 К 2025 году хотим экспортировать оружия на $2 млрд в год, - глава набсовета "Укроборонпрома" Абромавичус

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
Абромавичус отметил, что Государственный оборонный заказ растет, но не сильно. В прошлом году "Укроборонпром" поставил оборонным ведомствам Украины вооружения на 400 миллионов долл США. Глава набсовета также сказал, что большого увеличения этой цифры ждать не стоит.
В то же время, "Укроборонпром" ставит цель - увеличить экспорт вооружения в 5 раз к 2025 году.
"В экспорте мы ставим амбициозную цель - вырасти в 5 раз к 2025 году. Мировой рынок вооружения - почти 2 триллиона долл США в год. Мы хотим экспортировать на 2 миллиарда долл США в год. Самое перспективное направление – это авиастроение, которого у нас не было фактически последние несколько лет, в том числе по причинам саботажа со стороны лиц, ответственных за это направление. А также ракетостроение, где в последнее время подписано несколько очень удачных контрактов, где мы знаем, что у нас есть на мировых рынках конкурентное преимущество, туда надо кинуть лучшие ресурсы", - подчеркнул Абромавичус.
Глава набсовета "Укроборонпром" также заявил, что компании, задействованные в производстве вооружения, будут, в том числе, развивать производство и товаров двойного назначения, и товаров гражданского назначения.
"Не секрет, что к нам обращается много компаний, которые как раз готовы дать заказы на предприятия гражданского назначения - вышки для ветряных электростанций, продукция на газотранспортную систему, бытовые газовые счетчики и так далее. Нужно людей занимать работой, поднимать серьезно зарплату. Нужно возить, водить инвесторов за ручку, показывать, что на наших предприятиях мы можем тоже изготовлять продукты и военного и гражданского назначения, что мы можем работать по-современному и нам наконец можно доверять", - заявил Абромавичус.
Он отметил, что ожидается создание совместных предприятий как военного, так и гражданского назначения, в том числе с лидирующими мировыми компаниями.
Полный текст интервью с Айварасом Абромавичусом читайте ЗДЕСЬ.
Напомним, ранее новоназначенный член наблюдательного совета "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус анонсировал смену кадрового состава в концерне.
А также ракетостроение, где в последнее время подписано несколько очень удачных контрактов Источник: https://censor.net
вот а как же фсе прапала? Вот Барыга ограбил страну!!!!
но уже от имени Рособоронпрома.
"Самое перспективное направление - это авиастроение, которого у нас не было фактически последние несколько лет, в том числе по причинам саботажа со стороны лиц, ответственных за это направление."
Особняк з 7-ми кімнат площею 302 кв. м знаходиться в котеджному містечку Riviera Villas. Ця нерухомість і земельна ділянка в 13 соток оформлені на дружину Абромавічуса Катерину.
Котеджне селище Riviera Villas розміщене в природоохоронній лісовій території і отримати законно землю для будівництва котеджів тут неможливо. Проте котеджі були побудовані.
Правоохоронці вважають, що земля раніше була видана незаконно.
Зампрокурора Київської області Ігор Грабець і. скаржився своєму начальнику на міністра економічного розвитку Айвараса Абромавічуса, який чинив на прокурора тиск.
Литовський міністр-«реформатор» відзначився в Україні і відстоюванням інтересів свого бізнесу.
Для цього вирішено було залучити на український ринок литовську компанію Baltic Ground Services (BGS). . У зв'язку з цим СБУ навіть відкрило досудове розслідування.
Останній фінансовий звіт як державний службовець Айварас Абромавічус надав в 2016 році. Як випливає з декларації екс-міністра велика частина активів належить його дружині Катерині Рибаченко.
Жінка володіє двома квартирами в Києві, квартирою в анексованому Криму і квартирою в окупованому Донецьку. На Катерину записаний згаданий вище котедж в Лебедівці Київської області та земельні ділянки.
Загальний дохід дружини Абромавічуса в 2016 році склав 11 786 536 грн. Крім іншого у сім'ї є великі грошові вклади.
Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає зарплату нардепа, яка з доплатами сягає 50 тисяч гривень, хорошою, але недостатньою.
19 СЕРПНЯ 2019, 15:14
https://www.pravda.com.ua/news/2019/08/19/7223917/
до 25-го року треба експортувати на 20$млрд
угу
а разработки, предприятия, специалисты - есть ? нет, экспорт это хорошо, но соваться в рынок занятый теми, кто куда бережней относился к своим наработкам и теперь имеет гигантскую фору это больше похоже на готовящийся распил, мол мы пытались но не вышло, а деньги ушли незнамо куда
Что послужило очень сильньім побудителем для запуска проекта «Новороссия/Малороссия».