 Зеленский назначил Стефанчука своим представителем в новой Раде

Об этом говорится в указе президента №602/2019, передает Цензор.НЕТ.

В начале указом №601/2019 Зеленский уволил Стефанчука с должности Представителя Президента Украины в Верховной Раде Украины 8 созыва.

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Затем своим указом Зеленский назначил Руслана Стефанчука Представителем Президента Украины в Верховной Раде Украины 9 созыва.