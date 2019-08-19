 Украинская сторона готова к демонтажу фортификационных сооружений в районе пункта пропуска в Станице Луганской, - СЦКК

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В сообщении отмечается: "Завтра, 20 августа 2019 года, украинская сторона готова начать демонтаж фортификационных сооружений, расположенных в районе КПВВ "Станица Луганская", и, до начала работ, непосредственно, по восстановлению разрушенного моста.
Заметим, что указанные работы будут проводиться в рамках выполнения существующих договоренностей по разведению сил и средств на участке в районе Станицы Луганская.
Стоит отметить, что выполнение украинской стороной соответствующих обязательств, возможно только в случае соблюдения вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками своих обязательств по синхронному демонтажа фортификационных сооружений и восстановительных работ на данном участке".
Схоже - вони з цим повністю погоджуються , бо інакше - чому немає протестів ?
І всі ЗЕбіли - щирі-щирісінькі українці. А щоб не дай бог не подумали, що цапури, кожен з означених акаунтів одягнув вишиванку.
Здавалося б - який простір для антисемітизму зараз - але ні, досі сруть на Пороха. Добре налякав.
Ти, мабуть, як справжній зебіл, не розумієш значення слів і не знаєш, шо таке протест
Зе-логика: - чем больше оголяю жопу тем страшнее делается врагу!
- Браво, Владимир Саныч продолжайте пугать врага голой жопой
Все розмінують (з нашого боку) все розберуть (з нашого боку), а протім, кацапи захоплять половину Станиці, а також Боллотне.
І ми опинимося у ситуації 2015р.
Зє! тоді "прозріє", але буде пізно
Півтори сотні загубдених життів виявляться відданими марно і треба буде ще кілька сот, аби повернути все до стану 2018р.
Але ж Зє!білам пофіг, головне щоб Порох-барига не наживався на війні! Правда ж?
Крім того, Зє!біли на війну не підуть, вони завжди перші у чері на кордоні, чи то кацапському, чи то польському!
БУДЬТЕ ПРОКЛЯТІ. СКОТИ, РАЗОМ З ВАШИМ ГАВНОКОМАНДУЮЧИМ!!!
Не несите чушь в ген штабе тоже не идиоты сидят
А вот по воспомінаніям наглядачів ГУЛАГУ, укрАінци билі очень работящімі і винослівимі в условіях Колими і Магалана...
А скільки ще загине, при їх відновленні...
И мажьте дупы ваЗЕлином...
Страна зебилов. Вместо героя-фронтовика выбрали.....(
вымарано цензурой)
Чего колчаковских фронтов !!!!!!!
Щоправда не все вони обіцяне виконують, як то зниження тарифів, і підвищення зарплат, а от щодо розброєння України, то у них все норм.
А российские флаги во время государственных праздников, когда в Украине надо будет вывешивать?
Старайтесь,чтобы не подвести вашего будущего идеолога ёпт.