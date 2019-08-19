 Превентивные меры принимаются, чтобы не было неожиданностей, - Путин о взрыве ракетного ядерного двигателя под Архангельском

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА "Новости".

Он заявил, что угрозы превышения радиационного фона после аварии нет.

Путин добавил, что в зону ЧП были отправлены независимые эксперты, которые занимаются оценкой ситуации, а также контролируют ее.

"Превентивные меры принимаются для того, чтобы не было никаких неожиданностей", - сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что получает доклады о ситуации в зоне взрыва.

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Напомним, 10 августа, через два дня после информации об инциденте, российская государственная корпорация "Росатом" подтвердила гибель пяти и ранения трех своих сотрудников на военном полигоне в Архангельской области в России. Взрыв произошел при испытании реактивной жидкостной установки во время "работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания".