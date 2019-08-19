EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Пожар в отеле в Одессе Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
  991  27
Материалы по теме:
Все про:суд (22459) Высший совет правосудия (289) Вовк_Павел (54) Маселко (29) Закревская Евгения (28)

 Перед рассмотрением вопроса об отстранении главы ОАСК Вовка два члена Высшего совета правосудия посещали Офис президента

Два члена Высшего совета правосудия Владимир Говоруха и Андрей Овсиенко посетили офис президента перед заседанием ВСП 20 августа, на котором будет рассматривватся вопрос об отстранении от должности главы Окружного административного суда Павла Вовка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке общественный активист Роман Ратушный.

Он отметил: "Сегодня их (15 августа - членов ВСП Говоруху и Овсиенко, - Ред) наблюдали именно в этой переименованой АП. Это не просто члены ВСП, а докладчики на заседании ВСП по рассмотрению ходатайств об отстранении Павла Вовка Игоря Погрибниченко и Ивана Щепитко от правосудия. Эти ходатайства будут рассматриваться во вторник 20.08.

Правдивой ли является информация, что эти двое уважаемых людей приглашались именно к Богдану? Правда ли, что там они получили определенные указания именно по рассмотрению этих ходатайств? Правда ли, что Богдан дал понять, что отстранение от правосудия столь важных судей - дело не БОГданоугодна?".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Отставкой" Богдана общество отвлекли от "ядерной бомбы в украинской политике и судопроизводстве" - записей из ОАСК, - Луценко

Адвокат Евгения Закревская отметила: "До заседания ВСП об отстранении Вовка и ко в АП уже приготовились ... просто замечательно  Ааа, сорри это теперь ОП ... принципиальная разница. Ловкость рук и никакого давления ...

А вы все удивляетесь, почему Зеленский уже три недели молчит".

Адвокат, член Общественного совета доброчестности при НАБУ Роман Маселко заявил: "Завтра, 20 августа будет чрезвычайно важное заседание Высшего совета правосудия, который будет рассматривать ходатайство Генпрокуратуры об отстранении председателя окружного админсуда Павла Вовка и его коллег.

Это действительно будет лакмусовая бумажка способности борьбы с ручным и заказным правосудием при новой власти.

Скажу честно, последние сигналы очень тревожными и начинают сеять сомнение в такой способности".

Он продолжил: "Как по мне, планируется перебросить весь негатив на Порошенко и подготовить общество, (которое последнего президента не очень любит) что судья, который ослушался Порошенко не такой уж и плохой. Поэтому если его не отстранят, то ничего страшного.

Благодаря этому смещается акцент с установленных фактов заказных решений в обмен на должности, фейковые конкурсы с заранее известными победителями, ручных следователей ГБР, подарков через помощницу Кивалова и т.д. То есть фактов, которые свидетельствуют, что устранение задокументированных лиц в мантиях от правосудия является вопросом жизни и смерти правосудия как такового.

На самом деле волчий суд всегда ориентировался на власть. И Порошенко он действительно обслуживал по высочайшему разряду. Пленки НАБУ показали, что это было взаимно. Порошенко тоже слышал пожелания Вовка.

Но только в суде увидели, что власть ускользает из рук Петра Алексеевича, то сразу преориентувались. Сейчас там активно пытаются показать свою лояльность новой власти.

Я думал, что пример с Порошенко доказал новой власти, что ручные судьи - это абсолютное зло, в т.ч. для их хозяев.

Тревожные сигналы заставляют меня усомниться, что урок усвоен. Но я уверен - если за операцией по сохранению ручного волка и волчьего правосудия стоит новая власть, то это будет началом ее конца".

Читайте на Цензор.НЕТ20 августа ВСП рассмотрит ходатайства Генпрокуратуры об отстранении судей ОАСК Вовка и Погрибниченко

Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

Позже стало известно, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении для руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.

НАБУ опубликовало материалы негласных следственных действий, из которых следовало, что Людмила Денисова подала иск об отмене решений НАПК против нее. Судья Вовк использовал этот факт для того, чтобы "убедить" Денисову помочь ему провести новые конкурсы на членов ВККС и обеспечить победу "нужных" людей. Денисова "услышала" просьбу председателя ОАСК и победителем конкурса стал Николай Сирош, который предварительно прошел собеседование у Вовка. После этого был уволен единственный члена ВККС, который пользовался поддержкой общественности Андрей Козлов, и на его место объявлен конкурс.

Также читайте: Денисову допросили по "делу Майдана", по которому и проходили обыски в ОАСК, - адвокат Тарасов

Сергей Горбатюк заявил, что руководство ГПУ затягивает подписание подозрений судьям Окружного админсуда.

Инициатива "Декларація Небайдужих" потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева.

Вовк считает, что аудиозаписи Национального антикоррупционного бюро якобы с его голосом по делу о возможном вмешательстве суда в работу госорганов, смонтированы, а разговоры искажены.

Кроме того, Вовк убежден, что нынешнее руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его команды не имеет отношения к обыскам в суде и уголовному преследованию судей.

Читайте полное интервью: Юрій Луценко: "У мене були добрі стосунки з Порошенком, але там, де він не правий, я казав "ні", і достатньо часто в радикальних виразах".

Источник: https://censor.net.ua/n3143706
 
 
 Топ комментарии
 
Не может быть !!!!!!

Неужели Богдан не тот, за кого себя выдаёт ? !!!
 показать весь комментарий
 
Хуже не будет,

эра бедности закончилась 21 апреля 2019 года
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не может быть !!!!!!

Неужели Богдан не тот, за кого себя выдаёт ? !!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Аххах! Тугая струя в глаза зелохам все горячее! Утвердены новые Правила предоставления услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению.Переподписание действующих договоров с потребителями - до 1 мая 2020 года.

