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Все про:взрыв (4328) Путин (24984) радиация (227) ракеты (813) Макрон (289)

 Превентивные меры принимаются, чтобы не было неожиданностей, - Путин о взрыве ракетного ядерного двигателя под Архангельском

Президент России Владимир Путин в рамках дипломатической встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном прокомментировал взрыв на военном полигоне под Северодвинском.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА "Новости".

Он заявил, что угрозы превышения радиационного фона после аварии нет.

Путин добавил, что в зону ЧП были отправлены независимые эксперты, которые занимаются оценкой ситуации, а также контролируют ее.

"Превентивные меры принимаются для того, чтобы не было никаких неожиданностей", - сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что получает доклады о ситуации в зоне взрыва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрыв ракеты на полигоне в РФ: 2 станции мониторинга радиации перестали передавать данные

Напомним, 10 августа, через два дня после информации об инциденте, российская государственная корпорация "Росатом" подтвердила гибель пяти и ранения трех своих сотрудников на военном полигоне в Архангельской области в России. Взрыв произошел при испытании реактивной жидкостной установки во время "работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания".

Источник: https://censor.net.ua/n3143707
 
 
 Топ комментарии
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Совет форумчанПравила форума
 
Кто такой пыня? Новый мем на цензоре ?
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Там не «Пыня», а «Пыни»... Може бренд презервативу?
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Мем уже старый, пошел с кацапстана. Так там оппозиция ***** величает. Загугли "Пыня".
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Превентивные меры:
минимум 15 покойников и загаженная радиацией местность
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Той "буревісник" так нехило заср*в частину луганди і крисм:
Превентивные меры принимаются, чтобы не было неожиданностей, - Путин о взрыве ракетного ядерного двигателя под Архангелськом - Цензор.НЕТ 8395
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А чому в тому районі перестали працювати дві станції міжнародної системи контролю рівня радіації? Совпадєніє?
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Кацапа, тьі кальсоньі свинцовьіе купил? Беги, а то заканчиваются.


https://www.bbc.com/russian/news-49394718
Станции замера радиации отключились после взрыва в Северодвинске.
Одна - под Москвой в Дубне, другая в Кирове. Они перестали передавать данные через два дня после взрыва в ядерном центре под Северодвинском. На это обратил внимание исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Лассина Зербо.»
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ТСССС! Навіщо давати кацапу корисні поради? І наших інтересах щоби вони не плодилися.
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Та в свинцевих кальсах, не сильно й наплодиш...

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Кацап загинув у бою з криком "рузгіє нє здаюцца!"
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Та нехай "питаюцця". Все ж чимось зайняті будуть...)))
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Нє, не поможе. Учітивая глобальний уровєнь воровства, логічно прєдположить, шо святую воду вкрали, а вмєсто неї налили обичну, з-під крану.
Так шо не поможе - точно.
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ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЦРУ: В России произошла крупнейшая ядерная катастрофа : https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2019/08/14/118355/chernobyl-2--tsru-v-rossii-proizoshla-krupnejshaya-yadernaya-katastrofa.shtml
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ГОСТАЙНА РОССИИ. Путинский режим скрывает данные радиационного фона после ядерного взрыва : https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2019/08/19/118366/gostajna-rossii--putinskij-rezhim-skryvaet-dannye-radiatsionnogo-fona-posle-yadernogo-vzryva.shtml
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Цікаво, що ж то за превентивні мєри, як радіація вже до Європи дійшла і зафіксована там?
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Будут взад радиацию эту засасывать.
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