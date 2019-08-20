EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Пожар в отеле в Одессе Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
  211  9
Все про:Зеленский (2496) Нетаньяху (83) ЗСТ (511)

 Украина ожидает ратификацию соглашения о ЗСТ с Кнессетом Израиля после выборов 17 сентября, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает ратификацию Соглашения о свободной торговле новым составом Кнессета после выборов 17 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"Мы ожидаем ратификацию Соглашения о свободной торговле новым составом Кнессета после выборов 17 сентября. Это увеличит объемы торговли между нашими странами", - отметил Зеленский.

Глава украинского государства также отметил, что Украина и Израиль подписали четыре важные документы, которые расширят контакты между странами в образовании, культуре и спорте. Кроме того, ожидаем тесное сотрудничество в агросекторе.

"Я пригласил израильские компании приходить работать в Украине: строить дороги и инфраструктуру, вкладывать в медицину, образование, энергосбережение и, конечно, в ИТ. В следующие пять лет мы будем стремительно расти, поэтому Украина сегодня - самое привлекательное место для стратегических инвесторов", - также написал Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Похоже, мы изобрели способ привлечь внимание", - Нетаньяху об "инциденте с хлебом" в Киеве. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3143709
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Для чого?
Просто людей поміняють.
Бо тим 73% хто тут зараз живе, ця земля непотрібна.
 показать весь комментарий
 
 
це не перший карлік який впарює, що при ньому всьо будєт расті.
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕ продаст землю взамен на шаурму на палочке.
 показать весь комментарий
 
 
2012 год , в Израиле высадился десант украинских аграриев.

Отечественных спецов интересовали новые технологии и достижения израильтян, особенно в области молочного производства.

Среднегодовой удой израильской коровы поражает воображение - почти 12 тысяч литров! Для сравнения: в США средние годовые надои составляют 9 тысяч, а в Голландии - 7,5 тысячи литров.

В Украине «буренка» дает от 2,5 до 4,9 тыс. литров молока в год,

Израильские коровники - это фабрики по производству молока.
Причем фабрика абсолютно компьютеризированная. Система знает, что ест каждая корова, меняет ей рацион в случае необходимости, исходя из потребностей и состояния животного. Компьютер учитывает все: рост, вес, удойность, а также цвет и состав молока.
Прошли годы, надои молока в Украине не увеличились ....
 показать весь комментарий
 
По поводу "стремительный" - хотелось бы по подробнее узнать на чем основывается такой оптимизм. И вообще для всех, а для политиков особенно злободневно знать, что есть такая поговорка - не говори гоп, пока не перепрыгнешь! Меньше обещаешь - меньше и спросят!
 показать весь комментарий
 
Клоуну веры нет: он врет, как дышит.
Цензор, аууу - что сказал Натаньяху?!
Или он укатил обратно в Израиль вообще без комментариев?
Тогда, это плохой признак.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх