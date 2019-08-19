 Макрон: Условием возвращения РФ в G8 является прекращение российской агрессии в Украине

Об этом 19 августа во Франции во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон.



"Сегодня отношения между РФ и ЕС являются таким раздражителем. Раздражителем является ситуация в Украине. Разрешение этого конфликта является магической палочкой, которая откроет дверь РФ для возвращения в клуб "Большой семерки", которая может стать "восьмеркой"... Возвращение к "восьмерке", как и возврат к нормальным отношениям между Россией и Евросоюзом, требует разрешения кризиса в Украине", – сказал Макрон.



Путин сказал, что Россия "никогда ни от чего не отказывалась".



"Мы в любое время ждем наших партнеров уже в рамках "семерки". Вообще существуют и другие организации, которые играют существенную роль, например, "двадцатка", – добавил он.





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