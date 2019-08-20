 За неделю корью заболели 203 человека, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

"С 10 по 16 августа больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киеве (39 больных: 33 взрослых и 6 детей), Киевской (22: 18 взрослых и 4 ребенка), Одесской (12: 7 взрослых и 5 детей), Черновицкой (12: 4 взрослых и 8 детей) и Харьковской (11: 9 взрослых и 2 ребенка) областях", - говорится в сообщении.

В Минздраве констатируют, что уменьшение заболеваемости корью летом обусловлено коротким пребыванием людей в коллективах.

Также в министертве отметили, что с начала года (с 28 декабря 2018 до 16 августа 2019) корью заболели 57301 человек - 27039 взрослых и 30262 ребенка, от осложнений кори умерли 18 человек. В течение вспышки, с лета 2017, корью заболели более 115 000 человек, 39 из которых умерли.

"С началом учебного года заболеваемость снова растет, особенно среди детей, поэтому важно защитить себя и сделать прививку ребенку до начала обучения. Для надежной защиты от болезни все дети должны своевременно получить как первую, так и вторую дозу вакцины против кори. МОЗ Украины совместно с Минобразования напоминают, что невакцинированные дети не смогут посещать детские сады и школы с другими учениками, за исключением детей, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации ", - подчеркнули в ведомстве.

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