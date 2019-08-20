 Высший совет правосудия рассматривает ходатайство ГПУ о временном отстранении двух судей Окружного админсуда Киева и судьи из Одессы

Высший совет правосудия (ВСП) рассмотрит на заседании ходатайство заместителя генпрокурора Сергея Кизя о временном отстранении судей Окружного административного суда Киева Павла Вовка, Игоря Погрибниченка, а также судью Суворовского районного суда города Одессы Ивана Шепитка в связи с привлечением их к уголовной ответственности. Об этом сказано в тексте повестки дня №63 заседания Высшего совета правосудия на 20 августа 2019, опубликованном на сайте ВСП, передает Цензор.НЕТ.
"Рассмотрение ходатайства заместителя Генерального прокурора Кизя Сергея Николаевича о временном отстранении судьи окружного административного суда города Киева Вовка Павла Вячеславовича от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности", - сказано в повестке дня.
Заседание началось в 10.00 утра.
Согласно проектом повестки дня, аналогичные ходатайства будут рассматриваться и о временном отстранении судьи ОАСК Игоря Погрибниченка и судьи Суворовского районного суда города Одессы Ивана Шепитка.
Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.
Позже стало известно, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении для руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.
НАБУ опубликовало материалы негласных следственных действий, из которых следовало, что Людмила Денисова подала иск об отмене решений НАПК против нее. Судья Вовк использовал этот факт для того, чтобы "убедить" Денисову помочь ему провести новые конкурсы на членов ВККС и обеспечить победу "нужных" людей. Денисова "услышала" просьбу председателя ОАСК и победителем конкурса стал Николай Сирош, который предварительно прошел собеседование у Вовка. После этого был уволен единственный члена ВККС, который пользовался поддержкой общественности Андрей Козлов, и на его место объявлен конкурс.
Сергей Горбатюк заявил, что руководство ГПУ затягивает подписание подозрений судьям Окружного админсуда.
Инициатива "Декларація Небайдужих" потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева.
Вовк считает, что аудиозаписи Национального антикоррупционного бюро якобы с его голосом по делу о возможном вмешательстве суда в работу госорганов, смонтированы, а разговоры искажены.
Кроме того, Вовк убежден, что нынешнее руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его команды не имеет отношения к обыскам в суде и уголовному преследованию судей.
Але, слід зазначити, що рішення ВРП можуть бути оскаржені до.... так-так, до того ж таки ОАСК
Вас нужно показывать по ТВ и говорить: "Так, как думает этот человек - так поступать нельзя!"
Объясню почему: Если глава офиса перЗедента, накануне вызывает к себе двух докладчиков и членов Высшей Рады Правосудия, то это, во-первых: уголовное преступление и незаконное влияние на работу Высшей Рады Правосудия; во-вторых: в данном случае присутствует коррупционная составляющая, поскольку Богдан предложит докладчикам отмазать судей, а с судей возьмет по миллиону баксов за "решение вопроса", и договорится с судьями (которых должны привлечь к уг ответственности), что бы указанные судьи по беспределу вынесли нужные Богдану решения, например отменить регистрацию Православной Церкви Украины, или, признать незаконным "Акт государственного суверенитета Украины", и обязать юридическое лицо "Украина" воссоединиться в "братской любви" с РСФСР..
дадагой, Петр Степаненко!.. если для вас неважно, что глава ОФиса преЗедента совершает преступления, ради вашей отягощенной алкоголем фантазии "стране нужны посадки", тогда в следующий раз, вашим соседям будет неважно, что какой-то маньяк насилует вашу жену перед подъездом многоквартирного дома, а вы лежите в луже крови с арматуриной в голове в зеленой маечке "Сделаем это еще раз. Зекоманда"..