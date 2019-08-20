 Первый этап реформы ВСУ находится на стадии завершения, надо переходить на следующий: нам надо четко понимать приоритеты, - Полторак

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время заседания Комитета реформ Минобороны и ВСУ при участии представителей Офиса Президента, СНБО, Нацгвардии, советников НАТО в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За все время независимости Украины и особенно в 2012-2013 годах недооценка военных угроз привела к тому, что ВСУ с начала агрессии России против Украины не были достаточно способными защитить территориальную целостность и выполнить свою функциональную обязанность. Это связано с рядом факторов ", - сообщил Полторак.

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В частности, среди таких факторов Полторак назвал финансирование потребностей обороны до 2014 года по остаточному принципу на уровне менее 0,1% ВВП, дезорганизацию системы управления армии, организационное и кадровое разрушение ВСУ.

"Все это привело к тому, что мы, к сожалению, потеряли Крым и часть Донецка и Луганска. В таких условиях мы вынуждены были кардинально изменить подходы и приоритеты ", - сообщил Полторак.

Главным приоритетом в 2014 году в министерстве определили вступление в НАТО и реформу ВСУ. Первые два года были направлены на формирование ВСУ, развертывания новых сил и планирование, подготовку и принятие документов стратегически оборонного характера.

Отчитываясь о реформе аппарата министерства, Полторак сообщил, что было расформировано 15 структурных подразделений. Вместо которых создано 8 подразделений и четыре военные части, непосредственно подчиненные Минобороны. Штатную численность аппарата сократили на 179 должностей (23%). Эти и другие изменения позволили сделать работу министерства более эффективной, считает министр.

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Кроме того, Полторак сообщил, что сейчас кардинально увеличена численность ВСУ. "Численность Вооруженных сил была увеличена практически вдвое и достигла 250 тысяч человек. Существенно был наращен боевой состав ВСУ ", - сообщил министр. Так, общее количество бригад, полков выросла с 99 в 2014 году до 142 на сегодняшний день.

Также министр доложил об усовершенствованной общей структуре ВСУ, восстановление структуры мобилизационной готовности, создание новой системы теробороны, улучшении денежного обеспечения, техникой и вооружением.

"Сейчас первый этап реформ находится на стадии завершения, надо переходить на следующий - второй, и нам надо четко понимать приоритеты: ракетостроение, повышение возможности ПВО, внедрение новых технологий и решений по системе радиоэлектронной борьбы и другое", - отметил Полторак.