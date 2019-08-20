 Защита Гримчака подала апелляцию на решение суда о мере пресечения, - адвокат

Защита подала апелляционную жалобу на решение суда об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрию Гримчаку меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн. Об этом сообщила адвокат Юрия Гримчака Татьяна Матяш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.
"Мы уже подали апелляцию в суд", - сказала Матяш.
При этом, отвечая на вопрос о вероятности внесения залога за Гримчака, адвокат отметила, что не располагает информацией о людях, которые готовы заплатить залог за него.
"Мне об этих людях ничего не известно. Ко мне никто не обращался, чтобы я помогла оформить документы и куда платить. Это должно быть в любом случае обращение, поскольку постановление у меня с указанием реквизитов и всего. Без меня никто не оплатит", - сказала Матяш.
Также адвокат отметила, что в задержании Гримчака есть нарушения прав человека, и это станет поводом обращения в ЕСПЧ.
Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".
Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".
16 августа ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.
В итоге, Гримчака отправили под арест с правом выйти под залог в 6 млн грн. Однако оказалось суд арестовал не того Гримчака, допустив 5 ошибок в постановлении о взятии под стражу Гримчака.
"Результаты внешнеполитической деятельности
ПорошенкоЗеленского начинают давать плоды. На переговорах Макрона и Путина при обсуждении ситуации в Украине, фактически игнорированны интересы Украины. Берется курс на молчаливое признание аннексии Крыма , при полном отсутствии реакции самой Украины, где ОПУ фактически взяло на себя функции министерства иностранных дел..."(с)
О Грымчаке до "деле за мульон" никто не слышал и не знал. Впрочем как и за какого-то лесника из глубинки...
Но не буду... лучше цитата:
"В общем первая попытка "кого то посадить" закончилась грандиозной демонстрацией на всю страну полной бездарности режима Зеленского. Обвинение за день съехало с взятки в 1.1 млн. долларов на мошенничество в объеме 90 тысяч. Действующие лица обещавшие прес-конференцию побоялись даже ее провести."(с)
Стало известно еще о двух мониторинговых станциях по установлению уровня радиации, которые перестали передавать данные после произошедшего 8 августа под Северодвинском взрыва. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Отмечается, что исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Лассина Зербо сказал, что с 13 августа перестала поступать информация от станций в городе Билибино на Чукотке и в селе Залесово на Алтае.
А коли за цю посадку доведеться відповідати - вони будуть тікати по всім сторонам.
Нужны капминтарии?