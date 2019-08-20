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 Политика Украины, Общество
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Все про:День независимости (691) Минобороны (5890) награда (1183) военнослужащие (4275) Бутусов Юрий (1813) Офис Президента (62)

 В ОП готовится указ о награждении защитников Украины. Наряду с решением по достойным людям хватает и бардака, - Бутусов

В Офисе президента готовится указ о награждении защитников Украины, но к документу есть ряд вопросов.

Об этом в своем блоге пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов

В Офисе президента готовится указ о награждении защитников Украины. Но наряду с решением по достойным людям, которые получат заслуженные награды, хватает и бардака", - пишет Бутусов.

Он отмечает, что сразу после избрания нового президента Владимира Зеленского из администрации президента в Министерство обороны вернули 300 представлений на ордена и медали, поданных МО и ГШ, которые "не успели обработать" при администрации Порошенко.

"То есть МО и ГШ все подписали, а департамент государственных наград не успел рассмотреть и принять решение. Очень показательное отношение к людям и их наградам на войне. Однако МО и ГШ переслали эти награды снова - уже в Офис нового президента. Где эти 300 представлений лежат уже два месяца", - пишет журналист.

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Он отмечает. что подача представлений - хлопотное бумажное дело, которое забирает много времени. И ожидалось, что эти представления все-таки включат в указ на День Независимости. Но в департаменте государственных наград в указ решили включить только 57 сержантов и солдат, а также нескольких офицеров.

"Люди в списке достойные. Но офицеры и генералы в указ не попадают, и эти представления возвращаются... опять в Минобороны. Более нелепое решение трудно себе даже представить. Так нельзя обходиться с людьми. Даже если это генералы, полковники, майоры, капитаны - это не значит, что все они сплошь - недостойные наград люди. Вполне вероятно, что там есть и не продуманные представления, по которым объективно есть вопросы, но такие случаи нужно решать конкретно, точечно. Нельзя уравниловку делать, надо смотреть на людей, на их заслуги, а не посылать всех чохом по формальному признаку, это оскорбление. Если возвращать представления - значит какую-то мотивацию давать. Задавайте вопросы по обоснованности награждения, кому-то отказ обоснованный, а по кому-то - перенесите решение на 14 октября. Но зачем эта глупая бюрократическая игра с повторным возвращением 250 представлений?", - спрашиват Бутусов.

Он подчеркивает, что Офис президента обязательно должен обратить внимание на сложность оформления наград на уволившихся, демобилизованных, а также на то, что составление представлений на героев 14-15 годов - это очень долгая и хлопотная процедура, "и надо внимание государства к проблеме, иначе можно возиться с этим долгое время".

"Я сейчас этим занимаюсь, и вижу, как это долго и не просто получается. Спасибо, что Alina Terehova и Inessa Prohorova активно участвуют и делают многое. Вот здесь нужны системные решения, исторические исследования, это задача государства - восстановить справедливость и отметить достойных. Максим Кречетов, помоги, пожалуйста", - обратился журналист.

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Источник: https://censor.net.ua/n3143766
 
 
 Топ комментарии
 
Сначала ты отменяешь парад, но, узнав, что парад пройдёт без тебя и твоей команды, начинаешь звонить ветеранам, чтобы примазаться к ним и сгонять, как при папередниках бюджетников на мероприятие.
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Если бы Вы воевали на фронте, то тоже бы что-то получили. И всё же у вас есть шанс - отправляйтесь в военкомат. В ОП готовится указ о награждении защитников Украины. Наряду с решением по достойным людям хватает и бардака, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5166
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Кантора зебєні роздаватиме пряники?
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Кантора зебєні роздаватиме пряники?
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траву, как раз под рекламу легалайза
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блиноЛОПАТЫ В ОП ЗАВЕЗЛИ... В ОП готовится указ о награждении защитников Украины. Наряду с решением по достойным людям хватает и бардака, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2091 что вы хотите ГлаВ и гав-гумус не служил уклонялся дурачка включал... он зарабатывал финансовую подушку... в Израиле за такие финты загремел бы лет так на 30 без всяких понтов.. а тут он ноги вытерает смотри Зеля потом ненагражденный генерала и офицеры вместе с солдатами тебя просто на полоски порежут... военные могут ждать но как показывает Историчская практика Караул устает ждать и берет решение всех проблем в свои руки...
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57 сержантов и солдат , а остальные все офицеры - генералы ? Я правильно понял ?
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ось і 100тис. грн. роздадуть, а інше спіздять
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это ты как знающий пишешь или участвуешь в "спіздять" ?
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Порошенко генералов и наград нараздовал своим подконец.
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Если бы Вы воевали на фронте, то тоже бы что-то получили. И всё же у вас есть шанс - отправляйтесь в военкомат. В ОП готовится указ о награждении защитников Украины. Наряду с решением по достойным людям хватает и бардака, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5166
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Сначала ты отменяешь парад, но, узнав, что парад пройдёт без тебя и твоей команды, начинаешь звонить ветеранам, чтобы примазаться к ним и сгонять, как при папередниках бюджетников на мероприятие.
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Принимать заслуженную награлу из ручонок мастера имитации игры х..м на рояле и офшорно-,воровитого чмо закосившего от службы?
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Смотрим -
Ю.Бутусов с поражением мародера "пети" быстро переобулся и

все тяжкие гонит на команду " ЗЕ".
Хотя в начале боевых действий в ДоННбасе ему пророчили , чуть ли ни должность

начальника Ген .Штаба . За стратегические статьи разгрома противника патриотически настроенными Гражданами Украины .
Что делает время с людьми (вопрос).
А ведь батальоны просили огня и помощи во время и до начала парада войск "пети" с турчиновым -

когда надобыло отдавать Боевые Приказы на оборону страны .
Кичились на трибунах бравыми гвардейцами и техникой , которой так не хватало Добро,Батам В реальных боях , а не настенах Ген. штаба у паркетников

Ганьба !
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Бутусов в списке партии Порошенко. Но не прошел, голосов не хватило.
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Еще раз особенно зеупоротым- нам зарплату платит Госдеп, в долларах, а не так как твои кураторы тебе рублями.
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Ми такі- доларові марадьори і руки у нас по лікото в крові!
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Немає жодної ганьби.
Навпаки ставиться до нових з розумінням та повагою.
Ну і надії певні має.
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Ksenia VB
Вы бы лучше , чем строчить жалобы с люцифером Админам https://censor.net.ua/
реально посмотрели

на реальную жизнь Граждан в Украине во время войны.
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А що з гражданами ? Не живуть, а воюють, не доїдать, бідують ?
ДЕ ????
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Ксенія! ОНИ очень устали от вайни! Панятно тебе! ОООООООООООООчень !
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Мілочка! Ватно-ЗЕлена чучундра- пшла геть звідси потолоч!
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А навіщо подавати одну і ту саму статтю і в блогах і в основній стрічці ?
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а о чем еще писать Главному Редактору, великому спецу по войне ?

о десятерых погибших наших воинах с начала ЗЕлиного замирения ?
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Генералам за сданные крым и Донбасс вообще не положено.Всякое представление должно быть подтверждено из нескольких независимых источников.За легенды награды давать не стоит.
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Настоящий Воин , от награды с рук ЗЕленых откажется.
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Юра, какие награды? К чему эти побрякушки?
По тысяче каждому как проститутке, и пусть напьются......
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