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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (2512) Путин (24988) Донбасс (19189) нормандская четверка (615) Макрон (293)

 "Со стороны Зеленского есть целый ряд мужественных шагов", - Макрон о ситуации на Донбассе

Президент Франции Еммануэль Макрон выражает надежду, что удастся обрести новую динамику в урегулировании ситуации на Донбассе.

Об этом Макрон заявил во время совместного общения вместе с президентом РФ Владимиром Путиным с прессой в Борм-ле-Мимоза, на юге Франции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, президент Франции отметил, что президент Украины Владимир Зеленский предпринял "несколько краткосрочных мер" с целью изменения ситуации на Донбассе.

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"Необходимо отметить, что есть со стороны Зеленского целый ряд мужественных шагов, поступков в этом конфликте, который длится уже пять лет, и который просто привёл к тому, что гражданское население живёт в ужасных условиях", - заявил Макрон.

При этом президент Франции подчеркнул, что "необходимо помнить о региональной роли России".

"Я надеюсь, что за последующие часы, дни, месяцы мы найдём, обретём новую динамику, и то, что нам позволит полезно обсудить и продвинуться вперёд. Есть, конечно, вопросы в области безопасности", - сказал Макрон.

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"Мы должны проводить саммит "нормандской четвёрки" при условии, если будут действительно достигнуты ощутимые результаты, а не встреча ради встречи. И мы обговорим все те шаги, которые мы можем принять с каждой стороны. Через несколько дней будет проведена встреча наших дипсоветников для того, чтобы подготовить следующую "нормандскую встречу" на высшем уровне", - добавил президент Франции.

