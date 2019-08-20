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 Политика Украины
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Все про:коррупция (7481) Рябошапка Руслан (74)

 Обличители, сообщающие о коррупционных схемах, будут защищены государством и поощрены материально, - Рябошапка

Механизмы защиты и поощрения обличителей коррупции были темой обсуждения с представителями общественных организаций и международных партнеров Украины в сфере борьбы с коррупцией, которое состоялось в Офисе Президента 19 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, инициировал обсуждение заместитель руководителя Офиса Президента Украины Руслан Рябошапка.

"Вместе с международными экспертами и специалистами из украинских общественных организаций мы обсудили изменения в законодательство, касающиеся совершенствования механизмов сообщения о коррупционных правонарушениях, усиления защиты лиц, предоставляющих такую информацию, а также способы их мотивации для обличения топ-коррупционеров", – сообщил он.

Так, проекты готовящихся законов регламентируют способы и порядок уведомления о коррупционных или связанных с коррупцией правонарушениях, процедуры рассмотрения таких сообщений, права и гарантии защиты обличителей, их близких лиц и других лиц, которые способствовали раскрытию обличителем информации, включительно с правом обличителя получать сведения о состоянии рассмотрения предоставленной информации, правом на бесплатную правовую помощь, конфиденциальность, а также на материальное вознаграждение в пределах 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера неправомерной выгоды (взятки).

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"Обличители, сообщающие о масштабных коррупционных схемах, которые наносят государству значительный ущерб, будут поощрены материальным вознаграждением. Кроме того, государство будет гарантировать обличителям коррупционных преступлений защиту от преследований за разглашение информации, восстановление нарушенных трудовых и других прав, конфиденциальность сообщений о коррупции, а также установление ответственности в случаях преследования обличителей", – добавил заместитель руководителя Офиса Президента.

Соответствующие законопроекты, подготовленные с учетом предвыборных обязательств Владимира Зеленского, будут внесены Президентом Украины как неотложные для внеочередного рассмотрения Верховной Радой Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3143754
 
 
 Топ комментарии
 
В ЕС и США бдительность граждан - основа цивилизованного общества. Вор должен сидеть в тюрьме.
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Я подозреваю, что главные стукачи на Совете Форумчан будут против. Викривачі, які повідомляють про корупційні схеми, будуть захищені державою і заохочені матеріально, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 695
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Что, страшно? Обличители, сообщающие о коррупционных схемах, будут защищены государством и поощрены материально, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1312
В Германии, это - норма.
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В ЕС и США бдительность граждан - основа цивилизованного общества. Вор должен сидеть в тюрьме.
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- Приняв от молодоженов два рубля и выдавая квитанцию, Ипполит Матвеевич сказал, усмехнувшись: «За совершение таинства»(с)
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Нет. Но у нас такой менталитет что нужно выжигать коррупцию расскалленной кочергойВикривачі, які повідомляють про корупційні схеми, будуть захищені державою і заохочені матеріально, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4622
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А вообще то есть действенный способ минимизировать коррупцию в стране и он один - убрать подоходный налог с граждан. А налоги пусть собирают в казну после того как человек потратит деньги на себя
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Ты явно с Западной Украины: налоги, пенсонные не платить, пусть за тебя другие платят. Ты же самый умный и хитрый.
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Петр я про другое говорю если ты работаешь официально ты платишь подоходный налог в городской бюджет. Скажи мне пожалуста тебе чем то город помог в плане твоего благосостояния или нет?
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Мы ж не знаем как деньги на местах осваиваются эффективно или не эффективно. Мы можем предполагать или владеть какой то фактической информацией.
Вот слуучайно нашел информацию в интернете

У Херсонській ОДА презентували результати проведеного аудиту використання бюджетних коштів за період з 1 січня 2018-го по 1 липня 2019 року. Доповідачем виступила начальниця управління внутрішнього аудиту обладміністрації Наталія Мамотенко. Про це повідомляється на сайті ОДА.
У документі зазначено, що відповідна комісія знайшла порушень на загальну суму майже 845 мільйонів гривень. Однак в попередньому звіті ця цифра була вищою - 943 млн гривень. Найбільша сума порушень в сфері економічної діяльності області -401 млн.
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За бабки начнут пачками сдавать. С сентября - посадки соевых культур.
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Теперь самая высокооплачиваемая специальность - охотник за коррупционными головами. Надо открывать пибльный бизнес - антикорупционное агентство. Миллионы долларов на земле, нужно только поднять!
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Боюсь, что поздно осенью сажать бобы, а вот зелень косить можно.
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А якщо вийдуть на ваших бариг, що тоді?
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300 млн на парад воруют по схеме...парада, как бы не будет, а он пройдет, а деньги, как бы раздадут но не 150 тысячам военнослужащих...
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ооо.. начинается! стукачи и доносители... льстецы и заносители...
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смотря кого считать стукачами и доносителями на СФ...
если тех кто борется с запоребриковой блевотиной или сепаратистскими тараканами - то честь им хвала... тех щимить необходимо всюду и безбожно (согласитесь?)
или тех кто борется с матами и пошлятиной? или с перескакиванием с обсуждаемой темы на личные оскорбления, если не сошлись во мнениях?
ну не знаю! думаю в статье не об этом речь )))))
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При Сталине доносители тоже себя так оправдывали.
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Низзя сажать воров в вышиванках, атопутиннападет.
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"Я за два сольді, за два су
На папу с мамой донєсу,
Ведь знаєт наше зє одно-с:
Донос, донос, донос..!"
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не деликатно Тонни но очень эффективно Викривачі, які повідомляють про корупційні схеми, будуть захищені державою і заохочені матеріально, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8728
Викривачі, які повідомляють про корупційні схеми, будуть захищені державою і заохочені матеріально, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8196
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ага, тільки треба уточнити, що означає "масштабні корупційні схеми". Он, які масштаби шоколадок і двадцяток в лікарнях... Підходить?
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хочу обличить ГАСК. где получать гонорар?
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Порохоскот в истерике будет весь день на этой ветке. На святое замахнулись!
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Тю, а я думал шо так нельзя делать, а то Путен нападьот
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Ну начну: приходишь в любую больницу с диагнозом чтоб нужно было ложить.
В стационаре тебе сразу дают список из 20-50 позиций которые нужно купить (при чем кроме медпрепаратов там шампуни, средства для мытья посуды, мочалки, элитные стиральные порошки и т.д. ) и просят оплатить благотворительный взнос.
На поощрение не претендую, но давайте уже определимся платная у нас медицина или нет, а то и налоги платишь и в частной клинике дешевле получается.
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Герус первый на очереди.1,8 млрд за Роттердам
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Зеленский держит деньги в оффшорах, где можно получить деньги?
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Вопрос к Рябой Шапке, - где я могу получить причитающиеся мне 4 100 000$ в касестве 10% премии? Сумма не с потолка, а из факта зачисления 41 000 000$ воровнных из ПриватБанка денег на счете ТОВ "Квартал 95" в кипрском офшоре.
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Там только первому по очереди дают. Ищи других коррупционеров.
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