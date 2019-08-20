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 Политика Украины, За рубежом
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 Есть ряд вопросов, о которых мы должны договориться, - Путин о встрече в нормандском формате

Президент России Владимир Путин заявил 19 августа журналистам перед началом переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что встреча лидеров стран нормандского формата должна привести к конкретным результатам

"Что касается нормандского формата. Я действительно считал и сейчас считаю, что любая встреча, в том числе и встреча в нормандском формате, должна приводить к конкретным результатам. И, на мой взгляд, нужно добиваться того, о чем мы договаривались раньше, безусловно, добиваться, идти к этой цели. Ну, например, мы в свое время, в 2016 году, пошли на значительный компромисс, когда фактически видоизменили имплементацию закона об особом статусе Донбасса. Тогда бывший президент [Украины Петр] Порошенко настаивал на том, чтобы это было изменено. Нынешний президент, а тогда министр иностранных дел Федеративной Республики Германия господин [Франк-Вальтер] Штайнмайер сделал компромиссное предложение. Мы с этим согласились, мы пошли на этот компромисс, чтобы закон об особом статусе Донбасса был имплементирован на временной основе в день голосования, а на постоянной основе – после подведения итогов и подтверждения результатов соответствующими структурами ОБСЕ. Ну так надо это сделать в конце концов, надо как-то это оформить", – заявил Путин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Он добавил, что "то же самое касается некоторых других вопросов, например вопроса, связанного с амнистией, и так далее".

"Есть ряд вопросов, о которых мы должны договориться. Мы, мне кажется, сегодня пообсуждаем эту тему, должны это сделать обязательно. Но, по моему мнению, альтернативы нормандскому формату не существует и, безусловно, мы будем его поддерживать", – отметил российский президент.

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В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. 

Источник: https://censor.net.ua/n3143722
 
 
 Топ комментарии
 
20.08.2019 г.

Результаты внешнеполитической деятельности Зеленского начинают давать плоды. На переговорах Макрона и Путина при обсуждении ситуации в Украине, фактически игнорированны интересы Украины. Берется курс на молчаливое признание аннексии Крыма , при полном отсутствии реакции самой Украины, где ОПУ фактически взяло на себя функции министерства иностранных дел. Более подробно после полного анализа полученной информации и повторного подтверждения сообщений источников. ваЗЕлиновый клоун продаст и Украину и маму и всех...
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Наш членограй буде сидіти на тій зустрічи і тільки кивати.
Він не зможе перейняти ініціативу перемовин.
Погодиться зі всім, що йому втулять.
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Віддай Крим і буде результат. Все інше - бла-бла.
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Вопросс один: когда ты сдохнешь падаль свинорылая.
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- Чудно! Могу вам отрекомендовать моего хорошего знакомого. Знает дуэльный кодекс наизусть и обладает двумя вениками, вполне пригодными для борьбы не на жизнь, а на смерть. (с)
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Віддай Крим і буде результат. Все інше - бла-бла.
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))))))))
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил воздушный крестный ход на вертолете и окропил святой водой алтайские леса с связи с пожароопасной ситуацией в Сибири, сообщила пресс-служба Алтайской митрополии Русской православной церкви.
Воздушный крестный ход на вертолете с иконами божией матери "Живоносный Источник" и "Коробейниковская-Казанская" был совершен 15 августа по просьбе министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края.
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там вже партизанити не будуть.. китайцям полегшало
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Точно! А кремлівське ху..йло - воно і в Росії ху..ло. Тому немає чого про нього і згадувати.
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ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ДЛЯ ПУТИНА ПОВЕСЯТ ИЛИ РАССТРЕЛЯЮТ.... ишь ты с китаецами лучше договаривайся... цинична потвора... простов Украине очередно чувырло чмо обрисовалось во власти дебил в кубе... вот Ху..ло свои рога и хвост распушил...бесенятко...
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20.08.2019 г.

