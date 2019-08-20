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 Политика Украины
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 Защита Гримчака подала апелляцию на решение суда о мере пресечения, - адвокат

Защита Грымчака делает ответные шаги на решение суда, считая, что есть множество моментов, к которым можно предъявить претензии.

Защита подала апелляционную жалобу на решение суда об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрию Гримчаку меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн. Об этом сообщила адвокат Юрия Гримчака Татьяна Матяш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

"Мы уже подали апелляцию в суд", - сказала Матяш.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В деле Гримчака открылись новые обстоятельства, будет очень интересно, - адвокат Матяш

При этом, отвечая на вопрос о вероятности внесения залога за Гримчака, адвокат отметила, что не располагает информацией о людях, которые готовы заплатить залог за него.

"Мне об этих людях ничего не известно. Ко мне никто не обращался, чтобы я помогла оформить документы и куда платить. Это должно быть в любом случае обращение, поскольку постановление у меня с указанием реквизитов и всего. Без меня никто не оплатит", - сказала Матяш.

Также адвокат отметила, что в задержании Гримчака есть нарушения прав человека, и это станет поводом обращения в ЕСПЧ.

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

16 августа ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.

В итоге, Гримчака отправили под арест с правом выйти под залог в 6 млн грн. Однако оказалось суд арестовал не того Гримчака, допустив 5 ошибок в постановлении о взятии под стражу Гримчака.

Источник: https://censor.net.ua/n3143737
 
 
 Топ комментарии
 
Пусть жона грымчака купит клечатое одеяло для супруга. Без одеяла потужно рэформовани суды принимают такие решения немного дольше
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Грымчак мразь.Мразь которая на волне Майдана пролезла во власть,только с одной целью-поиметь денег...
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Вот и вся власть порошенко и его шоблы одеть вышиванки и брать взятки миллионами Защита Гримчака подала апелляцию на решение суда о мере пресечения, - адвокат - Цензор.НЕТ 7549
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Пусть жона грымчака купит клечатое одеяло для супруга. Без одеяла потужно рэформовани суды принимают такие решения немного дольше
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Свинарчуки и Грымчак окружение Порошенко,навредили Украине больше куйла Захист Гримчака подав апеляцію на рішення суду про запобіжний захід, - адвокатка - Цензор.НЕТ 9952
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Точно:
"Результаты внешнеполитической деятельности Порошенко Зеленского начинают давать плоды. На переговорах Макрона и Путина при обсуждении ситуации в Украине, фактически игнорированны интересы Украины. Берется курс на молчаливое признание аннексии Крыма , при полном отсутствии реакции самой Украины, где ОПУ фактически взяло на себя функции министерства иностранных дел..."(с)
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Говорили, весна прошла посадок нет. Как начались посадки - "Это календарики, не то отчество, нарушение прав человека". Дальше посадки соевых воров будут называть агрессией Московии против патриотов.
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Грымчак - это посадки!? Я вас умоляю, лижите зе-дупу не так усердно - язык сточите.
О Грымчаке до "деле за мульон" никто не слышал и не знал. Впрочем как и за какого-то лесника из глубинки...
Но не буду... лучше цитата:
"В общем первая попытка "кого то посадить" закончилась грандиозной демонстрацией на всю страну полной бездарности режима Зеленского. Обвинение за день съехало с взятки в 1.1 млн. долларов на мошенничество в объеме 90 тысяч. Действующие лица обещавшие прес-конференцию побоялись даже ее провести."(с)
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я так розумію, що наші намагання щось втолкувати зебілам - даремні. Їм, з їхнім недорозвитком нічо не допоможе.
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Поменяют в сентябре генплокулола и руководство НАБУ и посадки пойдут пачками.
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А если не пойдут пачками, вы, как истинный офицер, застрелитесь?
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Грымчак мразь.Мразь которая на волне Майдана пролезла во власть,только с одной целью-поиметь денег...
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Вот и вся власть порошенко и его шоблы одеть вышиванки и брать взятки миллионами Защита Гримчака подала апелляцию на решение суда о мере пресечения, - адвокат - Цензор.НЕТ 7549
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А что в апелляции? Календарики? Так это не проканает. Идите к барыге, пусть даст своему активному боту денег на залог.
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петя таких календариков на виргинском оффшоре много насобирал
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С Рашкой понятно идиоты,а что ты можешь сказать по Петиному корешу Грымчаку,он вымогал зятки миллионами что бы Путин не напал?
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А что этот адвокатишко может сказать, если он сам на них живет.
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Все взяточники и коррупционеры поддерживают Порошенко,как Янукович страусов,совпадение?Да,конечно совпадение Захист Гримчака подав апеляцію на рішення суду про запобіжний захід, - адвокатка - Цензор.НЕТ 529
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это работа адвоката , чем дольше процесс ,тем больше ему бабок от клиента
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всі зебіли кончають від того, що невинного порохобота по підставі пов'язали.
А коли за цю посадку доведеться відповідати - вони будуть тікати по всім сторонам.
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Невинного порохобота в трусиках повязали за календарики как Иисуса
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"Однако оказалось суд арестовал не того Гримчака, допустив 5 ошибок в постановлении о взятии под стражу Гримчака.Источник: https://censor.net.ua/n3143737

Нужны капминтарии?
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Какие тут могут быть кампинтарии? Соевый суд тоже хочет свою долю "календариков".
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Да, да! Вот и гавно под твоей дверью пахнет соей!
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эта матьваш, мну напоминает фру заурихь, "я буду играть защиту каро кан!" ))
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