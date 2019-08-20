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 Политика Украины
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Все про:ВР (23291) Зеленский (2512) Стефанчук Руслан (53)

 Зеленский назначил Стефанчука своим представителем в новой Раде

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Стефанчука своим представителем в Верховной Раде 9 созыва.

Об этом говорится в указе президента №602/2019, передает Цензор.НЕТ.

В начале указом №601/2019 Зеленский уволил Стефанчука с должности Представителя Президента Украины в Верховной Раде Украины 8 созыва.

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Затем своим указом Зеленский назначил Руслана Стефанчука Представителем Президента Украины в Верховной Раде Украины 9 созыва.

Источник: https://censor.net.ua/n3143731
 
 
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Свою покажи, Ален Делон недоробленний!
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Сказати що хтів, чи так- повітря зіпсувати?
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Повітря ти сам собі зіпсував коли про твого "ЗЄідола" правду написали.
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та ні, то він лише сподівається, що Стефанчук щє зробить йому "харашо".
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Вот это - хряк👺🐽,у каломойш все такие!😂🤮
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Только идиот делает выводы о человеке по внешности,Каха Бендукидзе был еще толще,а Грузию вытащил из советской корупции
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Кахе Бендукидзе тоже самое говорили злопыхатели Зеленський призначив Стефанчука своїм представником у новій Раді - Цензор.НЕТ 3317
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Коли сої сказати нічого, то вона обов'язково чіплятиметься до дрібниць, переходитиме на особистості. Недолугі, сер!
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Надіюся нова ВР буде найкращою в історії України!
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Самая смешная рада была при мародере,чего стоят Черновол с Луценчихой,сборище соевых уродцев,которые поднимал тарифы людям
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понятно дело . как можно тех депутатов сравнивать с этими . они в Трускавце не учились Зеленський призначив Стефанчука своїм представником у новій Раді - Цензор.НЕТ 3614
кстати ты наверное последний в Украине кто еще верит в то что Вовка снизит тарифы Зеленський призначив Стефанчука своїм представником у новій Раді - Цензор.НЕТ 6296
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не . меня в Трускавекц ни кто не возьмет . я ни " Рассмеши комика " ни " Лигу смеха " ни разу не смотрел Зеленський призначив Стефанчука своїм представником у новій Раді - Цензор.НЕТ 7115
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а про рояль из методичке узнал ? Зеленський призначив Стефанчука своїм представником у новій Раді - Цензор.НЕТ 2294ага,ага
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Теж саме годину тому ти писав мені.
У тебе методичка з двух пунктів чи в залізній голові мало пам'яті?
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Соевые депутаты вообще нигде не учились,голосовали за поднятие тарифов по команде,поэтому их народ и вымел Зеленський призначив Стефанчука своїм представником у новій Раді - Цензор.НЕТ 2769
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Так они людям субсидии платили. А эти тарифы уже отказались снижать, но и субсидии хотят отменить...Тебе будет весело...очень скоро
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Ты у людей спроси,как им нравится Петины тарифы в 3000 грн за квартиру.Где ссылки на отмену субсидий,соевая врушка?
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Наївна людино, до ВР зроду віку не йшли, щоб не красти. Хоча можливо ці будуть красти трошки меньше, чим всі "папєрєднікі"... Но це не факт.
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Впервые в истории Украины сексуальное меньшинство стало зе большинством.
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Не льсти себе - поддержки у особей нетрадиционной сексуальной ориентации и 10% от всего общества нет.Зеленский назначил Стефанчука своим представителем в новой Раде - Цензор.НЕТ 20
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Просто не выдавай желаемое за действительность.
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Я же вас толерантно назвал, хотя вы такие как мы называем кацапов.
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Повторяю еще раз для особо умственно одаренных:

вы тут хоть на Цензоре из трусов повыскакивайте, наставив друг другу лайков, а общество Украины сделало свой выбор подвинув от кормушки пида.. особ нетрадиционной ориентации от кормушки.
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Жду конца представления с участием малоросов.
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Авжеж. З таким відсотком п"ятої колони.
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Дурінь думкою багатіє. Найкращою вона вже не може бути, Освіти, знань , культури обмаль. Вони не професіонали, вони зелебобики дилетанти.
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Ми вже побачили "професіоналів" за 5 років
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Да-да... Несомненно. Вот примут Закон соответствующий и станут найкращою.

Зеленский назначил Стефанчука своим представителем в новой Раде - Цензор.НЕТ 2726
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Ти хотів сказати в історії "актриси кіно для дорослих"?
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Йому потрібне окреме крісло в залі, бо він *********** в ті що є.
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Так вролк фима звягильский не прошел...кресло нужного размера освободилось...а если прошел...то да проблема...надо будет еще одно на заказ делать...
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Стефанчук-Гладковский...кстати, как там расследование по Укроборопрому? Уже забьіли?
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Герус уже сказал...гладковский это чувак на своем месте...претензий к нему нет...
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якщо лохи забули, то навіщо зайвий раз воду каламутити? На цьому вже нічого не заробиш, окрім геморою. А гроші - вони ******* спокій.
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Скажу коротко: Хорошо, что убрали Соевую мразь, плохо, что выбрали управляемую шестерку.
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А представителем Стефанчука надо назначить Юзика....
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зепутат,запомни-будеш плохо себя вести,тебя сожрёт стефанчюк-хат...
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Цьому тюфяку лише малинового піджака бракує.
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засідання будуть починатись з заката
чекатимуть, поки Стефанчук закотиться до зали
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Важнейшее решение предзидзента Зеленський призначив Стефанчука своїм представником у новій Раді - Цензор.НЕТ 9285 .. !! Оч-чень неотложное и судьбоносное .!!! Рост ВВП теперь ускорится сразу эдак , - процентов на 3 .! Зеленський призначив Стефанчука своїм представником у новій Раді - Цензор.НЕТ 2929 .
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А я его кстати помню. Примерно в конце 90 начала нулевых играл в КВНе
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