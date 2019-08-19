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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11082) Арахамия (18)

 Мы ориентируемся на технократическое правительство, кандидаты определены процентов на 70, - Арахамия о новом Кабмине

Определенность по потенциальным претендентам на посты в будущем Кабинете министров Украины есть уже где-то на 70%.

Об этом заявил претендент на должность главы фракции "Слуга народа" в будущей Верховной Раде Давид Арахамия, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.

"Сейчас как раз этот процесс продолжается. Чтобы это сделать за два дня, нужно готовиться пару недель. Я думаю, что на сегодняшний день готовность где-то процентов на 70. Я имею в виду шорт-листы, это 3-4 кандидата (на должность в Кабмине. - Ред.) на рассмотрение парламента", - сказал он.

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Отвечая на вопрос, возможно ли какое-то рейтинговое голосование по кадровым вопросам, Арахамия сказал: "Вот сейчас и определяемся. Я думаю, нужно, чтобы в конце был один, но всегда есть такие ситуации, когда, например, есть два хороших кандидата, одного выбрали министром, а другой может быть заместителем министра. И это нормальная ситуация, потому что мы ориентируемся на технократическое правительство. Это должны быть профессионалы, но это не должно быть таким политическим процессом".

Он добавил, что новоизбранные депутаты от "Слуги народа" 29 августа хотят "удивить всех людей, но чтобы удивить, об этом пока не стоит говорить".

"Сейчас главное - это состав комитетов и направления их деятельности, потому что от нас ждут не шоу, в работу. Мы хотим удивить работой", - добавил Арахамия.

Он также указал, что поскольку является "возможным главой фракции", то не может быть руководителем какого-либо парламентского комитета.

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Напомним, согласно решению подготовительной депутатской группы первое заседание Верховной Рады девятого созыва состоится 29 августа, в четверг.

Источник: https://censor.net.ua/n3143701
 
 
 Топ комментарии
 
три месяца стесняется.

может не за что ?
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Герус уже сказал что свинарчук это чувак на своем месте...претензий к нему нет..
Потекли влажные мечты зебобиков...ручьем...😀
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три месяца стесняется.

может не за что ?
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Один вже представляє Україну в ПАРЄ ...
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Герус уже сказал что свинарчук это чувак на своем месте...претензий к нему нет..
Потекли влажные мечты зебобиков...ручьем...😀
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Такие же идиоты как и зе-депутаты или значительно хуже?
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Он добавил, что новоизбранные депутаты от "Слуги народа" 29 августа хотят "удивить всех людей, но чтобы удивить, об этом пока не стоит говорить". Мы ориентируемся на технократическое правительство, кандидаты определены процентов на 70, - Арахамия о новом Кабмине - Цензор.НЕТ 8951 Мы ориентируемся на технократическое правительство, кандидаты определены процентов на 70, - Арахамия о новом Кабмине - Цензор.НЕТ 1061
И так список
Азаров Богатырева Курченко Клименко Захарченко Портнов Бойко Медведчук.. Янукович Стоматолог....... Мы ориентируемся на технократическое правительство, кандидаты определены процентов на 70, - Арахамия о новом Кабмине - Цензор.НЕТ 1659
Источник: https://censor.net.ua/n3143701
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Так,зешобла снова какую то подлость заготовила... удивить оно всех хочет... зебилов удивляй, а людей в покое оставьте
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Потявкала?!
Фу-у-у назад до будки! Мы ориентируемся на технократическое правительство, кандидаты определены процентов на 70, - Арахамия о новом Кабмине - Цензор.НЕТ 8861
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Тебя акушерка уронила или папа по пьянке делал ?
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Ни каких "или"...тут тот самый случай когда "и"...😀
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После поимки "концептуального аленя", "крепкие хозяйственники" резко стали технократическим правительством.
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Історія показує, шо в таких випадках інтелігенції гуртуватися вже запізно.

Історія показує, шо після таких випадків обов'язково приходить диктатура.

І дай Боже, шоб в нашому випадку військова.

Це вщент рознесе залишки економіки, але збереже країну.
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"новиє літца" з самонемічі, від яких очикували змін в країні у 2014-му, скоро будуть виглядати просто немовлятами на фоні новоспечених "нових літц" слуг урода.. (((
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Программа презЕдента на первые 100 дней тоже была готова на 95 процентов...об этом чувак в рябой шапке говорил четыре месяца назад...так что 70 процентов не показатель...
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Тобто брехати стали вже на чверть менше...
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Безсила істерика кацапів - порохофілів в чергове доводить , що нова влада все робить правильно ! Мы ориентируемся на технократическое правительство, кандидаты определены процентов на 70, - Арахамия о новом Кабмине - Цензор.НЕТ 8516
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А що вона РОБИТЬ?
Є хоч якісь результати з 90 днів?
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Результатів вже більше , а ніж в перші 90 днів влади офшорного Хряка ! ..))
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Та цей список відомий. Хоч і не повний. А де список ЩО ЗРОБИВ?
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Куми, свати, 95 квартал, сепари, риги...
По конкурсу своє лайно пристроїв...
А які перемоги на міжнародній арені жах. ***** блазня опустив, Ердоган посміявся. Варфоломій сказав ізиді. Меркель і Макрон послали.
Сепари на свободі, всіх випустили!
Ви таке очікували?
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Саме так. Очікував. І це ще не все...
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так вона нічого не робить )))

вона тільки поширюється
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Конечно правильно, ибо еще не придумано такого сорта дерьма, которое бы с радостью не сьел зелябобик
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Вы уже 4 месяца готовите, готовите кандидатов и никак не приготовите... Еще во время предвыборной кампании обещали назвать вероятных кандидатов на посты министров, до сих пор ждем.
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Кто по жизни сей выдающийся государственный деятель ? Образование - "изучал экономику в Европейском университете" в переводе на человеческий язык - высшего образования не имеет. Хозяин какого-то бизнеса. Чудесно! Стнесняюсь спросить о годовых оборотах бизнеса и уплаченных налогах.
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Да да, мы в курсе дела, технократы по открытым конкурсам, суперпрофессионалы.
Как и все назначения до этого: кум, сват, брат, партнёр по бизнесу, сосед по даче, муж Ленкиной бухгалтерши, сноха соседа шурина Юзика.
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Главная интрига...куда воткнут лысого...😀 толстого депутатом пристроили...а вот куда лысого...？
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