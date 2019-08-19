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 За рубежом
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 Макрон: Условием возвращения РФ в G8 является прекращение российской агрессии в Украине

Вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины.

Об этом 19 августа во Франции во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон. 

"Сегодня отношения между РФ и ЕС являются таким раздражителем. Раздражителем является ситуация в Украине. Разрешение этого конфликта является магической палочкой, которая откроет дверь РФ для возвращения в клуб "Большой семерки", которая может стать "восьмеркой"... Возвращение к "восьмерке", как и возврат к нормальным отношениям между Россией и Евросоюзом, требует разрешения кризиса в Украине", – сказал Макрон.

Путин сказал, что Россия "никогда ни от чего не отказывалась".

"Мы в любое время ждем наших партнеров уже в рамках "семерки". Вообще существуют и другие организации, которые играют существенную роль, например, "двадцатка", – добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с послами G7 поддержку реформ и ситуацию на Донбассе. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3143698
 
 
 Топ комментарии
 
Слідувало очікувати, що тепер Макрон вже відкрито буде агітувати за росію.

Макрон їде до Хуйла на дєнь пабєди.
піпєць крокує світом.
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Смотрите, дорогие избиратели Зеленского. Сегодня во Франции Макрон и Путин обсуждают Украину. А еще каких-то 4 месяца назад работал принцип "Ничего об Украине без Украины". Потому что есть такое понятие "субъектность". Это когда некто - человек, фирма, корпорация или страна - обладает достаточным влиянием по крайней мере для того, чтобы влиять на СВОЮ судьбу.
А когда нет субъектности, то судьбу такого лица решают другие. Ну, например, судьбу ребенка решают другие люди. Или судьбу обанкротившейся фирмы. Или судьбу страны, проигравшей войну вчистую. Как судьбу Германии в 1945.
Понимаете, что вы сделали? Вы лишили Украину субъектности, так долго и тяжело зарабатываемой. И сделали вы это на ровном месте. Без поражения в войне, без какого-то чудовищного катаклизма, ввергшего целую страну в катастрофу. Без ничего. Украину взяли голыми руками, просто использовав вашу наивность, ваш подростковый инфантилизм, вас развели на эмоцию, как ребенка красивым фантиком. Вам наврали с три короба - не только о войне, вон вчера Герус, ваш зеленый Герус заявил, что по формуле Роттердам+, оказывается, получается хорошая цена. И Свинарчук уже не коррупционер, а нужный на своем месте работник.
Вы понимаете, что получилось? Помните, когда-то была смешная история с индейцами, которые за стекляшки продали свою землю? Помните, конечно. Смеялись, наверное, над наивными индейцами. А знаете, чем вы отличаетесь от индейцев? Индейцы продали свое будущее за красивые стекляшки, которые для них какую-то ценность все же представляли. А вы отдали свое и наше будущее НИ ЗА ЧТО. За лживые обещания, за наигранные ужимки, за кривляния нанятого клоуна.
Знаете, вы значительно хуже своих предков, которые 100 лет назад тоже продали Украину. Да-да, продали. Но те хоть действительно устали от войны, даже от двух - Первая мировая, потом гражданская. А вы от чего устали? Мм? За что вы продали будущее своих и наших - наших! - детей? Это простой вопрос. Ведь было очевидно же, что Зеленский не имеет квалификации для решения стоящих перед страной задач. Что единственный компетентный там - Коломойский, который очень компетентно будет обдирать страну. Уже кто-то посчитал, что за 3 месяца на 15 миллиардов гривен ободрал. И это даже не цветочки еще.
И это я про реванш даже не вспоминаю. Про Портнова, Ефремова. Вам нравилось, когда вам врали, что Порошенко с Медведчуком что-то мутит? Как вам теперь Медведчук в Раде? Красиво?
Зачем вы это сделали? Вот чтобы что? Чтоб Порошенко насолить? За то, что страну сделал субъектной? Что армию возродил, которую теперь то закупок техники лишают, то строительство замораживают, что реформу питания уничтожают, что аэродром под застройку отдают. Так зачем вы это сделали? Зачем вы продали нашу субъектность, наше будущее в обмен на … черт, я не могу даже написать «красивая ложь», потому что, ну что красивого в кривляке. В обмен на что? В обмен на выросшие цены? В обмен на Медведчука в Раде? В обмен на выпускаемых преступников сепаров?
Зачем вы это сделали? Правда. Чтобы что?


Светлана Самборска
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А де ж заява МЗС України?
Брифінг Президента України?
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Слідувало очікувати, що тепер Макрон вже відкрито буде агітувати за росію.

Макрон їде до ***** на дєнь пабєди.
піпєць крокує світом.
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Такой слабой внешняя политика Украины еще никогда не была. Зелю за последнее время кто только не "мокал". Такое демонстративное неуважение под прихлопывание по плечу было только с Яныком после его кидка с евроинеграцией и наверное с поздним Кучмой после истории с Гонгадзе. Ну а Зеля просырвет все напропалую просто так, по ходу жизни.
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Да не Макрошка, пусть и Крым возвращают мокшанские суки.
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Совкових кормили до усрачки французьським кіно,Делонамі і бельмондо.
Іздили з візитами. А пам'ятаєте,як легко і невимушено французи віддалися Гітлеру?
Як потім вони били себе в груди і дерібаніли Германію після перемоги,нарівні з англійцями. Славні часи Франції.(щури улесливі)
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а где в тексте написано, что условием является прекращение агрессии ?

