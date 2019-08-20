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 Политика Украины
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Все про:вооружение (3240) экспорт (570) Укроборонпром (753) Абромавичус (426)

 К 2025 году хотим экспортировать оружия на $2 млрд в год, - глава набсовета "Укроборонпрома" Абромавичус

Айварас Абромавичус, который недавно был избран председателем наблюдательного совета "Укроборонпрома", заявил, что госконцерн планирует увеличить экспорт вооружения в 5 раз к 2025 году.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Абромавичус отметил, что Государственный оборонный заказ растет, но не сильно. В прошлом году "Укроборонпром" поставил оборонным ведомствам Украины вооружения на 400 миллионов долл США. Глава набсовета также сказал, что большого увеличения этой цифры ждать не стоит.

В то же время, "Укроборонпром" ставит цель - увеличить экспорт вооружения в 5 раз к 2025 году.

"В экспорте мы ставим амбициозную цель - вырасти в 5 раз к 2025 году. Мировой рынок вооружения - почти 2 триллиона долл США в год. Мы хотим экспортировать на 2 миллиарда долл США в год. Самое перспективное направление – это авиастроение, которого у нас не было фактически последние несколько лет, в том числе по причинам саботажа со стороны лиц, ответственных за это направление. А также ракетостроение, где в последнее время подписано несколько очень удачных контрактов, где мы знаем, что у нас есть на мировых рынках конкурентное преимущество, туда надо кинуть лучшие ресурсы", - подчеркнул Абромавичус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основная проблема "Укроборонпрома" - имиджевая. Общество не верит, что компания управляется прозрачно и эффективно, - Абромавичус

Глава набсовета "Укроборонпром" также заявил, что компании, задействованные в производстве вооружения, будут, в том числе, развивать производство и товаров двойного назначения, и товаров гражданского назначения.

"Не секрет, что к нам обращается много компаний, которые как раз готовы дать заказы на предприятия гражданского назначения - вышки для ветряных электростанций, продукция на газотранспортную систему, бытовые газовые счетчики и так далее. Нужно людей занимать работой, поднимать серьезно зарплату. Нужно возить, водить инвесторов за ручку, показывать, что на наших предприятиях мы можем тоже изготовлять продукты и военного и гражданского назначения, что мы можем работать по-современному и нам наконец можно доверять", - заявил Абромавичус.

Он отметил, что ожидается создание совместных предприятий как военного, так и гражданского назначения, в том числе с лидирующими мировыми компаниями.

Полный текст интервью с Айварасом Абромавичусом читайте ЗДЕСЬ.

Напомним, ранее новоназначенный член наблюдательного совета "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус анонсировал смену кадрового состава в концерне.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Приватизация оборонных заводов преждевременна. Об этом сейчас даже не стоит дискутировать, - Абромавичус

Источник: https://censor.net.ua/n3143764
 
 
 Топ комментарии
 
Ты смотри, и есть таки чем теперь барыжить после пяти лет воровской власти
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Не может быть! Ведь зелупенки говорят что порох вор, а тут такое....
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30 лет уже повсеместно только и слышно "мы планируем через 5 лет, мы хотим через 10", но почти нигде не слышно "мы выполнили, как и обещали".
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Ты смотри, и есть таки чем теперь барыжить после пяти лет воровской власти
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Да!!!!
А также ракетостроение, где в последнее время подписано несколько очень удачных контрактов Источник: https://censor.net
вот а как же фсе прапала? Вот Барыга ограбил страну!!!!
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Продавать обязательно будем !!!

