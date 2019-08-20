 19-летний сумчанин вместе с сообщниками готовил взрывы на массовых мероприятиях накануне Дня Независимости, - СБУ. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, опубликованном в Facebook.
Сотрудники спецслужбы под процессуальным руководством прокуратуры задержали 19-летнего сумчанина, который входит в радикальную молодежную группировку и вместе с сообщниками планировал взорвать боеприпасы и взрывчатку в местах массового скопления людей.
Правоохранители изъяли по месту жительства злоумышленников гранату Ф-1, боеприпасы и взрывчатые вещества.
Следствие проверяет версию о подготовке провокационных акций во время массовых мероприятий, в том числе в культовых помещениях, а также во время торжеств по случаю празднования Дня Флага Украины и проведения концерта "KVARTAL-FEST" 23 августа на территории Сумщины.
Подготовлено сообщение о подозрении в совершении преступления.
Продолжается досудебное следствие.
"и проведения концерта "KVARTAL-FEST"
достали !!!!!
- А ви моглі би полюбіть радікала?
- Раді чєгооо..?
а денех как нить заработаю,в девяностых похуже было.
а ты жди халявы.судьба у тебя такая,у ждуна
Хотіли зірвати КВАРТАЛ -фест.
Обридли вже всім..
Але як обридли твої Тимошенко, Порошенко, Яйценюк, Луценко, Геращенко, Медведчук, Бойко, Ляшко... все ваше злодійкувате кодло.
неее, родной.
ваш ******* "квартальчик" за 100 дней ****** в 100 раз больше, чем все тимошенки-луценки за все годы.
Но одобрение террактов против украинцев, лишь бы немного "квартал" зацепило - это выше моего понимания
"Порохоботы" трансформировались в порохоскот, а лично вы тянете на деактив.
Пара слов о Kvartal-fest.
"Відвідувачі фестивалю мають змогу насолодитись виступами найкращих художніх колективів Сумщини, побачити та придбати ексклюзивні вироби майстрів краю, скуштувати смачні страви і частування, прийняти участь у різноманітних конкурсах і козацьких розвагах. Також на фестивалі буде проходити парад вишиванок."
Пришел на ярмарку (а это по сути ярмарка) в вышиванке - взорвись, проклятый малорос, вот тебе война, чтоб вы все повыздыхали.
Олсо сам "парень" войны не видел, а показать её решил почему-то именно своим соседям - гражданским.
И да, сам факт "понимания" в отношении чувака, который планирует взорвать своих земляков, гражданских, на ярмарке народного искусства в день Государственного Флага - выше моего понимания.
Гребаные порохоботские пи тары...
🤑
Невже є організми, готові це все застосувати проти громадян? Заради чого? Посіяти хаос чи просто заради самоствердження?
Якщо так чухаються долоні, хай би йшов той телепень на Схід, захищати Україну.
И он не из тех, кто Украину защищает.
І зробили це *******, які навіть не приховівали своєї антиукраїнської спрямованості.
- Ради грошей звичайно.
-"Якщо так чухаються долоні, хай би йшов той телепень на Схід, захищати Україну".
- А там не те саме вбивство?
Мокшанське "квакання" чулося кожного дня з рацій, так на Донбасі не розмовляють, то були відпускники, деякі з яких перетворилися потім на гумус)).
А що, руссофашистен-ТВ тобі розповідає про "братоубийствєнную войну"?
Пряме втручання ерефії підтверджує саме цю думку.
Не зрозуміло, який напрям "радикальної організації": якщо *********** - тоді все стає на свої місця.
якесь ліворадикальне гімно на кшталт "антифа"..?
Сколько выдержит столько и проживет и так с каждым
Если совершил акт то семью рядом чтобы думали
Не только о себе а и о родных
пхахах ясно!позорище СБУ!