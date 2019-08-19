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 За рубежом
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Все про:крылатые ракеты (21) Пентагон (539) США (15228)

 Пентагон впервые после выхода из ДРСМД провел испытания крылатой ракеты средней дальности

Министерство обороны США провело испытания крылатой ракеты средней дальности. Испытания прошли 18 августа на острове Сант-Николас в штате Калифорния.

Как говорится в сообщении Пентагона, испытательная ракета четко поразила цель, пролетев более 400 километров, передает Цензор.НЕТ.

Пентагон будет использовать собранную информацию в процессе создания ракет средней дальности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учитывая прекращение действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности Украина активизирует диалог с НАТО, - МИД

Напомним, в декабре 2018 года США пригрозили выйти из ДРСМД, если Россия не возвратится к исполнению своих договорных обязательств в течение 60 дней. В Вашингтоне и НАТО считают, что Москва нарушила соглашение созданием ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации альянса), способной пролететь более 500 километров. В Москве наличие такой ракеты признавали, однако утверждали, что она не нарушает договора. Россия не изъявила намерений отказаться от использования этих ракет или уничтожить их, подчеркнул генсек НАТО.

1 февраля госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что со 2 февраля его страна приостанавливает действие договора 1987 с СССР об отказе от размещения ракет малой и средней дальности. Решение США связано с тем, что Россия существенно нарушает условия договора.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

2 августа официально прекратил действовать российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности .

Также читайте: Ядерный договор между США и Россией официально прекращает действие

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.

Источник: https://censor.net.ua/n3143703
 
 
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Американцы шустрые,как электровеники.Нам бы так.
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І ці ракети літають, а не створюють радіоактивни хмари, що викидають радіоактивніі опади над Москвою!
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когда у монголоидов начнутся голодные бунты и создание республик из краев и округов то им будет не до ракет.
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