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 Политика Украины, Общество
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 Новый Кабмин должен безотлагательно заняться обеспечением прав детей в оккупированном Крыму, - Кулеба

Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба провел рабочие встречи с представителем Президента в Автономной Республике Крым Антоном Кориневичем, заместителем прокурора АР Крым Анатолием Коцурой и прокурорами прокуратуры Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Во время встреч обсуждались проблемные вопросы, связанные с защитой прав детей. В частности, речь шла о получении ими паспортов граждан Украины, пересечении границы детьми-сиротами, детьми, лишенными родительской опеки, которые не имеют опекуна/попечителя, назначенного властями Украины, а также о представительстве интересов детей, проживающих в АР Крым, в украинских судах.

"На территории Автономной Республики Крым остались жить более 450 тыс. наших детей. Сейчас ряд процедурных вопросов по реализации этими детьми своих конституционных прав не решен. К сожалению, Министерство социальной политики, которое является центральным органом исполнительной власти и к компетенции которого относятся вопросы прав ребенка, игнорирует проблемы детей, находящихся на временно оккупированных территориях. Считаю, что с формированием нового правительства нам необходимо безотлагательно приступить к их решению", – подчеркнул Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Детский омбудсмен Кулеба прилетел в Грузию по вопросу возвращения в Украину 10 детей

Уполномоченный по правам ребенка будет инициировать перед новым Кабинетом Министров создание рабочей группы при участии представителей Министерства социальной политики, Министерства юстиции, Государственной пограничной службы, общественных организаций, работающих в сфере защиты прав лиц, проживающих в АР Крым, для комплексного решения вопросов детей на временно оккупированных территориях.

Источник: https://censor.net.ua/n3143718
 
 
 Топ комментарии
 
Займіться ліпше проблемами України!
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каким образом?
на территории, подконтрольной властям Украины, все проблемы решены?
понаплодили всяких структур, которые НИХРЕНА решить не способны, но бюджет пиляют.
понаплодили ещё при порохе
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Один вопрос. Каким образом новый кабмин может что-то кому-то обеспечивать на территории, которую Украина не контролирует, а страна-оккупант срать хотела на чьи-либо решения? Ну сумасшедший дом какой-то...
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Вот такие заоблачные идиоты лезут всегда во власть
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что у зеленой плесени в голове одному богу известно(не в обиду крымским детям)
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Вот чем бы еще заняться? А может помощи у Крыма попросить?
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А как они там питаются, воды им там хватает? Может совсем перекрыть?
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каким образом?
на территории, подконтрольной властям Украины, все проблемы решены?
понаплодили всяких структур, которые НИХРЕНА решить не способны, но бюджет пиляют.
понаплодили ещё при порохе
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причём тут всякие кулебы некулебы?
структур кто наплодил, места для кулеб?
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До плодил Порошенко, (дармоеды и до него были) а Зеленский вместо того чтобы их увольнять, переназначает, даже не меняя на других...
Сегодня все подобные вопросы - независимо от того нравится это или нет - следует адресовать только ЗЕ. После "выборов" уже он у нас самая кошерная маца!..
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как там было в 2017 году помните ? если погуглить то найдете
....300 полицейских Крыма приступили к работе в Херсонской области ...мда даже зарплату получают
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Ну правильно, своих детей нет, займемся кацапскими. Рожать ведь некому - вся молодежь в ЕС батрачит. Спасибо Пете за безвиз!
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Будь ласка! В чем ты еще пороха обвинишь? Что 5 лет противостояли руским свиньям?
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Сам догадаешься или статистику прочитаешь? Украина за 5 лет разграбления соевыми ублюдками опустилась по всем показателям ниже плинтуса. Воевать собираешься? Вперед, голой жопой на танки. Из ВСУ идет массовой увольнение. Дураков больше нет. Или всем воевать, или только пи"деть.
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Ну так флаг тебе в руки и иди воевать под руководством главзебила, кстати а почему идет массовое увальнение из зсу? Порохоботы не хотят служить под руководством малоросов?
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У меня несколько друзей уволилось из ВСУ буквально недавно и положение на фронте я знаю из первых уст. Идет холод, распутица, мокрые окопы, тысячное одностороннее перемирие с ежедневными сепарскими обстрелами. Зачем все это, если можно в Польше спокойно, попивая пивасик с телочкой, заработать больше. Не Зеленский придумал такую соевую хитрожопую войну, когда одни гибнут, другие на этом зарабатывают, а третьи вообще не в курсе, что идет война. Зеленский пытается положить этому конец. Войну на истощение Украина не потянет.
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Я вас услышал, ну пусть зелуп прекращает войну, и всех по домам.почему он идет по стопам Порошенка? Кстати, новые генералы из зе команды требуют обращатся к ним товарищ, а не пан.
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А кому потрібне було це "протистояння"?! І в чиїх інтересах воно здійснювалось?!
До того ж - лише після ратифікації Римського статуту та проведення незалежних розслідувань, можна буде з впевненістю сказати хто там насправді чому (чи кому) протистояв.
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И посадить в тюрьму всех кто воевал, вот одна из сторон римського статуту.
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Якщо вони там не коїли злочини, не вбивали, не грабували то - не посадять.
До того ж в першу чергу потрібно саджати організаторів цього всього. А то за п'ять років не внесли до Конституції потрібних змін. "Майдан" згідно діючій Конституції, і по цей день - державний переворот. Не зробили нічого щоб конкретно визначитись з подіями на Донбасі. Талдичили про "війну". А насправді - ніхто її не оголошував і військового стану не вводив.
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Эти кацапские личинки подрастут и будут убивать украинцев. Давайте, больше ада!
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Пора взагалі ліквідувати ці структури і посади непідконтрольних територій.
А то "замісник прокурора Криму", "представник президента в Криму".
Досить вже цих понтів.
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Это, как развитие горнолыжного спорта в центральной Сахаре.
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- Новая партия старушек?
- Это сироты.
- Тяжелое наследие царского режима?