Перед розглядом питання про відсторонення глави ОАСК Вовка двоє членів Вищої ради правосуддя відвідували Офіс президента - Цензор.НЕТ 7122
 показать весь комментарий
 
 
Хуже не будет,

эра бедности закончилась 21 апреля 2019 года
 показать весь комментарий
 
 
Рік тому , ці "члени ВРП" , до соєвої АП лазили весь час - чому тоді мовчали ? Перед рассмотрением вопроса об отстранении главы ОАСК Вовка два члена Высшего совета правосудия посещали Офис президента - Цензор.НЕТ 9514
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Пішли чутки ...
Усіх, хто голосував за зе, в приватних фірмах звільняють. А за шо ??? А за то шо дебіли.
 показать весь комментарий
 
 
Так это давно уже не новость. Первыми во время сокращения штатов всегда увольняют тупых идиотов. А за ЗЕ (вернее за Голобородька, который на велосипеде в кино на работу ездит) именно идиоты и голосовали.
 показать весь комментарий
 
та все ж по-чесному...без тиску...як зєлєбєня і казав в суді, що вперше не до преза суддів викликають, а він, сердешний гольобородька особисто до суду припхався...все? тепер, коли КС виніс рішення на користь зєлєбєні по розпуску парламенту, вже немає сенсу дурника клеїти та показувати "кіно" для лохторату?
 показать весь комментарий
 
 
"Ааа, сорри это теперь ОП ... принципиальная разница."
Тепер це КП. Кантора Президента.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
"Тушите свет, попёрло быдло кверху,
Как будто дрожжи бросили в дерьмо
Нежданно и негаданно к успеху
Дорвалось это клоунское чмо.
И в тот же час из общего болота
Попёрли скинув лапти господа -
Теперь они в порядке и в почёте
Гребут лаве из мутного пруда.
Я не ищу наследственные связи,
Но хочется спросить в кругу друзей:
Понятно что из грязи лезут в князи,
Но где взять столько грязи на князей"
 показать весь комментарий
 
 
Мовчати, коли закінчені барижні шизоїди і олігофрени обзивають виборців "зебобиками" і "зебілами" тільки за те, що вони проголосували за іншого президента? А яке, ці христопродавці, мають людське, етичне, моральне і Боже право так говорити?
 показать весь комментарий
 
 
Коли я зривався із за цього паскудства і називав цих писак тим словом, ким вони є, то лише мені адмін "три доби" прописував, а не їм. Тому я не мовчу, а просто насміхаюсь з цих створінь. Без психів.
ПиСи: остпнній бан із за цих нікчем за їх писанину тут в адресу громадян України я отримав на минулому тижні.
 показать весь комментарий
 
А вы все удивляетесь, почему Зеленский уже три недели молчит".Источник: https://censor.net.ua/n3143706 Перед розглядом питання про відсторонення глави ОАСК Вовка двоє членів Вищої ради правосуддя відвідували Офіс президента - Цензор.НЕТ 198

Ему приказал Беня через Богдана молчать в тряпочку, пока люди дела решают - вот он и молчит...
Что пристаете к Зеленскому? - он в заложниках...
Блазня каждый обидеть может... - мне вот жалко его немного даже...., и ждет его печальный конец... Перед розглядом питання про відсторонення глави ОАСК Вовка двоє членів Вищої ради правосуддя відвідували Офіс президента - Цензор.НЕТ 2453
Народ поматросил по приколу - и бросит....
 показать весь комментарий
 
Ти ба, як вчипилася нова влада в "соєвих суддів", не відірвеш. Зебобіки, міняйте методички. "Судова реформа вдалася, і судді- чисті, як сльоза"
 показать весь комментарий
 
 
Якщо факт мав місце, то печально. Інша справа - нафіга? Який би не був Богдан резиновий виріб, але розумової відсталості у нього не помічено. І джерело сумнівне: хлопчик Рома із фейсбука, який не пише звідки інформація, хто бачив там тих членів. Мутне діло.
 показать весь комментарий
 
А зебобики так упорно всем доказывали, что суды Петины. А вот оно как всё оказывается обстоит на самом деле Перед розглядом питання про відсторонення глави ОАСК Вовка двоє членів Вищої ради правосуддя відвідували Офіс президента - Цензор.НЕТ 7955
 показать весь комментарий
 
 
Цей Маселко - брехун ще той. Дарма, що очолює ГРД. Свистить, наприклад "І це Порошенко зараз тисне на ВРП, щоб Вовка, який не виконав його незаконну вказівку, відсторонили від посади". ... "Порошенка він дійсно обслуговував по найвищому розряду. Плівки НАБУ показали, що це було взаємно. Порошенко теж чув побажання Вовка" ... "суддя (вовк), який не послухався Порошенка"...

Яка це була незакона вказівка Порошенка, яку Вовк не виконав? Та єдинне, чим був незадоволений Порошенко - це отими ухвалами ОАСК по Коломойському і Приватбанку!! Які це були незаконнні вказівки? - публічне невдоволення Порошенка після оголошення ухвал? Та Порошенко не втручався навіть в справи, які відкривались проти Уляни Супрун чи проти Нафтогазу Коболєва!
Блін, зла на брехунів не вистачає...
Ви, може, запитаєте, чому ніде правди не можна знайти? - та тому що повально брешуть навіть особи, яким суспільство мало би довіряти за визначенням... Навіть отакі, як оцей Маселко... Що вже говорити про брехню Горбатюка, наємів, серлеща... Ну, а всі з Г+Г дубінські, бужанські, мосійчуки іванові, ткаченки на чолі з головним зебілом і бабою бенею так мізки лохторату забрехали, що прагаласили за нікакущого клоуна...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх