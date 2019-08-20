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 Происшествия, Фоторепортаж
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 19-летний сумчанин вместе с сообщниками готовил взрывы на массовых мероприятиях накануне Дня Независимости, - СБУ. ФОТОрепортаж

19-летний парень на Сумщине готовил провокации во время массовых акций накануне Дня Независимости Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, опубликованном в Facebook.

Сотрудники спецслужбы под процессуальным руководством прокуратуры задержали 19-летнего сумчанина, который входит в радикальную молодежную группировку и вместе с сообщниками планировал взорвать боеприпасы и взрывчатку в местах массового скопления людей.

19-летний сумчанин вместе с сообщниками готовил взрывы на массовых мероприятиях накануне Дня Независимости, - СБУ 01

Правоохранители изъяли по месту жительства злоумышленников гранату Ф-1, боеприпасы и взрывчатые вещества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Формирование делегаций в регионах для выезда в Киев на День Независимости призвано помочь тем, кто хочет "присоединиться к торжествам", - Офис президента

19-летний сумчанин вместе с сообщниками готовил взрывы на массовых мероприятиях накануне Дня Независимости, - СБУ 02

Следствие проверяет версию о подготовке провокационных акций во время массовых мероприятий, в том числе в культовых помещениях, а также во время торжеств по случаю празднования Дня Флага Украины и проведения концерта "KVARTAL-FEST" 23 августа на территории Сумщины.

19-летний сумчанин вместе с сообщниками готовил взрывы на массовых мероприятиях накануне Дня Независимости, - СБУ 03

Подготовлено сообщение о подозрении в совершении преступления.

Продолжается досудебное следствие.

19-летний сумчанин вместе с сообщниками готовил взрывы на массовых мероприятиях накануне Дня Независимости, - СБУ 04

Источник: https://censor.net.ua/n3143767
 
   
 Топ комментарии
 
Ясно ж написано.
Хотіли зірвати КВАРТАЛ -фест.
Обридли вже всім..
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Ну ладно порохоботы заср@ли весь ресурс Цензора - терпимо
Но одобрение террактов против украинцев, лишь бы немного "квартал" зацепило - это выше моего понимания
"Порохоботы" трансформировались в порохоскот, а лично вы тянете на деактив.
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для этих?
"и проведения концерта "KVARTAL-FEST"

достали !!!!! 19-річний сумчанин разом зі спільниками готував вибухи на масових заходах напередодні Дня Незалежності, - СБУ - Цензор.НЕТ 9695
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Армянскоє радіо питає путану:
- А ви моглі би полюбіть радікала?
- Раді чєгооо..?
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мечтаешь избавиться от денех и жратвы? 19-річний сумчанин разом зі спільниками готував вибухи на масових заходах напередодні Дня Незалежності, - СБУ - Цензор.НЕТ 6365 типично кацапские мечты...иллич в ужасе от вас.

19-річний сумчанин разом зі спільниками готував вибухи на масових заходах напередодні Дня Незалежності, - СБУ - Цензор.НЕТ 1405
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Когда МВФ передал заводы и фабрики олигархам, ты остался без денег. Как только МВФ передаст им землю останешся без жратвы. Но ты не волнуйся, у тебя еще есть органы на продажу, тебя МВФ не забудет.
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а я не волнуюсь,кацапа...жратва у меня есть и в разы лучше твое,даже спасенной из под трактора 19-річний сумчанин разом зі спільниками готував вибухи на масових заходах напередодні Дня Незалежності, - СБУ - Цензор.НЕТ 4424.
а денех как нить заработаю,в девяностых похуже было.
а ты жди халявы.судьба у тебя такая,у ждуна
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Похоже на брехню. Сторожевым шавкам на свалке в рацион рябчиков не подают. В девяностых медицина была еще относительно бесплатной. На реформированную МВФ замахаешся зарабатывать.
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а меня твои представления о мире за пределами рашенской помойки как то мало интересуют. 19-річний сумчанин разом зі спільниками готував вибухи на масових заходах напередодні Дня Незалежності, - СБУ - Цензор.НЕТ 8101 ты главное жди...
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Ну так не приставай с болезными претензиями.
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Недоносок двухпроцентний!
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19 ЛЕТ ЕГО НАСТРУГАЛИ УЖЕ В УКРАИНЕ ОН НЕ ЗНАЕТ ЧТО ТАКОЕ СОВОК СССР УССР... и чем ему Украина не угодила ну не хочешь в армию да ради Бога в тылу полно нормальных и востребованных дел и служб.. а нет ...***** на гиляку падло..геном сломан с дефектом востановлению не поддается...
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Ясно ж написано.
Хотіли зірвати КВАРТАЛ -фест.
Обридли вже всім..
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Не встиг набриднути.
Але як обридли твої Тимошенко, Порошенко, Яйценюк, Луценко, Геращенко, Медведчук, Бойко, Ляшко... все ваше злодійкувате кодло.
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не-е-е-е...
неее, родной.

