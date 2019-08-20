 Зеленский уволил 14 глав РГА в Николаевской и Черкасской областях

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют распоряжение президента от 19 августа №262-№275включительно.

В частности Зеленский уволил двух председателей РГА в Николаевской и 12 в Черкасской областях.

Причиной увольнений является окончание срока полномочий президента Украины.

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Зеленский издал распоряжение об увольнении:

А.Яриша с должности председателя Черкасской РГА Черкасской области;

Л.Денисюк с должности председателя Христиновской РГА Черкасской области;

Е.Данченко с должности председателя Уманской РГА Черкасской области;

В.Любомской с должности председателя Тальновской РГА Черкасской области4

В.Павличука с должности председателя Лысянской РГА Черкасской области;

В.Клименко с должности председателя Маньковской РГА Черкасской области;

В.Клименко с должности председателя Корсунь-Шевченковской РГА Черкасской области;

О.Николенко с должности председателя Катеринопольской РГА Черкасской области;

Д.Шелеста с должности председателя Каневской РГА Черкасской области;

С.Бойко с должности председателя Жашковской РГА Черкасской области;

И.Гайдая с должности председателя Драбовской РГА Черкасской области;

В.Скринника с должности главы Городищенской РГА Черкасской области;

И.Бойко с должности председателя Снигиревской РГА Николаевской области;

В.Вовка с должности председателя Первомайской РГА Николаевской области.

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