 "Со стороны Зеленского есть целый ряд мужественных шагов", - Макрон о ситуации на Донбассе

Об этом Макрон заявил во время совместного общения вместе с президентом РФ Владимиром Путиным с прессой в Борм-ле-Мимоза, на юге Франции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В частности, президент Франции отметил, что президент Украины Владимир Зеленский предпринял "несколько краткосрочных мер" с целью изменения ситуации на Донбассе.
"Необходимо отметить, что есть со стороны Зеленского целый ряд мужественных шагов, поступков в этом конфликте, который длится уже пять лет, и который просто привёл к тому, что гражданское население живёт в ужасных условиях", - заявил Макрон.
При этом президент Франции подчеркнул, что "необходимо помнить о региональной роли России".
"Я надеюсь, что за последующие часы, дни, месяцы мы найдём, обретём новую динамику, и то, что нам позволит полезно обсудить и продвинуться вперёд. Есть, конечно, вопросы в области безопасности", - сказал Макрон.
"Мы должны проводить саммит "нормандской четвёрки" при условии, если будут действительно достигнуты ощутимые результаты, а не встреча ради встречи. И мы обговорим все те шаги, которые мы можем принять с каждой стороны. Через несколько дней будет проведена встреча наших дипсоветников для того, чтобы подготовить следующую "нормандскую встречу" на высшем уровне", - добавил президент Франции.
Сопливый инфантил. Ни "ударить" не может, ни "удар держать"...
Одновременно с этим Коля произнес довольно пошлую, по мнению наблюдавшего за этой сценой Остапа, фразу:
- Так будет со всеми, - сказал Коля детским голоском, - кто покусится... (с)
2) відвів війська
3) наказав розібрати укріплення.
сук@, одні мужестєвнні шаги....
разом з проносним.
Избрали в гетьманы кондового малоросса; конечно, он сольёт Украину "старшим братьям".
результатом стала такая фоточка :
Какая забота о жителях ЛДНР.
Нет я не против, вы чего не подумайте.
Но только вот какое дело, а вот эти вот люди, полтора миллиона беженцев с Донбасса в Украине господина Президента Франции не волнуют, нет?
А почему?
"На учете в Украине находится более 1,4 млн переселенцев, - минсоцполитики"
(https://censor.net.ua/news/3143729/na_uchete_v_ukraine_nahoditsya_bolee_14_mln_pereselentsev_minsotspolitiki)