 Наемники РФ ограничили выезд студентов и выпускников за пределы оккупированного Донбасса, - Минобороны

Об этом на ежедневном брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

"В населенных пунктах на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, противником очередной раз начата масштабная агитационная кампания по призыву на военную службу мужчин из числа местного населения. При этом для предотвращения уклонения юношей от этого "призыва", российские оккупационные администрации ограничили выезд за пределы оккупированных территорий студентов и выпускников общеобразовательных учебных заведений", - сказал представитель Минобороны.

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Гуцуляк отметил, что такими действиями "российское оккупационное командование пытается предотвратить снижение укомплектованности личным составом подразделений соединений и частей".

По его словам, Минобороны связывает это с тем, что с августа стремительно возросло количество российских военнослужащих, которые хотели уволиться с "военной службы" из-за введения командованием Вооруженных сил РФ жесткого контроля проведения мероприятий боевой подготовки и приостановление выплат дополнительных средств за выполнение боевых задач в условиях "режима прекращения огня".