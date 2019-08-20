 Зеленский назначил Стефанчука своим представителем в новой Раде

Об этом говорится в указе президента №602/2019, передает Цензор.НЕТ.
В начале указом №601/2019 Зеленский уволил Стефанчука с должности Представителя Президента Украины в Верховной Раде Украины 8 созыва.
Затем своим указом Зеленский назначил Руслана Стефанчука Представителем Президента Украины в Верховной Раде Украины 9 созыва.
кстати ты наверное последний в Украине кто еще верит в то что Вовка снизит тарифы
У тебе методичка з двух пунктів чи в залізній голові мало пам'яті?
вы тут хоть на Цензоре из трусов повыскакивайте, наставив друг другу лайков, а общество Украины сделало свой выбор подвинув от кормушки
пида..особ нетрадиционной ориентации от кормушки.
чекатимуть, поки Стефанчук закотиться до зали