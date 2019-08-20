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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2496) увольнение (1652) РГА (180)

 Зеленский уволил 14 глав РГА в Николаевской и Черкасской областях

Президент Украины Владимир Зеленский уволил 14 глав районных государственных администраций в Николаевской и Черкасской областях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют распоряжение президента от 19 августа №262-№275включительно.

В частности Зеленский уволил двух председателей РГА в Николаевской и 12 в Черкасской областях.

Причиной увольнений является окончание срока полномочий президента Украины.

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Зеленский издал распоряжение об увольнении:

А.Яриша с должности председателя Черкасской РГА Черкасской области;

Л.Денисюк с должности председателя Христиновской РГА Черкасской области;

Е.Данченко с должности председателя Уманской РГА Черкасской области;

В.Любомской с должности председателя Тальновской РГА Черкасской области4

В.Павличука с должности председателя Лысянской РГА Черкасской области;

В.Клименко с должности председателя Маньковской РГА Черкасской области;

В.Клименко с должности председателя Корсунь-Шевченковской РГА Черкасской области;

О.Николенко с должности председателя Катеринопольской РГА Черкасской области;

Д.Шелеста с должности председателя Каневской РГА Черкасской области;

С.Бойко с должности председателя Жашковской РГА Черкасской области;

И.Гайдая с должности председателя Драбовской РГА Черкасской области;

В.Скринника с должности главы Городищенской РГА Черкасской области;

И.Бойко с должности председателя Снигиревской РГА Николаевской области;

В.Вовка с должности председателя Первомайской РГА Николаевской области.

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Источник: https://censor.net.ua/n3143711
 
 
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Зеленский уволил 14 глав РГА в Николаевской и Черкасской областях

Хорошо покосил , неслабый такой уррожай .
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Діла Зеленського великі. Можна було усих звільнити за 5 хвилин під копірку. А цей звільняє вже місяць як. До кінця президентства вже недовго лишилось.
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Зє чис тка...а кого призначив замість звільнених? чи не тих, може, що люди, що там живуть, хотіли?
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