 Враг за сутки 11 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский воин, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС на своей странице в Facebook.
По данным штаба, "с целью нанесения наибольшего ущерба нашим военнослужащим на одном из направлений враг применил беспилотный летательный аппарат снабжен гранатометным выстрелом (ВОГ-25)".
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил десять обстрелов позиций Объединенных сил:
- неподалеку от Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- четыре раза вблизи Водяного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Талаковки - из автоматического гранатомета;
- вблизи Павлополя враг применил беспилотный летательный аппарат, снабженный гранатометным выстрелом (ВОГ-25), в результате чего 1 военнослужащий получил ранения. Также противник осуществил обстрел позиций вблизи Павлополя из автоматического гранатомета;
- вблизи Лебединского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Опытного - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил один обстрел позиций Объединенных сил в районе Светлодарска из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Также сообщается, что с начала текущих суток противник осуществил один обстрел позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподолеку от Талаковки из автоматического гранатомета.