 "Со стороны Зеленского есть целый ряд мужественных шагов", - Макрон о ситуации на Донбассе

Об этом Макрон заявил во время совместного общения вместе с президентом РФ Владимиром Путиным с прессой в Борм-ле-Мимоза, на юге Франции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, президент Франции отметил, что президент Украины Владимир Зеленский предпринял "несколько краткосрочных мер" с целью изменения ситуации на Донбассе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Есть ряд вопросов, о которых мы должны договориться, - Путин о встрече в нормандском формате

"Необходимо отметить, что есть со стороны Зеленского целый ряд мужественных шагов, поступков в этом конфликте, который длится уже пять лет, и который просто привёл к тому, что гражданское население живёт в ужасных условиях", - заявил Макрон.

При этом президент Франции подчеркнул, что "необходимо помнить о региональной роли России".

"Я надеюсь, что за последующие часы, дни, месяцы мы найдём, обретём новую динамику, и то, что нам позволит полезно обсудить и продвинуться вперёд. Есть, конечно, вопросы в области безопасности", - сказал Макрон.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон: Условием возвращения РФ в G8 является прекращение российской агрессии в Украине

"Мы должны проводить саммит "нормандской четвёрки" при условии, если будут действительно достигнуты ощутимые результаты, а не встреча ради встречи. И мы обговорим все те шаги, которые мы можем принять с каждой стороны. Через несколько дней будет проведена встреча наших дипсоветников для того, чтобы подготовить следующую "нормандскую встречу" на высшем уровне", - добавил президент Франции.