 Есть ряд вопросов, о которых мы должны договориться, - Путин о встрече в нормандском формате

"Что касается нормандского формата. Я действительно считал и сейчас считаю, что любая встреча, в том числе и встреча в нормандском формате, должна приводить к конкретным результатам. И, на мой взгляд, нужно добиваться того, о чем мы договаривались раньше, безусловно, добиваться, идти к этой цели. Ну, например, мы в свое время, в 2016 году, пошли на значительный компромисс, когда фактически видоизменили имплементацию закона об особом статусе Донбасса. Тогда бывший президент [Украины Петр] Порошенко настаивал на том, чтобы это было изменено. Нынешний президент, а тогда министр иностранных дел Федеративной Республики Германия господин [Франк-Вальтер] Штайнмайер сделал компромиссное предложение. Мы с этим согласились, мы пошли на этот компромисс, чтобы закон об особом статусе Донбасса был имплементирован на временной основе в день голосования, а на постоянной основе – после подведения итогов и подтверждения результатов соответствующими структурами ОБСЕ. Ну так надо это сделать в конце концов, надо как-то это оформить", – заявил Путин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Он добавил, что "то же самое касается некоторых других вопросов, например вопроса, связанного с амнистией, и так далее".
"Есть ряд вопросов, о которых мы должны договориться. Мы, мне кажется, сегодня пообсуждаем эту тему, должны это сделать обязательно. Но, по моему мнению, альтернативы нормандскому формату не существует и, безусловно, мы будем его поддерживать", – отметил российский президент.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил воздушный крестный ход на вертолете и окропил святой водой алтайские леса с связи с пожароопасной ситуацией в Сибири, сообщила пресс-служба Алтайской митрополии Русской православной церкви.
Воздушный крестный ход на вертолете с иконами божией матери "Живоносный Источник" и "Коробейниковская-Казанская" был совершен 15 августа по просьбе министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края.
Результаты внешнеполитической деятельности Зеленского начинают давать плоды. На переговорах Макрона и Путина при обсуждении ситуации в Украине, фактически игнорированны интересы Украины. Берется курс на молчаливое признание аннексии Крыма , при полном отсутствии реакции самой Украины, где ОПУ фактически взяло на себя функции министерства иностранных дел. Более подробно после полного анализа полученной информации и повторного подтверждения сообщений источников. ваЗЕлиновый клоун продаст и Украину и маму и всех...
,то цены ему не было. Признаемся,что Украина не в силах
закончить эту войну на своих условиях. Вопрос как выйти
из ситуации красиво,при том ,что Европа на стороне
Ху@ла ? Вообще,винить надо себя. Нация не сформировалась и впереди ничего
хорошего ни светит. Жаль,очень жаль,но таков мир.
Він не зможе перейняти ініціативу перемовин.
Погодиться зі всім, що йому втулять.
- отмена всех санкций;
- признать Крым территорией РФ;
- федерализация Украины;
- особый статус ОРДИЛО;
- амнистия боевиков;
- внеблоковый статус Украины;
-. бла-бла-бла.... дальше вы все знаете....