Результаты внешнеполитической деятельности Зеленского начинают давать плоды. На переговорах Макрона и Путина при обсуждении ситуации в Украине, фактически игнорированны интересы Украины. Берется курс на молчаливое признание аннексии Крыма , при полном отсутствии реакции самой Украины, где ОПУ фактически взяло на себя функции министерства иностранных дел. Более подробно после полного анализа полученной информации и повторного подтверждения сообщений источников. ваЗЕлиновый клоун продаст и Украину и маму и всех...
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Та не брешить , хвантазер-портянка. Наоборот , Путин потерял инициативу , заерзал и обтекает. И єто только начало...
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Если бы так просто этот "клоун" мог закончить войну
,то цены ему не было. Признаемся,что Украина не в силах
закончить эту войну на своих условиях. Вопрос как выйти
из ситуации красиво,при том ,что Европа на стороне
Ху@ла ? Вообще,винить надо себя. Нация не сформировалась и впереди ничего
хорошего ни светит. Жаль,очень жаль,но таков мир.
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Путлер- убийца проклятый,ты должен сгинуть.нечисть !!!
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Наш членограй буде сидіти на тій зустрічи і тільки кивати.
Він не зможе перейняти ініціативу перемовин.
Погодиться зі всім, що йому втулять.
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Вот интересно у них ладошки не пекут, после рукопожатий с этим упырём недомерком!
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Вова зє мовчки заливає Україну в унітаз цапової імперії... Далі буде чутно лише знайоме вже нам :"Все вирішили давно, без нас, нічого не можливо було змінити."
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Цікаво, а ЗеВлада віддасть пів України зразу, чи буде торгуватись на всю?🤔
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Сойдутся где то посередине.
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91 день президенства,121 день со дня избрания.Старая власть ещё на местах и бесчинствует..Каудильо кремлёвский не будет легитимным никогда,с ним ведут переговоры .как с неизбежным злом и пытаются хоть как-то на него влиять,не смотря на всё его коварство и лживость.Нам подают пример.Воевать,укреплять армию и вести переговоры с априорным злом..А вот с торговлей нужно завязывать,нужно шастающих туда облагать тройным налогом на армию.Даже пенсионеров.А ихних так вообще оббирать на армию согласно декларации и в 10кратном размере.Почему в ЕС трудней попасть,чем в Орду?
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"ряд вопросов В.В.Хуйла" для встречи:
- отмена всех санкций;
- признать Крым территорией РФ;
- федерализация Украины;
- особый статус ОРДИЛО;
- амнистия боевиков;
- внеблоковый статус Украины;
-. бла-бла-бла.... дальше вы все знаете....
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Запад "устал" от пусть и ленивого половинчатого "противостояния" с Путиным. Опять таки бабок на решения своих делишек Москва ни когда не жалела. Все идет к " примирению" и подобию Ялты 2, Посмотрите на действия, заявления, да просто шкурные интересы основных мировых игроков. Трампа, Макрона, Германии, Италии. И меньших игроков типа Турции, Израиля. Британия в завале своих проблем, да и куда они без США. Еще до ухода Порошенко принципиальное решение о "замирении" с РФ за счет сдачи Украины, Грузии и т. д. ( постсоветского пространства) видимо если не кулуарно , то на подсознании. Видимо Запад теперь занят единственной "проблемой". Как они боялись во время распада СССР - расползания ядерного оружия и массовых волнений и столкновений внутри распадающейся империи. Так они сейчас боятся, что в результате резкой , сиюминутной сдачи Украины, внутри Украины начнется уже настоящая гражданская война всех против всех , плюс и РФ в стороне не останется ( но они боятся не конкретно этого), Они боятся обвального наплыва беженцев из Украины. Когда это будут не десятки - сотни тысяч, а миллионы. Сирия со своими беженцами может показа цветочками. Тем более что "отстойника" от беженцев в лице Турции тут нет. Сразу ЕС на границе. Вот и будут разрабатывать планы как все сделать "лагидно и поступово", что бы этого избежать. Внутри "элиты" к этому уже готовы и олигархат и политики и новая власть ( как впрочем и старая) в итоге . Крым "за скобками" вариант Прибалтики в составе СССР. Все не признают но все "оккей" - пустят воду, эл. энергию, поезда, самолеты, пароходы, торговлю, туристов. ЛНРоДНРии введут на конфедеративных условиях в Украину со своей армией, полицией, судами и российскими кураторами. Потом "реХферендум" в украинских частях Луганщины и Донеччины и передача их в состав "реПублик" . Ну а потом по проторенному пути пустят Харьков, Одессу, потом подтянутся Николаев, Херсон, Запорожье. ( автономии, под видом децентрализации) Может немного дольше продержится Днепр. Ну а там и Киеву останется не долго ждать. Мировая политика лицемерна,безморальна, продажна, как впрочем и внутренняя.
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переноворы на коленях, какой с такой позицией у зели может быть результат
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5 лет гордился своей страной - а сейчас просто стыдно - как то так
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Ну то что Крыму уже можно помахать ручкой...это печальный ..но факт..
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