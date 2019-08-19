 Пентагон впервые после выхода из ДРСМД провел испытания крылатой ракеты средней дальности

Как говорится в сообщении Пентагона, испытательная ракета четко поразила цель, пролетев более 400 километров, передает Цензор.НЕТ.

Пентагон будет использовать собранную информацию в процессе создания ракет средней дальности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учитывая прекращение действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности Украина активизирует диалог с НАТО, - МИД

Напомним, в декабре 2018 года США пригрозили выйти из ДРСМД, если Россия не возвратится к исполнению своих договорных обязательств в течение 60 дней. В Вашингтоне и НАТО считают, что Москва нарушила соглашение созданием ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации альянса), способной пролететь более 500 километров. В Москве наличие такой ракеты признавали, однако утверждали, что она не нарушает договора. Россия не изъявила намерений отказаться от использования этих ракет или уничтожить их, подчеркнул генсек НАТО.

1 февраля госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что со 2 февраля его страна приостанавливает действие договора 1987 с СССР об отказе от размещения ракет малой и средней дальности. Решение США связано с тем, что Россия существенно нарушает условия договора.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

2 августа официально прекратил действовать российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности .

Также читайте: Ядерный договор между США и Россией официально прекращает действие

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.