 Новый Кабмин должен безотлагательно заняться обеспечением прав детей в оккупированном Крыму, - Кулеба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Во время встреч обсуждались проблемные вопросы, связанные с защитой прав детей. В частности, речь шла о получении ими паспортов граждан Украины, пересечении границы детьми-сиротами, детьми, лишенными родительской опеки, которые не имеют опекуна/попечителя, назначенного властями Украины, а также о представительстве интересов детей, проживающих в АР Крым, в украинских судах.

"На территории Автономной Республики Крым остались жить более 450 тыс. наших детей. Сейчас ряд процедурных вопросов по реализации этими детьми своих конституционных прав не решен. К сожалению, Министерство социальной политики, которое является центральным органом исполнительной власти и к компетенции которого относятся вопросы прав ребенка, игнорирует проблемы детей, находящихся на временно оккупированных территориях. Считаю, что с формированием нового правительства нам необходимо безотлагательно приступить к их решению", – подчеркнул Кулеба.

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Уполномоченный по правам ребенка будет инициировать перед новым Кабинетом Министров создание рабочей группы при участии представителей Министерства социальной политики, Министерства юстиции, Государственной пограничной службы, общественных организаций, работающих в сфере защиты прав лиц, проживающих в АР Крым, для комплексного решения вопросов детей на временно оккупированных территориях.