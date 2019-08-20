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 Экономика, Общество
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Все про:Газпром (2897) Нафтогаз (2718) уголь (751) Герус (57) отопительный сезон (238)

 Зима будет сложной из-за низких запасов угля и споров с "Газпромом", - Герус

Представитель Президента Владимира Зеленского в Кабмине Андрей Герус обеспокоен низкими запасами угля на складах генерирующих компаний перед осенне-зимним периодом в то время, как Украина готова к отопительному сезону на 65%.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини", об этом он сообщил в ходе брифинга.

"У нас есть ситуация, когда у нас достаточно низкое накопление угля на складах, и у нас была острая дискуссия с компаниями теплового генерирования", - сказал Герус.

Он заявил, что в диалоге с крупными компаниями было подчеркнуто о невозможности использования запасов угля на складах в качестве шантажа ради получения высоких тарифов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одессе есть риск срыва отопительного сезона, - "Нафтогаз"

Также Герус считает, что зимний период текущего года будет сложным, поскольку существуют споры с компанией "Газпром" (Россия) по поводу транзита газа, которые могут повлиять на рынок газа в Украине.

Как сообщалось, ранее председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что запасы газа в украинских подземных хранилищах превысили 16 млрд кубометров. "Нафтогаз Украины" планирует к отопительному сезону накопить в хранилищах рекордные за последние годы 20 млрд кубометров.

Источник: https://censor.net.ua/n3143714
 
 
 Топ комментарии
 
Какой такой газпром ? Опять начинается развод про газ из параши?
4 года без него обходились и тут бац, пришел зеленский и опять нужно закупать газ у "друзей"?
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При Порошенко такого не було, треба звати Баригу Роттердамського...
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А где зебилы все? Дрочат на контробандный уголь из Рашки, представляя как теперь заживём? ))
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А с углем что не так? Он только на рассее продается?
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