Илья Ильф, Евгений Петров, "Двенадцать стульев"
🤑
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Один вопрос. Каким образом новый кабмин может что-то кому-то обеспечивать на территории, которую Украина не контролирует, а страна-оккупант срать хотела на чьи-либо решения? Ну сумасшедший дом какой-то...
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Проблема в тому що на ці рішення ср*ть хотіли і самі "окуповані".
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І - що?
Чому б не оформити ще один паспорт про всяк випадок?
Їхати то вони їдуть, а от бажання повернення Криму до складу України щось в них не спостерігається. Навіть татари "забили" на своїх українських "лідерів" таких як джамілєв, чубаров та їм подібні.
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Так пацан Кулеба должен же показывать хоть какую то деятельность кроме трёпа в телепрограмах, а тут как раз подходящая тема можна языком почесать, создать видимость дела и в тоже время ни-и-ичего делать не нужно... Новий Кабмін має невідкладно зайнятися забезпеченням прав дітей в окупованому Криму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8013
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С какого перепугу он что то должен. В Украине своих дел не впроворот.
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Кулеба, ты о чем? Может им пенсии начать платить с рождения?
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Что самое интересное, уже шестой год, как Крым не подконтролен Украине, зато есть прокуратура Крыма, нац полиция Крыма и ещё куча дармоедов опекающихся Крымом.
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- Граждане! - сказал Остап, открывая заседание. - Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания - она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем. (c) "12 cтульев"
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простите конечно.... но странное правительство крыма создали.... крым окупирован 5 лет. ничего там уже украинским и даже не пахнет...(( всё ********* закрыла.пересадила. уничтожила.... и вот сидят себе прокуроры.судьи и министры крыма в киеве....и фантазируют себе сидя в креслах тёплых ничего не делая. не допрашивая никого. заочно судят и садят. заочно дистанционно помогаю детям...да заниматься бумагами...нарушениями нужно...но может не отдельным штатом за громадные зарплаты....неплохо сотрудники пристроились...с бумагами работать только...я считаю работа (блатная как говорят в народе...) может я не прав..но в этом есть доля правды так 100%((
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Это как? Виртуально? Короче толпа бездельников.
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Никак не определятся, толи крымчан ненавидеть, толи воспылать к ним любовью.
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