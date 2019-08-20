 В ОП готовится указ о награждении защитников Украины. Наряду с решением по достойным людям хватает и бардака, - Бутусов

Об этом в своем блоге пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов

В Офисе президента готовится указ о награждении защитников Украины. Но наряду с решением по достойным людям, которые получат заслуженные награды, хватает и бардака", - пишет Бутусов.

Он отмечает, что сразу после избрания нового президента Владимира Зеленского из администрации президента в Министерство обороны вернули 300 представлений на ордена и медали, поданных МО и ГШ, которые "не успели обработать" при администрации Порошенко.

"То есть МО и ГШ все подписали, а департамент государственных наград не успел рассмотреть и принять решение. Очень показательное отношение к людям и их наградам на войне. Однако МО и ГШ переслали эти награды снова - уже в Офис нового президента. Где эти 300 представлений лежат уже два месяца", - пишет журналист.

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Он отмечает. что подача представлений - хлопотное бумажное дело, которое забирает много времени. И ожидалось, что эти представления все-таки включат в указ на День Независимости. Но в департаменте государственных наград в указ решили включить только 57 сержантов и солдат, а также нескольких офицеров.

"Люди в списке достойные. Но офицеры и генералы в указ не попадают, и эти представления возвращаются... опять в Минобороны. Более нелепое решение трудно себе даже представить. Так нельзя обходиться с людьми. Даже если это генералы, полковники, майоры, капитаны - это не значит, что все они сплошь - недостойные наград люди. Вполне вероятно, что там есть и не продуманные представления, по которым объективно есть вопросы, но такие случаи нужно решать конкретно, точечно. Нельзя уравниловку делать, надо смотреть на людей, на их заслуги, а не посылать всех чохом по формальному признаку, это оскорбление. Если возвращать представления - значит какую-то мотивацию давать. Задавайте вопросы по обоснованности награждения, кому-то отказ обоснованный, а по кому-то - перенесите решение на 14 октября. Но зачем эта глупая бюрократическая игра с повторным возвращением 250 представлений?", - спрашиват Бутусов.

Он подчеркивает, что Офис президента обязательно должен обратить внимание на сложность оформления наград на уволившихся, демобилизованных, а также на то, что составление представлений на героев 14-15 годов - это очень долгая и хлопотная процедура, "и надо внимание государства к проблеме, иначе можно возиться с этим долгое время".

"Я сейчас этим занимаюсь, и вижу, как это долго и не просто получается. Спасибо, что Alina Terehova и Inessa Prohorova активно участвуют и делают многое. Вот здесь нужны системные решения, исторические исследования, это задача государства - восстановить справедливость и отметить достойных. Максим Кречетов, помоги, пожалуйста", - обратился журналист.

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