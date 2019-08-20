 Обличители, сообщающие о коррупционных схемах, будут поощрены материально и защищены государством, - Рябошапка

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, инициировал обсуждение заместитель руководителя Офиса Президента Украины Руслан Рябошапка.
"Вместе с международными экспертами и специалистами из украинских общественных организаций мы обсудили изменения в законодательство, касающиеся совершенствования механизмов сообщения о коррупционных правонарушениях, усиления защиты лиц, предоставляющих такую информацию, а также способы их мотивации для обличения топ-коррупционеров", – сообщил он.
Так, проекты готовящихся законов регламентируют способы и порядок уведомления о коррупционных или связанных с коррупцией правонарушениях, процедуры рассмотрения таких сообщений, права и гарантии защиты обличителей, их близких лиц и других лиц, которые способствовали раскрытию обличителем информации, включительно с правом обличителя получать сведения о состоянии рассмотрения предоставленной информации, правом на бесплатную правовую помощь, конфиденциальность, а также на материальное вознаграждение в пределах 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера неправомерной выгоды (взятки).
"Обличители, сообщающие о масштабных коррупционных схемах, которые наносят государству значительный ущерб, будут поощрены материальным вознаграждением. Кроме того, государство будет гарантировать обличителям коррупционных преступлений защиту от преследований за разглашение информации, восстановление нарушенных трудовых и других прав, конфиденциальность сообщений о коррупции, а также установление ответственности в случаях преследования обличителей", – добавил заместитель руководителя Офиса Президента.
Соответствующие законопроекты, подготовленные с учетом предвыборных обязательств Владимира Зеленского, будут внесены Президентом Украины как неотложные для внеочередного рассмотрения Верховной Радой Украины.
...найбільшою проблемою для українців, на його думку, залишається економіка: українці продовжують платити високі податки, але не бачать поліпшення інфраструктури, економіки, медицини.
Також автор пояснює українську корупцію на побутовому рівні, що вкорінюється у свідомість різних поколінь через поняття «лібертаріанство», здатністю досягати успіху будь-яким шляхом, незважаючи на його законність. Кауля турбує, що Зеленський вживає цей термін у своїх заявах до українців, говорячи, що ця практика залишиться.
Він пише, що Офіс президента Зеленського здійснить спроби побороти укорінену корупцію, однак для цього необхідно повністю переглянути всю систему, а зробити це без інших політичних гравців «старої школи» навряд чи вдасться.
До того ж, вважає Кауль, новий головнокомандувач України не довів до кінця процес люстрації та не позбувся зв'язків із олігархами. Це наводить на думку, що колись «політичні аутсайдери» потраплять у тенета тієї самої корупційної системи, що і їхні попередники.
https://nationalinterest.org/feature/will-corruption-poison-ukraines-new-president-74281
https://ukrainian.voanews.com/a/koruptsiya-zelenskyi/5048040.html