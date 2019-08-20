 Гендиректора "Укроборонпрома" Букина нужно менять, он недостаточно эффективен, - Абромавичус

Об этом он рассказл в интервью Цензор.НЕТ.

Абромавичус отметил, что главная цель "Укроборонпрома" - своевременно поставлять качественное вооружение ВСУ. При этом одновременно надо наращивать экспорт и менять УОП на современную компанию.

"Я смотрю на трансформацию других государственных предприятий, в том числе, которую инициировал я сам, будучи министром экономики, и каждый раз вижу, что трансформация в этих компаниях возможна только после того, как происходит замена руководящего персонала", - заявил Абромавичус.

Глава набсовета УОП считает, что генерального директора "Укроборонпрома" Павла Букина нужно менять.

"Генерального директора "Укроборонпрома" Павла Букина нужно менять, потому что он недостаточно эффективный. И, как практика показывает, связан какими-то старыми обязанностями. Потерян контроль над предприятиям, отсутствует кооперация среди них, очень низкая продуктивность, огромная проблема с долгами, плохое взаимодействие с остальными важными стейкхолдерами, полное отсутсвие новых, прорывных проектов. Нужно двигаться вперед и дать людям надежду, что компания "Укроборонпром" может управляться другими методами", - подчеркнул Абромавичус.

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В то же время новоназначенный глава набсовета концерна отметил, что из длинного списка претендентов на пост Генерального директора "Укроборонпрома" рекрутеры отобрали шорт-лист из 7 кандидатов, трое из которых готовы работать в новой команде.

"Имен этих людей называть не буду, они проходят спецпроверку после собеседования в Офисе Президента, но это команда профессионалов, с большими достижениями. Новая команда - это группа известных топ-менеджеров с разносторонним опытом в машиностроении, авиации, финансах, управлении персоналом. Все участвовали в успешных трансформациях нереформированных структур - в частном бизнесе, или Прозорро, МЭРТ, УГВ. Эти руководители отбирались по принципу, чтобы у них не было конфликта интересов, чтобы не было бизнеса в секторе обороны и безопасности, чтобы не были задействованы родственники в этом секторе", - сообщил Абромавичус.

Полный текст интервью с Айварасом Абромавичусом читайте ЗДЕСЬ.

Напомним, 14 июня 2019 года, Президент Владимир Зеленский назначил Айвараса Абромавичуса членом наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром".

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