как человека из бизнеса, правильно прокоммуницировать и защитить тех сотрудников, которые работают на благо страны, на благо компании", - отметил Абромавичус

"Нужно работать на превенцию и всячески помогать правоохранительным органам, делая регулярную разъяснительную работу, что все-таки большинство людей в "Укроборонпроме" работают на страну, на Вооруженные силы и делают правильные вещи", - подытожил Абромавичус.

Полный текст интервью с Айварасом Абромавичусом читайте ЗДЕСЬ.

Напомним, ранее Айварас Абромавичус заявил, что "Укроборонпром" планирует увеличить экспорт вооружения в 5 раз к 2025 году.

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Источник: https://censor.net.ua/n3143773
 
 
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