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 Общество, Здоровье
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Все про:вакцина (393) Минздрав (1977) корь (215)

 За неделю корью заболели 203 человека, - Минздрав

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в течение 33-й недели 2019 корью заболели 203 человека - 138 взрослых и 65 детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

"С 10 по 16 августа больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киеве (39 больных: 33 взрослых и 6 детей), Киевской (22: 18 взрослых и 4 ребенка), Одесской (12: 7 взрослых и 5 детей), Черновицкой (12: 4 взрослых и 8 детей) и Харьковской (11: 9 взрослых и 2 ребенка) областях", - говорится в сообщении.

В Минздраве констатируют, что уменьшение заболеваемости корью летом обусловлено коротким пребыванием людей в коллективах.

Также в министертве отметили, что с начала года (с 28 декабря 2018 до 16 августа 2019) корью заболели 57301 человек - 27039 взрослых и 30262 ребенка, от осложнений кори умерли 18 человек. В течение вспышки, с лета 2017, корью заболели более 115 000 человек, 39 из которых умерли.

"С началом учебного года заболеваемость снова растет, особенно среди детей, поэтому важно защитить себя и сделать прививку ребенку до начала обучения. Для надежной защиты от болезни все дети должны своевременно получить как первую, так и вторую дозу вакцины против кори. МОЗ Украины совместно с Минобразования напоминают, что невакцинированные дети не смогут посещать детские сады и школы с другими учениками, за исключением детей, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации ", - подчеркнули в ведомстве.

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Источник: https://censor.net.ua/n3143750
 
 
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А ведь лето.
Что же будет осенью?
Когда дети в школы пойдут и из отпусков взрослые вернуться (скученность населения)?
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"невакцинированные дети не смогут посещать детские сады и школы с другими учениками" Источник: https://censor.net.ua/n3143750
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Обрізані підкидають різні болячки щоб мы українці набивали кармани медичній мафії на чолі з супрун
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"МОЗ Украины совместно с Минобразования напоминают, что невакцинированные дети не смогут посещать детские сады и школы с другими учениками, за исключением детей, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации " - харе пиз..ть, колитесь хоть до посинения, и законы читайте, гастролеры заезжие
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МОЗ шось совсем забрэхався, то у них корь высококонтагиозное страшнозаразное заболевание - один чихнул - весь вагон заболел, или даже по вентиляционным шахтам в многоквартирных домах распространяется, в лифтах!! а теперь оказывается все зависит от времени пребывания в коллективе? Вас там супрун одибилила всех окончательно и безповоротно?
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