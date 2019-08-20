 ГПУ объявила подозрения "главе МИД", "омбудсмену" и членам "спецкомиссий" "ДНР", помогавшим Следкому РФ фабриковать дела против Украины в ЕСПЧ, - Матиос

Об этом сказал журналистам на брифинге во вторник главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Он проинформировал, что заочно подозрения объявлены так называемой "министру иностранных дел "ДНР" Никоноровой, так называемому "уполномоченному по правам человека" Морозовой и двум членам фейковых спецкомиссий.

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"Нагнетая атмосферу ненависти и неприятия Украины, угрожая людям при пересечении линии разграничения, члены этих "спецкомиссий" вынудили ряд жителей оккупированных территорий написать заявления о смерти своих родственников якобы в результате преступлений украинских военных", - заявил Матиос.

По его словам, затем эти заявления использовал Следком РФ для формирования дел против Украины в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

По словам Матиоса, в ЕСПЧ на данный момент находятся 1539 таких дел, а в целом фейковых следственных комиссий, призванных очернить Украину, создано 7 на оккупированных территориях.

Матиос сообщил, что украинские следственные органы провели большую работу для того, чтобы уличить данных лиц во лжи и фальсификации свидетельств. Украинскому следствию пришлось длительное время работать, так как доступ к допросу жителей оккупированных территорий является очень трудным. Однако украинским следователям удалось допросить граждан Украины проживающих на оккупированных территориях, которых вынудили написать заявления о якобы преступлениях украинских военных. Эти граждане подтвердили, что эти свидетельства были получены под давлением оккупационных властей и являются неправдивыми. Это позволило военной прокуратуре сформировать процессуальные дела против лиц, занимающихся фальсификацией таких свидетельств.

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Матиос отметил, что допрошенные лица заявили, что никаких обращений в ЕСПЧ они не писали.

Подозрения данным лицам сообщены по ч. 1 ст. 258.