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 Происшествия
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Все про:СЦКК (533) пункт пропуска (515)

 Украинская сторона готова к демонтажу фортификационных сооружений в районе пункта пропуска в Станице Луганской, - СЦКК

Украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает о готовности к демонтажу фортификационных сооружений на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Завтра, 20 августа 2019 года, украинская сторона готова начать демонтаж фортификационных сооружений, расположенных в районе КПВВ "Станица Луганская", и, до начала работ, непосредственно, по восстановлению разрушенного моста.

Заметим, что указанные работы будут проводиться в рамках выполнения существующих договоренностей по разведению сил и средств на участке в районе Станицы Луганская.

Стоит отметить, что выполнение украинской стороной соответствующих обязательств, возможно только в случае соблюдения вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками своих обязательств по синхронному демонтажа фортификационных сооружений и восстановительных работ на данном участке".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Противник умышленно затягивает демонтаж фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской, - СЦКК

Источник: https://censor.net.ua/n3143702
 
 
 Топ комментарии
 
История с ядерным оружием ничему не научила.
Зе-логика: - чем больше оголяю жопу тем страшнее делается врагу!
- Браво, Владимир Саныч продолжайте пугать врага голой жопой
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Только диванные воины не погоджуються.
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Цікаво - в Україні вже 350 000 людей зі статусом УБДшника - вони всі погоджуються з "розведенням сил" і демонтажем фортифікаційних будівель на лінії фронту ?
Схоже - вони з цим повністю погоджуються , бо інакше - чому немає протестів ?
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Только диванные воины не погоджуються.
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я диванний і я згоден.Не сій незгоду ,гнида.
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Какие варианты ? И против чего протестовать ? Против моста 😂😂😂
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Протестують тільки порохоботи тут на Цензорі Украинская сторона готова к демонтажу фортификационных сооружений в районе пункта пропуска в Станице Луганской, - СЦКК - Цензор.НЕТ 8297
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ну , їхні "протести" кого тут цікавлять ? Украинская сторона готова к демонтажу фортификационных сооружений в районе пункта пропуска в Станице Луганской, - СЦКК - Цензор.НЕТ 8278...........
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Ти диви, як кучно пішли...

І всі ЗЕбіли - щирі-щирісінькі українці. А щоб не дай бог не подумали, що цапури, кожен з означених акаунтів одягнув вишиванку.
Здавалося б - який простір для антисемітизму зараз - але ні, досі сруть на Пороха. Добре налякав.
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порохоботи на Цензорі не протестують.