ваш ******* "квартальчик" за 100 дней ****** в 100 раз больше, чем все тимошенки-луценки за все годы.
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тепер злодійкувате кодло от зєлєбєні? шило на мило? Так папєрєднікі хоч перед х*лом на коліна не бухкались, не наказували "нє стрєлять!", а навпаки, кожну ДРГ, що підкрадалась до наших окопів,- знищували ,та не звезділи про свою патріатічнасть, та армію піднімали і воїнів шанували...і багато дечого, що цім зєлєшвондєрам просто недосяжне...цим вилупкам гламурна хода воїнів "от бєдра" від Бадоєва...тьху...кончене стадо тих, в кого просто немає війни, немає крові, немає загиблих і покалічених...кодло страусів, що ховають свої голови навіть в залізобетон, не бажаючи бачити реалій сьогодення під керівництвом віртуального галабародька- ШанПанЗє..у них життя- в дешевих роликах в мобілках від Задранта
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Ну ладно порохоботы заср@ли весь ресурс Цензора - терпимо
Но одобрение террактов против украинцев, лишь бы немного "квартал" зацепило - это выше моего понимания
"Порохоботы" трансформировались в порохоскот, а лично вы тянете на деактив.
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То йди поскаржся.
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Выше твоего понимания? Ты, видно, просто тупой. И где ты видишь одобрение терактов против украинцев??? Парень обвиняется в том, что готовил теракт против малоросийского быдла, "уставшего от войны" не вставая с дивана. Он решил им войну показать. Разумеется, это не метод, но понять парня - легко. Если, конечно, там вообще что-то было.
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Ты, видно, просто тупой. Где ты видишь указание, что теракты планировались против "малороссийского быдла"? Особенно много "быдла" должно было быть в "культовых помещениях", т.е. в храмах, а также на праздновании дня флага, ага.

Пара слов о Kvartal-fest.
"Відвідувачі фестивалю мають змогу насолодитись виступами найкращих художніх колективів Сумщини, побачити та придбати ексклюзивні вироби майстрів краю, скуштувати смачні страви і частування, прийняти участь у різноманітних конкурсах і козацьких розвагах. Також на фестивалі буде проходити парад вишиванок."

Пришел на ярмарку (а это по сути ярмарка) в вышиванке - взорвись, проклятый малорос, вот тебе война, чтоб вы все повыздыхали.

Олсо сам "парень" войны не видел, а показать её решил почему-то именно своим соседям - гражданским.

И да, сам факт "понимания" в отношении чувака, который планирует взорвать своих земляков, гражданских, на ярмарке народного искусства в день Государственного Флага - выше моего понимания.
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"Войну значит украинцам показать" - в помощь путену немного повзрывать сумчан и киевлян?!
Гребаные порохоботские пи тары...
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а шо ти тут робиш, забугорник? немає проблем там, де живеш? якого хріна ви своє сюрло сюди пхаєте? якісь там совєти роздаєте? з якого переляку?
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То ли ещё будет.
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А кому выгоден вывод добробатов с АТО, кому выгодна агрессия патриотов против патриотов, хоть и разных партий. И все это делается ПАП и Ко.
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Ты бы лучше с Бацькой разбирался ! Шёл бы ты к себе домой!
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Та шо там гранаты . ОЗМ покосила бы людей немеряно - таких тварей сразу лет на 15 садить
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этих "KVARTAL-FEST"?
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А с каких пор террористические акты стали называть "провокациями"?
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С тех пор как всех подонков без разбора начали называть активистами
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А как вычислили, что за радикальная организация? Может он не один такой...
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шаКАЛадная банда...
🤑
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На фото окрім Ф-1 є ще багато чого: РГО, РГД-5, протівопіхотка ОЗМ-72, 82-мм міни та інший вибухонебезпечний хлам.
Невже є організми, готові це все застосувати проти громадян? Заради чого? Посіяти хаос чи просто заради самоствердження?
Якщо так чухаються долоні, хай би йшов той телепень на Схід, захищати Україну.
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Ну, в Харькове в 15-м году применили ведь.
И он не из тех, кто Украину защищает.
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в Харкові застосували протипіхотну направленої дії, типу МОН.
І зробили це *******, які навіть не приховівали своєї антиукраїнської спрямованості.
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- "Невже є організми, готові це все застосувати проти громадян? Заради чого? "
- Ради грошей звичайно.


