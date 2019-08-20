 Украина ожидает ратификацию соглашения о ЗСТ с Кнессетом Израиля после выборов 17 сентября, - Зеленский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
"Мы ожидаем ратификацию Соглашения о свободной торговле новым составом Кнессета после выборов 17 сентября. Это увеличит объемы торговли между нашими странами", - отметил Зеленский.
Глава украинского государства также отметил, что Украина и Израиль подписали четыре важные документы, которые расширят контакты между странами в образовании, культуре и спорте. Кроме того, ожидаем тесное сотрудничество в агросекторе.
"Я пригласил израильские компании приходить работать в Украине: строить дороги и инфраструктуру, вкладывать в медицину, образование, энергосбережение и, конечно, в ИТ. В следующие пять лет мы будем стремительно расти, поэтому Украина сегодня - самое привлекательное место для стратегических инвесторов", - также написал Зеленский.
Просто людей поміняють.
Бо тим 73% хто тут зараз живе, ця земля непотрібна.
Отечественных спецов интересовали новые технологии и достижения израильтян, особенно в области молочного производства.
Среднегодовой удой израильской коровы поражает воображение - почти 12 тысяч литров! Для сравнения: в США средние годовые надои составляют 9 тысяч, а в Голландии - 7,5 тысячи литров.
В Украине «буренка» дает от 2,5 до 4,9 тыс. литров молока в год,
Израильские коровники - это фабрики по производству молока.
Причем фабрика абсолютно компьютеризированная. Система знает, что ест каждая корова, меняет ей рацион в случае необходимости, исходя из потребностей и состояния животного. Компьютер учитывает все: рост, вес, удойность, а также цвет и состав молока.
Прошли годы, надои молока в Украине не увеличились ....
Цензор, аууу - что сказал Натаньяху?!
Или он укатил обратно в Израиль вообще без комментариев?
Тогда, это плохой признак.