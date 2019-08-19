Об этом 19 августа во Франции во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон.
"Сегодня отношения между РФ и ЕС являются таким раздражителем. Раздражителем является ситуация в Украине. Разрешение этого конфликта является магической палочкой, которая откроет дверь РФ для возвращения в клуб "Большой семерки", которая может стать "восьмеркой"... Возвращение к "восьмерке", как и возврат к нормальным отношениям между Россией и Евросоюзом, требует разрешения кризиса в Украине", – сказал Макрон.
Путин сказал, что Россия "никогда ни от чего не отказывалась".
"Мы в любое время ждем наших партнеров уже в рамках "семерки". Вообще существуют и другие организации, которые играют существенную роль, например, "двадцатка", – добавил он.
Макрон: Условием возвращения РФ в G8 является прекращение российской агрессии в Украине
Вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины.
Об этом 19 августа во Франции во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон.
Макрон їде до ***** на дєнь пабєди.
піпєць крокує світом.
Іздили з візитами. А пам'ятаєте,як легко і невимушено французи віддалися Гітлеру?
Як потім вони били себе в груди і дерібаніли Германію після перемоги,нарівні з англійцями. Славні часи Франції.(щури улесливі)
там написано, что условием является урегулирование ситуации.
ситуацию можно урегулировать и не прекращая агрессию
Просто перестали стрелять.
Не все украинцы поняли выбор постановщиков парада.
В этом году торжественное шествие ко Дню Независимости президент Украины Владимир Зеленский
"Добавим зрелищности": Бадоев и Коляденко стали режиссерами шествия ко Дню Независимости
доверил подготовить клипмейкеру и режиссеру Алану Бадоеву и хореографу Елене Коляденко.
И пока едва ли не каждый день с самого утра Бадоев марширует вместе с солдатами, оркестром и другими участниками события, в Сети озадаченные выбором главы страны юзеры посмеялись с ситуации.
В Интернете появились забавные фото и видео жабы, в которых люди представили, каким будет грядущий "Хід Гідності". / Ала́н Казбе́кович Бадо́ев - украинский кинорежиссёр, клипмейкер и продюсер осетинского происхождения. Известен своей совместной работой с популярными российскими и украинскими исполнителями - съёмкой видеоклипов. Алан Казбекович Бадоев родился 10 января 1981 года в Беслане Северо-Осетинской АССР. Вырос в городе ГорловкаДонецкой области.
бла бла збирається відвідувати 75-ту річницю кінця Другої світової війни в Москві наступного року. На фото Макрон розтирає коліна,щоб на них стати перед Huılo.
Брифінг Президента України?
По кругу ганяла собака, кусаючи власную сраку.
Oppressing Russians in Msk, disregarding the international laws, military aggression against neighbors (Georgia, Moldova, Ukraine) - is "common values" with France? Really?
You are a SHAME to Europe and to France.
Charles de Gaulle is now spinning in his grave
Тобто ані війни, ані анексії, аніокупації нема. Є конфлікт!
Або, як каже ЗЁ "непорозуміння між українцями"
Уже заворачивают, если кто не заметил:
1. Восстановление моста (Станица Луганская).........
2. "Надо просто перестать стрелять" (бессрочное хлебное перемирие).
3. Звонок презЕдента к *****.
4.Увольнение Романа Безсмертного из трехсторонней контактной группы (ТКГ).
А когда нет субъектности, то судьбу такого лица решают другие. Ну, например, судьбу ребенка решают другие люди. Или судьбу обанкротившейся фирмы. Или судьбу страны, проигравшей войну вчистую. Как судьбу Германии в 1945.
Понимаете, что вы сделали? Вы лишили Украину субъектности, так долго и тяжело зарабатываемой. И сделали вы это на ровном месте. Без поражения в войне, без какого-то чудовищного катаклизма, ввергшего целую страну в катастрофу. Без ничего. Украину взяли голыми руками, просто использовав вашу наивность, ваш подростковый инфантилизм, вас развели на эмоцию, как ребенка красивым фантиком. Вам наврали с три короба - не только о войне, вон вчера Герус, ваш зеленый Герус заявил, что по формуле Роттердам+, оказывается, получается хорошая цена. И Свинарчук уже не коррупционер, а нужный на своем месте работник.
Вы понимаете, что получилось? Помните, когда-то была смешная история с индейцами, которые за стекляшки продали свою землю? Помните, конечно. Смеялись, наверное, над наивными индейцами. А знаете, чем вы отличаетесь от индейцев? Индейцы продали свое будущее за красивые стекляшки, которые для них какую-то ценность все же представляли. А вы отдали свое и наше будущее НИ ЗА ЧТО. За лживые обещания, за наигранные ужимки, за кривляния нанятого клоуна.
Знаете, вы значительно хуже своих предков, которые 100 лет назад тоже продали Украину. Да-да, продали. Но те хоть действительно устали от войны, даже от двух - Первая мировая, потом гражданская. А вы от чего устали? Мм? За что вы продали будущее своих и наших - наших! - детей? Это простой вопрос. Ведь было очевидно же, что Зеленский не имеет квалификации для решения стоящих перед страной задач. Что единственный компетентный там - Коломойский, который очень компетентно будет обдирать страну. Уже кто-то посчитал, что за 3 месяца на 15 миллиардов гривен ободрал. И это даже не цветочки еще.
И это я про реванш даже не вспоминаю. Про Портнова, Ефремова. Вам нравилось, когда вам врали, что Порошенко с Медведчуком что-то мутит? Как вам теперь Медведчук в Раде? Красиво?
Зачем вы это сделали? Вот чтобы что? Чтоб Порошенко насолить? За то, что страну сделал субъектной? Что армию возродил, которую теперь то закупок техники лишают, то строительство замораживают, что реформу питания уничтожают, что аэродром под застройку отдают. Так зачем вы это сделали? Зачем вы продали нашу субъектность, наше будущее в обмен на … черт, я не могу даже написать «красивая ложь», потому что, ну что красивого в кривляке. В обмен на что? В обмен на выросшие цены? В обмен на Медведчука в Раде? В обмен на выпускаемых преступников сепаров?
Зачем вы это сделали? Правда. Чтобы что?
Светлана Самборска
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Цитата 1:
8 месяцев назад
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине и в Сирии
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон во время встречи на полях саммита G20 обсудили ситуацию на Украине и в Сирии.
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Цитата 2, от 06.06.2018
Путин посетил Австрию с рабочим визитом
В ходе встречи президента РФ Владимира Путина и канцлера Австрии Себастьяна Курца был обсужден вопрос политического решения по Украине. Об этом сообщает пресс-служба правительства премьер-министра в Twitter.
Кроме того, в ходе встречи был поднят вопрос о выполнении Минских соглашений.
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Если ватных дураков не остановить они угробят себя и весь мир. У рукожопых снова рвануло, теперь с большим выбросом радиации.
https://www.facebook.com/karl.shrayber/videos/953264768349565/