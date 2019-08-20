 Военнослужащим ко Дню Независимости выплатят премии от 1 тыс. до 2 тыс. грн.: Полторак подписал приказ

Как информиует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Военнослужащие, в том числе и срочной службы и курсанты получат по 1000 гривен, военнослужащие, которые в 2019 году привлекались к выполнению задач в составе подразделений Объединенных сил, а также те, кто сейчас защищает территориальную целостность государства на Востоке Украины - по 2000 гривен", - сообщил Полторак.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 9 июля президент Владимир Зеленский заявил, что парада на День Независимости на Крещатике в этом году не будет. 300 млн гривен, которые могли бы пойти на его проведение, выплатят военнослужащим в виде премий, пообещал глава государства.
Председатель Верховной Рада Андрей Парубий призвал украинцев выйти 24 августа на парад, чтобы почтить подвиг украинских героев.
Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал искать средства, которых хватило бы и на проведение парада, и на выплаты военнослужащим. Но в итоге 15 июля Зеленский подписал указ о праздновании Дня Независимости, не предусматривающий проведение парада.
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30 июля глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что вместо парада на День Независимости состоится Шествие достоинства - "мероприятие в европейском стиле".
Нє благодарі.
Гроші підуть на цигарки та пиво.
Ларькі зароблять.
Без цифр ваші слова пустопорожній звук.
или они христаради работают?
Глава государства-агрессора Владимир Путин пообещал проинформировать президента Франции Эмануэля Макрона о последних контактах с лидером Украины Владимиром Зеленским.
Об этом Путин заявил переговорами с Макроном, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Я проинформирую господина президента о своих последних контактах с вновь избранным президентом Украины. Здесь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать, которые внушают такой осторожный оптимизм", - сказал ПутинИсточник: https://censor.net.ua/n3143686
Ура!!!
Миру-мир!!!
Як повідомив вчора Нетаньяху, експертами зафіксовано прискорення темпів росту української економіки в два рази, після обрання Зеленського. Вони це пов'язують з тим, що ринок та інвестори повірили в те, що економіка при новій владі буде набагато більш чесною і прозорою.
В частности, президент Франции отметил, что президент Украины Владимир Зеленский предпринял "несколько краткосрочных мер" с целью изменения ситуации на Донбассе.
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"Необходимо отметить, что есть со стороны Зеленского целый ряд мужественных шагов, поступков в этом конфликте, который длится уже пять лет, и который просто привёл к тому, что гражданское население живёт в ужасных условиях", - заявил Макрон.Источник: https://censor.net.ua/n3143724
*****: А ХЕЗ, аналитики обещали к 2027 году разобраться...
Сразу видно - люди состоявшиеся и самодостаточные. ЗубожЫлость, как рукой сняло - теперь на тысячу гривен могут жить и ни в чем себе не отказывать.
Привезите камушек: Зеленский с Богданом прокатились на Ниагарский водопад https://www.rbc.ua/rus/styler/privezite-kamushek-zelenskiy-bogdanom-prokatilis-1562309754.html
своих.
задекларированных.
с которых уплачены налоги.
Чому в Польщі немає олігархів? Чому в Чехії немає олігархів? Чому їх немає в Угорщині? І т.д.?
Это шобла или, как их ещё называют ЗЕКоманда своим умишком не понимают, что они плюнули Армии в лицо этой подачкой и отменой Парада. Армия молча утрется. Но вот когда Армия плюнет на них,они утонут.