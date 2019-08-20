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 Политика Украины
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 Военнослужащим ко Дню Независимости выплатят премии от 1 тыс. до 2 тыс. грн.: Полторак подписал приказ

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о выплате денежной премии военнослужащим Вооруженных Сил Украины по случаю 28-й годовщины Независимости Украины.

Как информиует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Военнослужащие, в том числе и срочной службы и курсанты получат по 1000 гривен, военнослужащие, которые в 2019 году привлекались к выполнению задач в составе подразделений Объединенных сил, а также те, кто сейчас защищает территориальную целостность государства на Востоке Украины - по 2000 гривен", - сообщил Полторак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам следует четко законодательно определить порядок проведения парадов, - Полторак

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 9 июля президент Владимир Зеленский заявил, что парада на День Независимости на Крещатике в этом году не будет. 300 млн гривен, которые могли бы пойти на его проведение, выплатят военнослужащим в виде премий, пообещал глава государства.

Председатель Верховной Рада Андрей Парубий призвал украинцев выйти 24 августа на парад, чтобы почтить подвиг украинских героев.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал искать средства, которых хватило бы и на проведение парада, и на выплаты военнослужащим. Но в итоге 15 июля Зеленский подписал указ о праздновании Дня Независимости, не предусматривающий проведение парада.

Также на Цензор.НЕТ: В Минобороны хотят в 2020 году вдвое увеличить траты на денежное довольствие и зарплату, министерство будет просить в 2 раза больше средств

30 июля глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что вместо парада на День Независимости состоится Шествие достоинства - "мероприятие в европейском стиле".

Источник: https://censor.net.ua/n3143741
 
   
 Топ комментарии
 
Нам в долларах премию дадут, а не как тебе в рублях.
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что завидно, клоунская ботва?
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Перемоха, кінець епохи бідності, кінець війни...так зебільне? Війна вже скінчилась?
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я не против наград и премий военным , но есть ли эти деньги заложены в бюджет ?Мне это напоминает последние дни Петрика-- ручка у него аж дымилась указы строчить 24 часа в сутки,и медалями разбрасываться Военнослужащим ко Дню Независимости выплатят премии от 1 тыс. до 2 тыс. грн.: Полторак подписал приказ - Цензор.НЕТ 526
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Піди до кузнєца, хай він тебе закодірує від Петра.
Нє благодарі.
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Абалдеть, 1000! А зепутатам 50000 каждый месяц мало...
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І краще ніж парад ?
Гроші підуть на цигарки та пиво.
Ларькі зароблять.
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с точки зрения экономики краще,движение денег ,движение податков,чем выхлопы солярки в воздух...
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Це ніхто не обраховував.
Без цифр ваші слова пустопорожній звук.
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Пустопорожній звук - це в вирубаних "патріотами" Карпатах, бухгалтершо.
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А що, у вас там "патріоти" закінчились? Не всі ж, як ти, на цензорі, підтримують псевдопатпіотів та мародерів. Інші прикрили очі червоно-чорними візитівками, і рубають. Янтар миють. Бо ж 7000 га повністю знищених волинських лісів - це ж дрібниця.
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Точно, и Украина не нужна, лишь бы подачки от кацапов были регулярные...
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Да що ж ви так принижуєте українських вояк. Я к будто одні алкаші і куремани
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Позорисько! Гламурний псевдо парад і 1000 гривні подачки! Малороси їбані ₴!
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ага, позор. вот соевый великоросс - другое дело. там премии в миллиардах шли...косюкам всяким, да кобельовым.
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Зеб, а ты надеялся, что у тебя будут премии, как у "кобельова" после избрания Зелемойского? Возьми и раздели его премию на все 73%.
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твои собачьи советы тут очень ценны, винторогий. продолжай
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премии не в миллиардах но . Порох и парад проводил и премии военнослужащие получали . не все конечно но например в 2018-ом ко дню независимости премии получили участники парада и бойцы на передовой . согласен какой нибудь прапор в Бердичеве остался без премии . обделили бедолагу . ты случаем не из таких будешь . не из каптерки часом строчишь ? Військовослужбовцям до Дня Незалежності виплатять премії від 1 тис. до 2 тис. грн: Полторак підписав наказ - Цензор.НЕТ 8547
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косюкам и кобельовым - именно в миллиардах. не звезди.
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это ты не звезди . ты что совсем тупой ? мы говорим про армию и парад . какое отношение к армии имеют эти два ******* ?
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никакого. они только к премиям отношение имеют.
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т.е. это то, что осталось после выплат гонораров бедоеву и коляденко...?
или они христаради работают?
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мало конечно но лучше пусть вояки себе зубы полечат чем хряки на крещатику себе рекламу за наш счёт забабахают.
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Сифіліс сій вилікуй -для початку, Надюха!
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не суди по себе, чучело соевое! параду оно захотело... совок сраный.
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Лишнехромосомная, в совке ещё и уклонистов не выбирали в главнокомандующие, ещё один пережиток.
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Совок это клоун - свозит на свой парад бюджетников )
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функции манипулирования и отвлечения всегда шли рядом у соевой секты. мол, в армии все хорошо, вполне можно жить и служить... только вот в реале у них были котлы, склады и свинарчуки...
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Жаба зеленая, так Зеля уже свинарчуков берет в свою команду и войну, оказывается, нельзя быстро закончить. Квакай, квакай, чума болотная.
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Так есть повод для оптимизма!!!!!!!!!!!!!!
Глава государства-агрессора Владимир Путин пообещал проинформировать президента Франции Эмануэля Макрона о последних контактах с лидером Украины Владимиром Зеленским.
Об этом Путин заявил переговорами с Макроном, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Я проинформирую господина президента о своих последних контактах с вновь избранным президентом Украины. Здесь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать, которые внушают такой осторожный оптимизм", - сказал ПутинИсточник: https://censor.net.ua/n3143686

