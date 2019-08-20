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 Враг за сутки 11 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский воин, - штаб ОС

19 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС на своей странице в Facebook.

По данным штаба, "с целью нанесения наибольшего ущерба нашим военнослужащим на одном из направлений враг применил беспилотный летательный аппарат снабжен гранатометным выстрелом (ВОГ-25)".

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил десять обстрелов позиций Объединенных сил:

- неподалеку от Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- четыре раза вблизи Водяного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Талаковки - из автоматического гранатомета;
- вблизи Павлополя враг применил беспилотный летательный аппарат, снабженный гранатометным выстрелом (ВОГ-25), в результате чего 1 военнослужащий получил ранения. Также противник осуществил обстрел позиций вблизи Павлополя из автоматического гранатомета;
- вблизи Лебединского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Опытного - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил один обстрел позиций Объединенных сил в районе Светлодарска из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также сообщается, что с начала текущих суток противник осуществил один обстрел позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподолеку от Талаковки из автоматического гранатомета.

Враг за сутки 11 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский воин, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3143713
 
 
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