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 "Бомбы взорвутся во всех детсадах, банках и кафе": аноним сообщил в полицию о минировании сотни объектов в Черновцах

Полиция Черновцов проверяет информацию о минировании почти 100 объектов, в том числе детских садов, банков и кафе, проводится эвакуация граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

"Сегодня, 20 августа, примерно в 9:00 по спецлинии "102" поступило сообщение из областного УГСЧС о том, что на их электронный адрес пришло письмо о заминировании почти сотни сооружений в Черновцах.

В частности, аноним сообщил, что в 11:00-12:00 часов взорвутся бомбы во всех детских садах, банках и кафе на территории города", - сказано в сообщении.

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К указанным объектам немедленно направлены наряды полиции, следственно-оперативные группы, взрывотехнической и кинологической службы. Сейчас правоохранители проводят эвакуацию граждан из зданий и проверяют помещения и прилегающие территории на наличие подозрительных и взрывоопасных предметов.

"Просьба к жителям и гостям Черновцов с пониманием отнестись к временным неудобствам в целях безопасности", - добавили в поплиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3143759
 
 
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Порохоботы лютуют. Ничего святого...
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вы кацапы все дебилы или только ты?
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А чему удивляться если власть сажает на 8 лет тех кто курицу у соседа украл а террористов русского мира, которые людей убивали, отпускает.
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порохососы совсем из ума выжили. бешеный ПЕС.
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