Ура!!!
Миру-мир!!!
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Чим довше тривають санкції проти *****, тим більше у нього "оптимізму", а у свіиі - оптимізму.
Як повідомив вчора Нетаньяху, експертами зафіксовано прискорення темпів росту української економіки в два рази, після обрання Зеленського. Вони це пов'язують з тим, що ринок та інвестори повірили в те, що економіка при новій владі буде набагато більш чесною і прозорою.
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Результаты внешнеполитической деятельности Зеленского начинают давать плоды. На переговорах Макрона и Путина при обсуждении ситуации в Украине, фактически игнорированны интересы Украины. Берется курс на молчаливое признание аннексии Крыма , при полном отсутствии реакции самой Украины, где ОПУ фактически взяло на себя функции министерства иностранных дел. Более подробно после полного анализа полученной информации и повторного подтверждения сообщений источников.(c)
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Приблизно такий, як прискорення темпів росту української економіки...
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"
В частности, президент Франции отметил, что президент Украины Владимир Зеленский предпринял "несколько краткосрочных мер" с целью изменения ситуации на Донбассе.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Есть ряд вопросов, о которых мы должны договориться, - Путин о встрече в нормандском формате
"Необходимо отметить, что есть со стороны Зеленского целый ряд мужественных шагов, поступков в этом конфликте, который длится уже пять лет, и который просто привёл к тому, что гражданское население живёт в ужасных условиях", - заявил Макрон.Источник: https://censor.net.ua/n3143724
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Макрон: И что он тебе такого сказал оптимистичного?
*****: А ХЕЗ, аналитики обещали к 2027 году разобраться...
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интересно, все вместе взятые премии военнослужащих составят какой процент всего лишь одной премии "спасителя отечества" андруши кобельова?
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Ну.... маме андрушеной мож на завтрак и хватит.
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ЗЕлуполизы позитивно возбудились аж на 35 евро в виде разовой "премии" (не милостыни и не регулярной добавки к пенсии, которую они факали еще 3 месяца назад)...

Сразу видно - люди состоявшиеся и самодостаточные. ЗубожЫлость, как рукой сняло - теперь на тысячу гривен могут жить и ни в чем себе не отказывать.
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На тижневий відпочинок на Мальдівах мародером викинуто близько 30 мільйонів гривень.
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Слушай, бизмозглаее мико, ты различие между личными и бюдежетными деньгами канешно пока не понгимаешь?
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Если это касается Порошенко, то не понимает.
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А на Ниагарский водопад в Канаде сколько?
Привезите камушек: Зеленский с Богданом прокатились на Ниагарский водопад https://www.rbc.ua/rus/styler/privezite-kamushek-zelenskiy-bogdanom-prokatilis-1562309754.html
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Машиной до водопада 3 часа. И назад столько же. Потрачено 60 литров бензина, на сумму 80 канадских долларов. Плюс, вероятно, 3 шаурмы и вода. Ещё 20 долларов. Итого Зеленский со спутниками потратили 100 канадских долларов.
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14 миллионов.

своих.

задекларированных.

с которых уплачены налоги.
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= Вкрасти машину, перефарбувати, зареєструвати, заплатити податок - і вже чесний. ))))))
Чому в Польщі немає олігархів? Чому в Чехії немає олігархів? Чому їх немає в Угорщині? І т.д.?
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в этих странах нет олигархов по очень простой причине - там в начале 90-х сделали с тарифами то, что Порошенко сделал с тарифами только в 2016-м.
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А скільки собі премії випише мамин синочок коболєв?
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300 млн по 2 тысячи - это всем 150 тысячам военнослужащих...ждем подробного отчета
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...а защита Гримчака подала апелляцию на решение суда о мере пресечения...Карл 1 млн. долларов...премии.
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И окитаезился! Блин, вообще порох охренел, на китайском языке уже рошен пишет!
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Премия от 1000 грн до 2000грн, .чтобы не участвовали в военном параде, сталин тоже боялся военных парадов,потому что боялся их...Сейчас уже многие граждане Украины к военным относятся негативно ,потому что война им надоела,а Украинский народ в это время в окопах охраняет их покой...Водій маршрутки накинувся з образами на ветерана АТО у Києві,а завтра вот такие водители маршрутных такси (граждане Украины) , будут душить украинских солдат в окопах
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ПРОСТО ПОДАЧКА И ПЛЕВОК В АРМИЮ КОТОРАЯ ВОЮЕТ.
Это шобла или, как их ещё называют ЗЕКоманда своим умишком не понимают, что они плюнули Армии в лицо этой подачкой и отменой Парада. Армия молча утрется. Но вот когда Армия плюнет на них,они утонут.
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Это ж можно от 1 до 2 месяцев шаурмой питаться!---хотелось бы узнать у военных которые за зелебобика голосовали---"ну как вам нравится ёлочка?"
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"Со стороны Зеленского есть целый ряд мужественных шагов", - Макрон/-бутылка вискаря взамен парада-один из таких шагов.
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Це треба продати свою гідність та честь за 2000 гривень. А ле я про що говорю 73% сци в очі а вони божа роса
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А чого кіпіш і обсирання теми ? За совка до майских и октябрских якщо по 10р. дали то добре. Просто дали і все, щоб хлопці відпочили, відсвяткували, настрій піднявся. Хто не служив, а особлива в СА той не зрозуміє. Премія до свят не передбачена контрактом
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