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 Общество
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Все про:Госпогранслужба (3421) Госэкоинспекция (64) Кабмин (11084) радиация (229)

 Госпогранслужба обязана информировать Госэкоинспекцию об обнаружении превышения уровня радиации грузов на границе

В случае выявления в пунктах пропуска транспортных средств, грузов и другого имущества с превышением допустимого уровня ионизирующего излучения сотрудники Госпогранслужбы должны в течении 30 минут проинформировать об этом ближайший территориальный орган Государственной экологической инспекции.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее постановление № 715 от 14 августа 2019 года, принял Кабинет министров Украины.

Согласно постановлению, утвержден Порядок взаимодействия Госпогранслужбы и Госэкоинспекции в случае выявления превышения допустимого уровня ионизирующего излучения транспортных средств и грузов, перемещаемых через государственную границу Украины.

Согласно утвержденному документу, после передачи информации о выявлении случая превышения уровня радиации, соответствующий территориальный орган Госэкоинспекции должен обеспечить прибытие экоинспектора в указанный пункт пропуска в минимально возможный срок с момента поступления такого уведомления для проверки соблюдения требований законодательства о радиационной безопасности.

Документы, которые составляются по факту обнаружения превышения уровня ионизирующего излучения, согласно закрепленному механизму взаимодействия, будут оформляться в двух экземплярах: для Госпогранслужбы и для Госэкоинспекции.

Для сверки данных Госпогранслужба и Госэкоинспекция до 10 числа каждого месяца должны обменяться информационно-аналитическими данными о выявленных случаях превышения допустимого уровня ионизирующего излучения в пунктах пропуска.

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Источник: https://censor.net.ua/n3143743
 
 
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16-17 серпня рівень радіації в Україні збільшився в 20-25 разів від звичайного рівня. Там де раніше взагалі фон не реєструвався військовими дозиметрами, почало фонити 25 мікрорентген! В населених пунктах де і так був високий рівень радіації до 50 мкРг особливих змін не було, а за містом чітко відслідковуються радіаційні хвости російського вибуху втомного реактора. В росії в регіоні вибуху відключили датчики сервісів публічного онлайн моніторингу радіації, бо рівень радіації став стабільно небезпечним для життя місцевого населення!
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Северодвинское радиактивное облако накрыло не только Орду ,но и Украину.Где реакция наших бонз?.Обращение в ООН,требование компенсации?.У Зели мухи во рту ведутся.
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И светящихся свинорусов завертать на мокшанию.
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