Источник: https://censor.net.ua/n3143724
 
 
 Топ комментарии
 
Мужественная сдача позиций, это что то новенькое в истории воинского исскуства
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а то мужик взявший в жены маму по возрасту.школьник имевший отношения с учителницей.. вот что такое Макрон...во Франции похоже свой ЗЕбобик имеется...
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ядерного оружия у нас не будет . это факт . и нет смысла больше поднимать эту тему
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Зеленский "мужественно" сливает позицию Украины в унитаз.
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Обосрался зебобик...мужественно так обосрался...прямо в красные революционные труселя...
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Хорошо было бы Зеленскому и Путину встретиться за закрытыми дверями в Донецке, поговорить за рыбалку и подписать все документы, чтобы разоружить там всех и установить мир.
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Да, хорошо, но лучше бы избрали петю-парашу, он бы и контрабанду наладил с паРашей, и у оборонки украл, и патриотов бы посадил ... да, ****** парашная ?
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А ты хто такой!? ***********! Давайдасвиданя!
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и товарища Ким Чен Ына позвать,на бронепоезде..
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Пора вже припиняти цю безглузду кроваву і нікому не потрібну бійню!
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Понятно. Після боягуза Порошенко, нарешті прийшов смєлий клоун.
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Россия не меняла позицию и хочет особый статус и это полная капитуляция Украины и Донбасс остается под ЧВК русскими и со своей властью и со своей армией и со своей полицией и судами и по факту Украина должна признать независимость Донбасса и потом Донбасс сможет провести референдум, как в Крыму и войти в состав РФ. Не будет этого, если Зе попробует дать особый статус, то он совершит гос измену и нарушит конституцию и народ его снесет к чертям!!!
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Донбасс России не нужен, да и финансировать становится всё сложнее, впихнут нам с особым статусом, и мы будем ещё и кормить сепарню
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Перестати стріляти-це мужній крок звичайно
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Ну, готуйтесь. Лошару розведуть "как котят". (Сєсєтав)
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Перемовини між пуйлом, макроном та вовочкою, про здачу України, йдуть, аж гай гуде. Ніяких форматів, " мужні кроки", по- тихому. "Гуд вольдемар, гуд!"
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Мужественньіе назначения сватов на ключевьіе должности? Или зелемирие, когда сепарье ,ликуя,расстреливает наших воинов безответно? Стьідно и тошно.
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Если Украина не защищается и не ведет войну во всю силу за свои земли, то никто Украине помогать не будет!
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Та то Макрон еще не все знает . он у нас вааще герой . знал бы Макрон как Вовка мужественно уклонялся от мобилизации
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Кукушка хвалит соловья, за то,что он ей накукует.Высказывания макарона надо рассматривать в контексте высказываний русского фюрера.А тот,вчера,четко заявил - особый статус это раз,амнистия убийцам - это два,а далее будет уже не больно.Не на эти ли,смелые,поступки ВАЗона указывает макарон?Надо не пустозвонством заниматься,а четко сказать,что в случае принятия особого статуса и амнистии боевикам,вся гарантная шарага,должна переехать ТУДА. КТО приголубит убийц и предателей Украины,пусть с ними и живет.
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"Блазень", и "мужество" - взимоисключающие вещи... Забыли его извинения перед "абреком"? Его скулёж перед Путиным?! С него такой "мужчина", как с "полового члена" - отбойный молоток...
Сопливый инфантил. Ни "ударить" не может, ни "удар держать"...
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- Добрый вечер, - решительно сказал он и, не в силах сдержаться, ударил Ипполита Матвеевича в ухо.
Одновременно с этим Коля произнес довольно пошлую, по мнению наблюдавшего за этой сценой Остапа, фразу:
- Так будет со всеми, - сказал Коля детским голоском, - кто покусится... (с)
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Россия захватила земли Украины и Франции насрать на это! Украина может возвращать ядерный статус для защиты раз нас предали!
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Как оказалось Макрон такая же "мадам облегченного поведения" как и большинство европейских политиков. Рвутся нецензурные слова и выражения, но "дипломатия" не позволяет их высказывать в слух. А про "мужество" Зеленского, оно конечно пара звонков Аде Пу, а в ответ обстрелы, после перемирия каждый день раненные и убитые , уже кажется 9. Одностороннее отведение сил и демонтаж укреплений возле стратегически важной Станицы Луганской. Молчок о блокаде Азовского моря. Паспорта РФ всем желающим , даже тем кто при царе Николае жили на Донбассе и Крыму. Прессуют про украинскую и про татарскую части оккупированных территорий. Наши заложники включая моряков все еще в застенках. " Мужество" , лицемерие зашкаливает. Это Как Джулиани о Кличко "про свет в темноте Украины" Запад оказался продажной девкой, хотя в этом нет ничего удивительного,история тому свидетель.
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1) заборонив стріляти
2) відвів війська
3) наказав розібрати укріплення.
сук@, одні мужестєвнні шаги....
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Капітуляція є мужнім кроком , це щось нове .
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Этот законтаченый Макарон ***** трогал,зря ему зеля руку жмёт
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Клоун мужественно сдает Украину.
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ЖЕНА МАКРОНА СТАРШЕ ЕГО НА 24 ГОДА. ЭТО - ДИАГНОЗ
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він снодійне випив.
разом з проносним.
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Ну а кто-то сомневался ?
Избрали в гетьманы кондового малоросса; конечно, он сольёт Украину "старшим братьям".
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Причём на их улицах рвались Грады, но даже это их ничему не научило.
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Зєлєнській просто не знав, що какошнікі продаються лише у парі з наколінниками!
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все шо не делает этот чел - все делаеться в интересах Франции - как то так))))
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При цьому президент Франції наголосив, що "необхідно пам'ятати про регіональну роль Росії" - Ага, пам"ятаємо - оскаженіла "бензоколонка", котра шантажує весь світ.
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я так понял - народу в Украине пора искать цапские корни и учить - не стреляйте ,я на треть цап - жах)))
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Руководители Франции летом 40-го предпринимали аналогичные мужественные шаги..
результатом стала такая фоточка :
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"привёл к тому, что гражданское население живёт в ужасных условиях", - заявил Макрон." Источник: https://censor.net.ua/n3143724

Какая забота о жителях ЛДНР.
Нет я не против, вы чего не подумайте.
Но только вот какое дело, а вот эти вот люди, полтора миллиона беженцев с Донбасса в Украине господина Президента Франции не волнуют, нет?
А почему?

"На учете в Украине находится более 1,4 млн переселенцев, - минсоцполитики"
(https://censor.net.ua/news/3143729/na_uchete_v_ukraine_nahoditsya_bolee_14_mln_pereselentsev_minsotspolitiki)
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