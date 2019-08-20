 Зима будет сложной из-за низких запасов угля и споров с "Газпромом", - Герус

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини", об этом он сообщил в ходе брифинга.

"У нас есть ситуация, когда у нас достаточно низкое накопление угля на складах, и у нас была острая дискуссия с компаниями теплового генерирования", - сказал Герус.

Он заявил, что в диалоге с крупными компаниями было подчеркнуто о невозможности использования запасов угля на складах в качестве шантажа ради получения высоких тарифов.

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Также Герус считает, что зимний период текущего года будет сложным, поскольку существуют споры с компанией "Газпром" (Россия) по поводу транзита газа, которые могут повлиять на рынок газа в Украине.

Как сообщалось, ранее председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что запасы газа в украинских подземных хранилищах превысили 16 млрд кубометров. "Нафтогаз Украины" планирует к отопительному сезону накопить в хранилищах рекордные за последние годы 20 млрд кубометров.