Ти, мабуть, як справжній зебіл, не розумієш значення слів і не знаєш, шо таке протест
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История с ядерным оружием ничему не научила.
Зе-логика: - чем больше оголяю жопу тем страшнее делается врагу!
- Браво, Владимир Саныч продолжайте пугать врага голой жопой
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ті , що руйнують захист від окупанта - не українська сторона , а зовсім навпаки !
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Очень хитрый ход
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а потом раз и стала Станица Луганская не ясно чья... пришли ИХТАМНЕТУ и все так по зеленому...
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Нічого нового. ЗЄ про це заявляв(хоч на коліна встану) ще під час передвиборчої компанії. Це просто виконання обіцяного. Нічого особистого.
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Хочете розкажу чим усе це закінчиться?
Все розмінують (з нашого боку) все розберуть (з нашого боку), а протім, кацапи захоплять половину Станиці, а також Боллотне.
І ми опинимося у ситуації 2015р.
Зє! тоді "прозріє", але буде пізно
Півтори сотні загубдених життів виявляться відданими марно і треба буде ще кілька сот, аби повернути все до стану 2018р.
Але ж Зє!білам пофіг, головне щоб Порох-барига не наживався на війні! Правда ж?
Крім того, Зє!біли на війну не підуть, вони завжди перші у чері на кордоні, чи то кацапському, чи то польському!
БУДЬТЕ ПРОКЛЯТІ. СКОТИ, РАЗОМ З ВАШИМ ГАВНОКОМАНДУЮЧИМ!!!
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Ага а потом они они захватят Лондон , Рекявик , и Марс .
Не несите чушь в ген штабе тоже не идиоты сидят
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нести маячню - це їхня спеціальність ... не звертайте уваги ..))
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А твоя спеціальність, неххай Путін, аби не Порох, так?
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Нет , Зеленский он пока гораздо разумнее петра
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в генштабе сидит тот, кто командовал захватом Иловайска
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Наріт устал...
А вот по воспомінаніям наглядачів ГУЛАГУ, укрАінци билі очень работящімі і винослівимі в условіях Колими і Магалана...
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А скільки там полягло українських бійців, споруджуючи ці фортифікаційні споруди під вогнем русскіх і їх шісток?
А скільки ще загине, при їх відновленні...
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Когда украинские военные под пулями строили эти фортификационные сооружения, ЗЕ развлекал россиян своими "Сватами " и "Кварталами".
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Да открывайте уже дорогу на Киев!
И мажьте дупы ваЗЕлином...
Страна зебилов. Вместо героя-фронтовика выбрали.....(вымарано цензурой)
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Просветите это петр герой фронтовик )))))))))))
Чего колчаковских фронтов !!!!!!!
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Ти,сруснявий,здивуєшся.Наприклад Кошулинський на фронті був.
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Он был во втором туре ????
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звісно погоджується ,для того і обрали Зеро шоб з усім породжуватись і дякувати .зміріться така доля України .бути під кацапами вічно .
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куда спешим?...на той стороне российский триколор и никто даже не начинает разминирование.... кому демонстрируем рвение?
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Видать в кипрские офшоры для ПерестунаСтрелять из кремля поступили деньги.
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Есть такой порт Фелликстоу, неподалеку от Лондона, так я там набрел на комплекс старых ДОТов времен Второй Мировой. А-а-а-ахренительно красиво! Понятно- своеобразная красота, однако- впечатляет! Так я к тому, что они там никому не мешают, наверное, хотя землицы- поменьше чем у нас. Но, никто из не демонтирует, хотя генералов Гитлера вроде как и не ждет никто... Странное решение нашего командования. Как минимум- странное.
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Ви серьйозно? Ви не були в курсі передвиборчих обіцянок цієї партії?
Щоправда не все вони обіцяне виконують, як то зниження тарифів, і підвищення зарплат, а от щодо розброєння України, то у них все норм.
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Этого не может произойти. Что-то вмешается и помешает. Лично я, незнакомый с их программой- в этом убежден.
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Сьогодні пан Москаль в черговий раз видав таке. Каже: Як ми можем закінчити війну на Донбасі, якщо ми не можем закінчити війну з бурштином? Українська сторона готова до демонтажу фортифікаційних споруд у районі пункту пропуску в Станиці Луганській, - СЦКК - Цензор.НЕТ 7669
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Я бы так не спешила..........и если честно, такая «спешка» настораживает.........
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И это прекрасно.

А российские флаги во время государственных праздников, когда в Украине надо будет вывешивать?
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подготовка к дальнейшей рашистской оккупации начинается ...
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Жирик заявил,что должен быть в Киеве на 7 ноября.
Старайтесь,чтобы не подвести вашего будущего идеолога ёпт.
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нормальный ход. Те декоративные сооружения все-равно ширма. Меньше декора, больше дела. Мир. Так хочет народ Украины.
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ты лапоть вонючий там был.вас бы сук зеленых туда за ширму..предатели украины. вас пора стрелять.
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Папа,а Голубі це підораси? : Ні синку,голубі- це геї, а підараси у нас ЗЕлені......
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С переносом демонтируемых фортификационных сооружений на линию Днепра, с последующей передислокацией на линию Збруча, ну и последующим отводом на линию Сана. Назовем все это просто "НАЧАЛО КОНЦА" ( с "благословения" великих держав в лице Трампа, Макрона и уходящей Меркель под бурные аплодисменты Италии, Венгрии, Греции, Болгарии и т.д)
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это же какой нада быть ***** чтоб такое делать.ты скотина зеленая там кровь проливала.. пора его уже гнать пока эта сволочь не привела путина к наим домой.
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А по Итогу....Что *****,****** Цензор,долизался "малоросу"?Бутосов очколиз тут начал орать- Украину сливают!Ему ****** только дошло то, что нормальные видели изначально!
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