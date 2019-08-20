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 Политика Украины
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Все про:Донбасс (19189) Европейский суд по правам человека (618) Матиос Анатолий (588) Следком РФ (226)

 ГПУ объявила подозрения "главе МИД", "омбудсмену" и членам "спецкомиссий" "ДНР", помогавшим Следкому РФ фабриковать дела против Украины в ЕСПЧ, - Матиос

Управление ГПУ по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях объявила заочное подозрение так называемым должностным лицам террористической организации "ДНР", а также двум членам фейковых спецкомиссий, созданных оккупантами для якобы расследования преступлений, якобы совершенных украинскими военными.

Об этом сказал журналистам на брифинге во вторник главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Он проинформировал, что заочно подозрения объявлены так называемой "министру иностранных дел "ДНР" Никоноровой, так называемому "уполномоченному по правам человека" Морозовой и двум членам фейковых спецкомиссий.

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"Нагнетая атмосферу ненависти и неприятия Украины, угрожая людям при пересечении линии разграничения, члены этих "спецкомиссий" вынудили ряд жителей оккупированных территорий написать заявления о смерти своих родственников якобы в результате преступлений украинских военных", - заявил Матиос.

По его словам, затем эти заявления использовал Следком РФ для формирования дел против Украины в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

По словам Матиоса, в ЕСПЧ на данный момент находятся 1539 таких дел, а в целом фейковых следственных комиссий, призванных очернить Украину, создано 7 на оккупированных территориях.

Матиос сообщил, что украинские следственные органы провели большую работу для того, чтобы уличить данных лиц во лжи и фальсификации свидетельств. Украинскому следствию пришлось длительное время работать, так как доступ к допросу жителей оккупированных территорий является очень трудным. Однако украинским следователям удалось допросить граждан Украины проживающих на оккупированных территориях, которых вынудили написать заявления о якобы преступлениях украинских военных. Эти граждане подтвердили, что эти свидетельства были получены под давлением оккупационных властей и являются неправдивыми. Это позволило военной прокуратуре сформировать процессуальные дела против лиц, занимающихся фальсификацией таких свидетельств.

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Матиос отметил, что допрошенные лица заявили, что никаких обращений в ЕСПЧ они не писали.

Подозрения данным лицам сообщены по ч. 1 ст. 258.

Источник: https://censor.net.ua/n3143747
 
 
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А кроме заочных никому не нужных подозрений генплокулол не хочет никому объявить ничего? Всё нормально в стране - нет преступности?
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"никому не нужных"?? С головой все в порядке? Или для тебя они тоже "наши люди"?
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не звертай уваги на таких дебільних зебілів з такими дебільними висерами.
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боюсь, що ці підозри сепарам і колабораціоністам зелена шмаркля зіллє через "просто перестать"...
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На дотичну тему: беня і богдан риють на мертвечука, намагаються рейдернути анал 112:
Як повідомляє беніне theБабель із посиланням на свої джерела, "СБУ відкрила кримінальне провадження щодо телеканалу 112 Україна, і до цього причетний голова Офісу президента Андрій Богдан, який хоче отримати контроль над цим інформресурсом".
https://thebabel.com.ua/texts/34518-sbu-rozsliduye-kriminalne-provadzhennya-shchodo-kanalu-112-ukrajina-yogo-mayno-mozhut-zaareshtuvati-rozpovidayemo-yak-i-do-chogo-tut-andriy-bogdan?utm_source=group&utm_medium=telegram
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кацап, иди целуй в жопу своего мертветчука а не сри здесь на форуме...
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Неважно. Скоро будет новый прокурор-новомалоросс; он всё это отменит, и начнёт дела против националистов.
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якщо "динири-линири" - терористичні угруповання, то є два запитання:
1. чому з терористами йдуть перемовини (хто не знає, до складу ТКГ у Мінську входять представники дирявих "ресбублік")?https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%B7_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-24
2. чому з терироріями, які тимчасово підконтрольні терористам, здійснюється звязок через КПВВ?
Але ж є світова практика, за якою ніяких перемовин з терористами не проводять та усіляко ізолюють ті анклави, які знаходяться під їхнім контролем.
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