 "Бомбы взорвутся во всех детсадах, банках и кафе": аноним сообщил в полицию о минировании сотни объектов в Черновцах

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

"Сегодня, 20 августа, примерно в 9:00 по спецлинии "102" поступило сообщение из областного УГСЧС о том, что на их электронный адрес пришло письмо о заминировании почти сотни сооружений в Черновцах.

В частности, аноним сообщил, что в 11:00-12:00 часов взорвутся бомбы во всех детских садах, банках и кафе на территории города", - сказано в сообщении.

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К указанным объектам немедленно направлены наряды полиции, следственно-оперативные группы, взрывотехнической и кинологической службы. Сейчас правоохранители проводят эвакуацию граждан из зданий и проверяют помещения и прилегающие территории на наличие подозрительных и взрывоопасных предметов.

"Просьба к жителям и гостям Черновцов с пониманием отнестись к временным неудобствам в целях безопасности", - добавили в поплиции.