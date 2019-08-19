 Зеленский сменил руководителя управления СБУ в Житомирской области

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в соответствующих указах №604 и №605, обнародованных на сайте президента Украины.

"Освободить Панасюка Виктора Степановича от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области", - сказано в указе №604.

В другом своем указе, Зеленский распорядился назначить на эту должность Олега Олеговича Головаша.

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