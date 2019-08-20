 Обличители, сообщающие о коррупционных схемах, будут защищены государством и поощрены материально, - Рябошапка

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, инициировал обсуждение заместитель руководителя Офиса Президента Украины Руслан Рябошапка.
"Вместе с международными экспертами и специалистами из украинских общественных организаций мы обсудили изменения в законодательство, касающиеся совершенствования механизмов сообщения о коррупционных правонарушениях, усиления защиты лиц, предоставляющих такую информацию, а также способы их мотивации для обличения топ-коррупционеров", – сообщил он.
Так, проекты готовящихся законов регламентируют способы и порядок уведомления о коррупционных или связанных с коррупцией правонарушениях, процедуры рассмотрения таких сообщений, права и гарантии защиты обличителей, их близких лиц и других лиц, которые способствовали раскрытию обличителем информации, включительно с правом обличителя получать сведения о состоянии рассмотрения предоставленной информации, правом на бесплатную правовую помощь, конфиденциальность, а также на материальное вознаграждение в пределах 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера неправомерной выгоды (взятки).
"Обличители, сообщающие о масштабных коррупционных схемах, которые наносят государству значительный ущерб, будут поощрены материальным вознаграждением. Кроме того, государство будет гарантировать обличителям коррупционных преступлений защиту от преследований за разглашение информации, восстановление нарушенных трудовых и других прав, конфиденциальность сообщений о коррупции, а также установление ответственности в случаях преследования обличителей", – добавил заместитель руководителя Офиса Президента.
Соответствующие законопроекты, подготовленные с учетом предвыборных обязательств Владимира Зеленского, будут внесены Президентом Украины как неотложные для внеочередного рассмотрения Верховной Радой Украины.
Вот слуучайно нашел информацию в интернете
У Херсонській ОДА презентували результати проведеного аудиту використання бюджетних коштів за період з 1 січня 2018-го по 1 липня 2019 року. Доповідачем виступила начальниця управління внутрішнього аудиту обладміністрації Наталія Мамотенко. Про це повідомляється на сайті ОДА.
У документі зазначено, що відповідна комісія знайшла порушень на загальну суму майже 845 мільйонів гривень. Однак в попередньому звіті ця цифра була вищою - 943 млн гривень. Найбільша сума порушень в сфері економічної діяльності області -401 млн.
В Германии, это - норма.
ліцабариги.
если тех кто борется с запоребриковой блевотиной или сепаратистскими тараканами - то честь им хвала... тех щимить необходимо всюду и безбожно (согласитесь?)
или тех кто борется с матами и пошлятиной? или с перескакиванием с обсуждаемой темы на личные оскорбления, если не сошлись во мнениях?
ну не знаю! думаю в статье не об этом речь )))))
На папу с мамой донєсу,
Ведь знаєт наше зє одно-с:
Донос, донос, донос..!"
В стационаре тебе сразу дают список из 20-50 позиций которые нужно купить (при чем кроме медпрепаратов там шампуни, средства для мытья посуды, мочалки, элитные стиральные порошки и т.д. ) и просят оплатить благотворительный взнос.
На поощрение не претендую, но давайте уже определимся платная у нас медицина или нет, а то и налоги платишь и в частной клинике дешевле получается.