но уже от имени Рособоронпрома.
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Не может быть! Ведь зелупенки говорят что порох вор, а тут такое....
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Это всё кловун животворящий за пару месяцев сделал!
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Какое такое? Такое?
"Самое перспективное направление - это авиастроение, которого у нас не было фактически последние несколько лет, в том числе по причинам саботажа со стороны лиц, ответственных за это направление."
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На этот рынок ещё надо попасть,? Заслужить доверие и понравиться Крыше!)
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Продавать остатки советских патронов, не имея патронного завода-это рубить сук, а не рынок)
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Ліпше б промисловість розвивали і продавали її продукцію, а не засоби вбивства!
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Оружейная Промышленность всегда должна быть в мобилизациионной готовности.Мощности должны быть такими,чтобы мгновенно обеспечить фронтовые портребности.Вот для этого излишки военного производства полумирного времени нужно продавать в рамках сотрудничества с США.Те же танки,особенно беспилотники.Их вообще нужно тьма.Москитный воздушный флот одноразового пользования фанерный.Дешёвый и эффективный.Типа планера.
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с однойт стороны торгуем вооружением, а с другой у нас самих ничего нормального нет, вернее ощущается полная нехватка. как то странно.
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Хоча у Айвараса Абромавічуса є квартира на Хрещатику, литовець з сім'єю проживає в заміському будинку під Києвом в селищі Лебедівка.
Особняк з 7-ми кімнат площею 302 кв. м знаходиться в котеджному містечку Riviera Villas. Ця нерухомість і земельна ділянка в 13 соток оформлені на дружину Абромавічуса Катерину.
Котеджне селище Riviera Villas розміщене в природоохоронній лісовій території і отримати законно землю для будівництва котеджів тут неможливо. Проте котеджі були побудовані.
Правоохоронці вважають, що земля раніше була видана незаконно.
Зампрокурора Київської області Ігор Грабець і. скаржився своєму начальнику на міністра економічного розвитку Айвараса Абромавічуса, який чинив на прокурора тиск.
Литовський міністр-«реформатор» відзначився в Україні і відстоюванням інтересів свого бізнесу.
Для цього вирішено було залучити на український ринок литовську компанію Baltic Ground Services (BGS). . У зв'язку з цим СБУ навіть відкрило досудове розслідування.
Останній фінансовий звіт як державний службовець Айварас Абромавічус надав в 2016 році. Як випливає з декларації екс-міністра велика частина активів належить його дружині Катерині Рибаченко.
Жінка володіє двома квартирами в Києві, квартирою в анексованому Криму і квартирою в окупованому Донецьку. На Катерину записаний згаданий вище котедж в Лебедівці Київської області та земельні ділянки.
Загальний дохід дружини Абромавічуса в 2016 році склав 11 786 536 грн. Крім іншого у сім'ї є великі грошові вклади.
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30 лет уже повсеместно только и слышно "мы планируем через 5 лет, мы хотим через 10", но почти нигде не слышно "мы выполнили, как и обещали".
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Голова "Слуги народу": Зарплата нардепа у 50 тисяч - недостатня
Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає зарплату нардепа, яка з доплатами сягає 50 тисяч гривень, хорошою, але недостатньою.
19 СЕРПНЯ 2019, 15:14
https://www.pravda.com.ua/news/2019/08/19/7223917/
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про свинарчукгейт тишина.Новым свинарчукам у корыта не до свинарчуков предыдущих.
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женіть його нах
до 25-го року треба експортувати на 20$млрд
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а где же вопли зелебобиков про солдат на передке с рогатками?
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Идёт война ,военные заводы должны работать в четыре смены,а они деньгу зарабатывают на экспорте,так и война никогда не закончиться, деньги возьмите у олигархов,делайте нужную военную технику и заканчивайте войну,у ФИНОВ в своё время тоже не было хорошего оружия,но они всё сделали очень быстро ,не смотря на то что сралин в июле 1941 году опять лез на Финляндию
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Фины продули войну и отдали Совку Выборг и ещё кучу территорий. Пример неудачный.
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Украина тоже Кубань потеряла, удачи не было как это было у финов и всё из за продажности,которая играет в украинской среде.
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авиастроение

угу

а разработки, предприятия, специалисты - есть ? нет, экспорт это хорошо, но соваться в рынок занятый теми, кто куда бережней относился к своим наработкам и теперь имеет гигантскую фору это больше похоже на готовящийся распил, мол мы пытались но не вышло, а деньги ушли незнамо куда
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Есть. В чем лично убедилась делегация ВПК РФ во главе с Д. Рагозиньім, когда в 2013 Янукович, дал добро, на их турне по предприятия ВПК Украиньі.
Что послужило очень сильньім побудителем для запуска проекта «Новороссия/Малороссия».
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Дай Бог нашому теляти та вовка зйисты!
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Одни "гении торговли" уже сделали армию небоеспособной. "Воровская власть" восстановила оборонку. Почему бы не повторить цикл.
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Сравните количество произведённых ракет/самолётов "Южмашем"/"Антоновым" до 2014 года и после. Оборонку они восстановили Пропиарились на единичных образцах, собранных на коленке - так правильней сказать.
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А пороха критиковали,что на экспорт продавали,а своей армии не доходило.Пришли,увидели и дошло до болванов,чтобы построить себе нужны деньги,а их надо заработать, той же торговлей вооружением.
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