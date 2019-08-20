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 Политика Украины
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 Экс-министр доходов и сборов Клименко заочно арестован, - ГПУ

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

"Главная военная прокуратура 21.04.2017 завершила специальное досудебное расследование (заочное расследование) уголовного производства по подозрению бывшего председателя Государственной налоговой службы Украины (министра доходов и сборов Украины) в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации); ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (присвоении имущества путем злоупотребления служебным); ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 (служебный подлог); ч.4 ст.28, ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что указанное лицо подозревается в участии в совершении преступной организацией особо тяжкого преступления против государственной собственности, причинившее тяжкие последствия в виде материального ущерба государству в особо крупных размерах, и преступления небольшой тяжести в сфере служебной деятельности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новая команда планирует вернуть диктаторские полномочия генпрокурору, то есть он сам сможет всех принимать и всех снимать, - Луценко

Расследованием установлено, что экс-министр в период 2012-2013 годов, находясь в составе преступной организации, возглавляемой бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, путем преступной схемы завладел средствами госбюджета Украины на общую сумму 3,1 млрд грн, то есть в особо крупном размере путем незаконного возмещения из государственного бюджета Украины НДС на счета 3 фиктивных предприятий.

"Главной военной прокуратурой неоднократно подавались в суд ходатайства об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей и 19.08.2019 следственным судьей Печерского районного суда Киева было удовлетворено ходатайство прокурора и избрана подозреваемому мера пресечения в виде содержания под стражей", - заявили в прокуратуре.

Прокуратура подчеркивает, что с целью затягивания и срыва судебного процесса адвокаты подозреваемого самоустранились от защиты и ни разу не явились на судебное заседание.

С целью соблюдения прав подозреваемого судом был привлечен адвокат из центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи.

Напомним, военная прокуратура в ноябре 2017 года начала уголовное производство против экс-министра Александра Клименко по статье о госизмене.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военная прокуратура получила разрешение на проведение заочного расследования в отношении Клименко: далее в суд пойдет обвинительный акт, - Матиос. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3143749
 
 
 Топ комментарии
 
От такой ужасной новости бывший министр Клименко поперхнулся дорогим вином где-то в Монако.
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- Сёма, вы знаете, когда вас нет, о вас такое говорят!
- Я вас умоляю! Передайте им: когда меня нет, они даже могут меня бить!😀
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Правильно. В заочное СИЗО негодяя. А потом - по закону савченко.. Экс-министр доходов и сборов Клименко заочно арестован, - ГПУ - Цензор.НЕТ 7062
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- Вот! Вот это конгениально. Прежде всего актив: имеется эмигрант, вернувшийся в родной город. Пассив: он боится, что его заберут в ГПУ.
- Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Лед - тронулся!(c)
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При Петрі Олексійовичі такого не було!)))
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- Сёма, вы знаете, когда вас нет, о вас такое говорят!
- Я вас умоляю! Передайте им: когда меня нет, они даже могут меня бить!😀
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Правильно. В заочное СИЗО негодяя. А потом - по закону савченко..
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Заочный арест - дистанционный суд - условное наказание. Как то так... А что вы хотели?
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От такой ужасной новости бывший министр Клименко поперхнулся дорогим вином где-то в Монако.
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Юга, не пырхайся...пойдешь на вторую))))
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Правильно. Пусть прочувствует, что такое тюрьма. Экс-министр доходов и сборов Клименко заочно арестован, - ГПУ - Цензор.НЕТ 9288
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так понимаю это предложение вернуться . типа приезжай обжалуй в суде . обвинение снимим и все чист аки голубь Экс-министр доходов и сборов Клименко заочно арестован, - ГПУ - Цензор.НЕТ 1951
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Знову зебілам пальчик показали, і вони заливаються в дебільному смішку. Їм невтямки, що лише з-за наявності заочного рішення про арешт злочинця можна вимагати йогосправжнього арешту в Європі (в цивілізованому світі) з наступною екстрадикцією.
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Та давай ТЕ, вже одразу його саджайте заочно в СІЗО, та вмикайте лічильник Савченко.
Нащо час гаяти.
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Обезврежен он и даже он пострижен и посажен. Заочно.
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А в гостинице советской поселился мирный грек...
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как говаривал Хаим:
- За глаза ви можите миня дажи побить!
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Кожуру бы ещё так же, а то про него "забыли" видимо.
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У меня бабуля тоже вечно сваливает то на бывшего мера, то на симоненка, что не оправдал её ожиданий, то на Кучму, то на Кравчука, а **** толку то? Работать нужно сейчас! Такое впечатление, что разворовывание бюджета резко отменили, и теперь все на местах белые и пушистые, а заочный арест какого-то там Клименка вернет бабло в казну.
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Протокол ареста составили? Заочный?) Теперь не забудьте, что он заочно сидит, срок то заочного заключения пошел...
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