 Все решения о продаже военного имущества будут обоснованы и максимально прозрачны, - Абромавичус

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
Абромавичус отметил, что надо использовать все возможности для эффективного использования существующих ресурсов.
"Мы, конечно, не собираемся уходить в риал эстейт бизнес. Приоритет у компании один - производство вооружений. Необходим аудит, необходима объективная оценка состояния предприятий и их активов, и должны приниматься профессиональные решения. Гарантирую, что все эти решения будут обоснованы, и максимально прозрачны", - подчеркнул глава набсовета госконцерна.
Также Абромавичус заявил, что финансировать за свой счет пустые цеха, территории, социальную инфраструктуру "Укроборонпром" не должен.
"Украина была всего 2.7% территории СССР, но на нашей территории было сконцентрировано 30-40% союзного ВПК. Завод им. Малышева мог производить до 900 танков в год. За последние 15 лет они произвели не больше 24 танков в год (2017). Многие имеющиеся производственные мощности не соответствуют нашим нуждам и уже никогда не будут востребованы в таком масштабе", - отметил Абромавичус.
Глава набсовета "Укроборонопрома" также сказал, что нельзя продолжать оплачивать убытки и превращать оборонные предприятия в риэлторские конторы, которые сдают помещения в аренду за копейки.
"В ходе реформы в "Укроборонпроме" останутся только работающие предприятия, мы должны очиститься от накопленных за десятки лет нерешенных проблем и бесхозяйственности, которые оплачивает "Укроборонпром", а в конечном счете, оплачивает государство. Это поможет и финансово, и кадрово, и организационно сосредоточиться на производстве современного вооружения и разработок новых продуктов", - подытожил Абромавичус.
Полный текст интервью с Айварасом Абромавичусом читайте ЗДЕСЬ.
Напомним, ранее Абромавичус заявил, что заводы государственного концерна Укроборонпром нужно корпоратизировать, но о приватизации говорить преждевременно.
Агов, борці з липецько-мальдівським офшорним мародьором Порошенком і порохоботами, ви де? Білецькі, Кошулинські, Хмари, Гриценки ().....,
Особняк з 7-ми кімнат площею 302 кв. м знаходиться в котеджному містечку Riviera Villas. Ця нерухомість і земельна ділянка в 13 соток оформлені на дружину Абромавічуса Катерину.
Котеджне селище Riviera Villas розміщене в природоохоронній лісовій території і отримати законно землю для будівництва котеджів тут неможливо. Проте котеджі були побудовані.
Правоохоронці вважають, що земля раніше була видана незаконно.
Зампрокурора Київської області Ігор Грабець і. скаржився своєму начальнику на міністра економічного розвитку Айвараса Абромавічуса, який чинив на прокурора тиск.
Литовський міністр-«реформатор» відзначився в Україні і відстоюванням інтересів свого бізнесу.
Для цього вирішено було залучити на український ринок литовську компанію Baltic Ground Services (BGS). . У зв'язку з цим СБУ навіть відкрило досудове розслідування.
Останній фінансовий звіт як державний службовець Айварас Абромавічус надав в 2016 році. Як випливає з декларації екс-міністра велика частина активів належить його дружині Катерині Рибаченко.
Жінка володіє двома квартирами в Києві, квартирою в анексованому Криму і квартирою в окупованому Донецьку. На Катерину записаний згаданий вище котедж в Лебедівці Київської області та земельні ділянки.
Загальний дохід дружини Абромавічуса в 2016 році склав 11 786 536 грн. Крім іншого у сім'ї є великі грошові вклади.
Справи йдуть до того, що на території танкового заводу, буде пасовище на якому будуть випасать овець, породи «Бужанська тупа»....
Это пугает, понимает ли он что это не продажа огурцов? А как если азиаты хотят откаты лично себе при покупке вооружений? Мы что будем против мировой коррупции и останемся без заказов??? Конечно гордо будет звучать, но при пустых карманах рабочих оборонки!!! И еще понимает ли он что при продаже вооружений есть секретность, и с нашей стороны и со стороны заказчиков???
Що Ви від неї хочете?
😁
Раніше СБУ запобігала цьому з міркувань нацбезпеки
Китайські компанії Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group в разі отримання дозволу Антимонопольного комітету на покупку понад 50% акцій компанії "Мотор Січ" нададуть авіабудівній галузі України грантове фінансування на суму 100 мільйонів доларів.
Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело в уряді, - передає Економічна правда.
"Надходження цих коштів до спеціального фонду вже передбачено пунктом 9 статті 11 закону про держбюджет України на 2019 рік - 2,8 млрд грн за курсом на момент прийняття держбюджету", - сказав співрозмовник агентства.
Він зазначив, що ця умова - одне з ключових в узгоджених в уряді домовленостях між китайськими інвесторами і "Укроборонпромом", разом з передачею українській держкорпорації блокуючого пакета в розмірі понад 25% акцій з метою спільного управління "Мотор Січчю".
Джерело нагадало, що зазначений проект з питань розвитку авіадвигунового виробництва в Україні і будівництва великовузлового виробництва в китайському м. Чунцин було розпочато в 2015 році на базі договорів про співпрацю між "Мотор Січ", Skyrizon і Xinwei Group.
В його рамках українське підприємство в 2016 році вже отримало пільгове кредитне фінансування в розмірі 100 млн доларів, а в Чунцині до теперішнього часу розпочато будівництво складального виробництва
🤔