-"Якщо так чухаються долоні, хай би йшов той телепень на Схід, захищати Україну".
- А там не те саме вбивство?
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ні, там - боротьба з озброєнним ворогами-*************, які прийшли з-за "порєбріка".
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так, захищав рідну країну.
Мокшанське "квакання" чулося кожного дня з рацій, так на Донбасі не розмовляють, то були відпускники, деякі з яких перетворилися потім на гумус)).
А що, руссофашистен-ТВ тобі розповідає про "братоубийствєнную войну"?
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Та кажуть ніби жителі Донбасу не підтримали державний переворот 2014 року і створили ЛДНР. А за це проти них розпочали каральну операцію із застосуванням авіації, важкої артилерії і навіть фосфорних ***********. І були б досягли мети якби не втрутилась Росія.
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під проводом гіркіндов та іншої прорашенської сволоти був антіукраїнський заколот, внаслідок якого частина Луганської та Донецької областей була окупована. Наші війська неодноразово обстрілювали з території **********, тому зрозуміло, хто є агресором.
Пряме втручання ерефії підтверджує саме цю думку.
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Не завжди треба вірити тим, хто "каже", або потрібно аналізувати, хто саме "каже". А краще самому побачити і розібратися. Але в цьому випадку - не дай Боже. Починається все з базового питання: я за Україну чи за улюбленця Путіна.
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Да скорее всего деньги!!! Гонористая молодёжь хочет всё.... и сразу и бабла и мерседесов и супер красивых девок!!!А так как существует много российских ФСБ сайтов на которых предлагают кучу денег ,за "нагибание укропов":украсть самолёт,что то взорвать,побить АТОшника,пройти(проехать) с колорадской лентой,включить на вокзале песню про армию РФ,просто походить и покричать "слава рф,путину и тд"...
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може й так.
Не зрозуміло, який напрям "радикальної організації": якщо *********** - тоді все стає на свої місця.
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Ти диви, "з радикільної організації" воно... кацапська собакопетухогніль.
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очередная малоимоверная заслуга сбу и в канун дня независимости их будет расти.
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Город - зона на границе с рашкой. Очень удобно плодить сепаров- терористов...
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"входит в радикальную молодежную группировку"Источник: https://censor.net.ua/n3143767

якесь ліворадикальне гімно на кшталт "антифа"..?
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Еще проще - это одни из олигофренов, которые тут на "Цензоре" типа там воюют с "зебилами". И в основном это идиоты 15-20 лет от отроду, насмотревшиеся телевизора.
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"Радикальнні молодики мочать Квартал-хвіст"? А другие версии у СБУ будут?
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Это кто решил, что он готовил взрывы? Откуда появилась такая информация? Он вел журнал подготовки к теракту?
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На Сумщині кацапів повно. До речі, на Цензорі теж. Серуть безперешкодно. Мабуть, Бутусову або подобається, або це навіщось потрібно....
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KVARTAL-FEST хотів підірвати? Ти диви, невже комусь не сподобались жарти про країну-порноактрису й Голодомор?
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Нигадя! Каг он мох пасигнуть на свитое? Квардтал наше фсьо! Скатина!!!
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Привязать к колоде связать руки в ладони гранату с снятым чк
Сколько выдержит столько и проживет и так с каждым
Если совершил акт то семью рядом чтобы думали
Не только о себе а и о родных
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Чё-то москальско-гбшным говном попахвает... Ни одного теракта за 28 лет и тд... И тут бац. Террорист с гранатой. Просто у соседей часто спецслужби таких терористов ловят.
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на концерте 95 квартала.
пхахах ясно!позорище СБУ!
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Фото урода дайте. Думаю найдутся желающие хату спалить нафиг, за такое.
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