 Новый Кабмин должен безотлагательно заняться обеспечением прав детей в оккупированном Крыму, - Кулеба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Во время встреч обсуждались проблемные вопросы, связанные с защитой прав детей. В частности, речь шла о получении ими паспортов граждан Украины, пересечении границы детьми-сиротами, детьми, лишенными родительской опеки, которые не имеют опекуна/попечителя, назначенного властями Украины, а также о представительстве интересов детей, проживающих в АР Крым, в украинских судах.
"На территории Автономной Республики Крым остались жить более 450 тыс. наших детей. Сейчас ряд процедурных вопросов по реализации этими детьми своих конституционных прав не решен. К сожалению, Министерство социальной политики, которое является центральным органом исполнительной власти и к компетенции которого относятся вопросы прав ребенка, игнорирует проблемы детей, находящихся на временно оккупированных территориях. Считаю, что с формированием нового правительства нам необходимо безотлагательно приступить к их решению", – подчеркнул Кулеба.
Уполномоченный по правам ребенка будет инициировать перед новым Кабинетом Министров создание рабочей группы при участии представителей Министерства социальной политики, Министерства юстиции, Государственной пограничной службы, общественных организаций, работающих в сфере защиты прав лиц, проживающих в АР Крым, для комплексного решения вопросов детей на временно оккупированных территориях.
на территории, подконтрольной властям Украины, все проблемы решены?
понаплодили всяких структур, которые НИХРЕНА решить не способны, но бюджет пиляют.
понаплодили ещё при порохе
структур кто наплодил, места для кулеб?
Сегодня все подобные вопросы - независимо от того нравится это или нет - следует адресовать только ЗЕ. После "выборов" уже он у нас самая кошерная маца!..
....300 полицейских Крыма приступили к работе в Херсонской области ...мда даже зарплату получают
До того ж - лише після ратифікації Римського статуту та проведення незалежних розслідувань, можна буде з впевненістю сказати хто там насправді чому (чи кому) протистояв.
До того ж в першу чергу потрібно саджати організаторів цього всього. А то за п'ять років не внесли до Конституції потрібних змін. "Майдан" згідно діючій Конституції, і по цей день - державний переворот. Не зробили нічого щоб конкретно визначитись з подіями на Донбасі. Талдичили про "війну". А насправді - ніхто її не оголошував і військового стану не вводив.
А то "замісник прокурора Криму", "представник президента в Криму".
Досить вже цих понтів.
- Это сироты.
- Тяжелое наследие царского режима?
Илья Ильф, Евгений Петров, "Двенадцать стульев"
🤑
Чому б не оформити ще один паспорт про всяк випадок?
Їхати то вони їдуть, а от бажання повернення Криму до складу України щось в них не спостерігається. Навіть татари "забили" на своїх українських "лідерів" таких як джамілєв, чубаров та їм подібні.