там написано, что условием является урегулирование ситуации.

ситуацию можно урегулировать и не прекращая агрессию
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Она уже урегулирована.
Просто перестали стрелять.
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БАДОЕВ НА РОЗОВОМ ТАНКЕ И ОБНАЖЕННЫЕ "КВАРТАЛЬЦЫ": В СЕТИ ОБСУЖДАЮТ ШЕСТВИЕ КО ДНЮ НЕЗАВИСИМОСТИ.
Не все украинцы поняли выбор постановщиков парада.
В этом году торжественное шествие ко Дню Независимости президент Украины Владимир Зеленский
"Добавим зрелищности": Бадоев и Коляденко стали режиссерами шествия ко Дню Независимости
доверил подготовить клипмейкеру и режиссеру Алану Бадоеву и хореографу Елене Коляденко.
И пока едва ли не каждый день с самого утра Бадоев марширует вместе с солдатами, оркестром и другими участниками события, в Сети озадаченные выбором главы страны юзеры посмеялись с ситуации.
В Интернете появились забавные фото и видео жабы, в которых люди представили, каким будет грядущий "Хід Гідності". / Ала́н Казбе́кович Бадо́ев - украинский кинорежиссёр, клипмейкер и продюсер осетинского происхождения. Известен своей совместной работой с популярными российскими и украинскими исполнителями - съёмкой видеоклипов. Алан Казбекович Бадоев родился 10 января 1981 года в Беслане Северо-Осетинской АССР. Вырос в городе ГорловкаДонецкой области.
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«Макрон вважає, що ***** є лідером великої європейської нації, яка поділяє спільні цінності з Францією,...
бла бла збирається відвідувати 75-ту річницю кінця Другої світової війни в Москві наступного року. На фото Макрон розтирає коліна,щоб на них стати перед Huılo.

Макрон: Условием возвращение РФ в G8 является прекращения российской агрессии в Украине - Цензор.НЕТ 7330
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А де ж заява МЗС України?
Брифінг Президента України?
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Он обделавшись сидит в своем окопе, недонаполеон хренов.
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Канєшно. "Франко-зрада, макрозебил" и т.д. Аякжеж.
По кругу ганяла собака, кусаючи власную сраку.
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"Common values"?
Oppressing Russians in Msk, disregarding the international laws, military aggression against neighbors (Georgia, Moldova, Ukraine) - is "common values" with France? Really?
You are a SHAME to Europe and to France.
Charles de Gaulle is now spinning in his grave
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Ишь хитрюга! А возвращение окк. территорий!
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Які окк. території. Написано ж: "Раздражителем является ситуация в Украине. Разрешение этого конфликта..."
Тобто ані війни, ані анексії, аніокупації нема. Є конфлікт!
Або, як каже ЗЁ "непорозуміння між українцями"
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Макрон думає над тим, аби зняти санкції з Росії: зустріч Путіна з президентом Франціїhttps://24tv.ua/makron_dumaye_nad_tim_abi_znyati_sanktsiyi_z_rosiyi_zustrich_putina_z_prezidentom_frantsiyi_n1194027
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Европа показьівает ***** печеньку...ну, ну, ... может с рукой отхватить...
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Больше санкций хороших и нужных. Больше заявлений о нарушении Россией всех международных соглашений и попрания общечеловеческих ценностей. Шаг за шагом от России откажутся, перестроят связи и отвернутся все демократические страны. А по мере падения экономики - отвернутся и диктаторские режими. Оставшись вариться в "собственном соку", предельно токсичном, Россия сама себя переварит. Это будет не мгновенно, но это неизбежно и надёжно. Главное - ни в коем случае не останавливать процесс. Притормаживать, корректировать - но не останавливать.
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Это шо? Коломойского в праймы???? Шоб без остановки?????
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Значит скоро...очень скоро паРаша вернется в G8 и без поекращения агрессии...это просто был пробный шар...закидон...проверить реакцию зебобиков...
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Бггггг. Болезнь переходит в терминальную стадию.
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Ну так лечись...зачем ты запустил свою болячку...
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Крым зебобик уже сдал...теперь ищут красивую обертку что бы преподнести это как большую пжрэмогу...
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Снова будут Порох и Климкин "виноваты". Зелебобики схавают на "ура".
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"......теперь ищут красивую обертку ....."
Уже заворачивают, если кто не заметил:
1. Восстановление моста (Станица Луганская).........
2. "Надо просто перестать стрелять" (бессрочное хлебное перемирие).
3. Звонок презЕдента к *****.
4.Увольнение Романа Безсмертного из трехсторонней контактной группы (ТКГ).
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Тупость прбивает себе дорогу...президент как эмпирическое воплощение шутовства... такое впечатление, что еврейский мальчик, завуалированно издеваясь, прощупывает Украину на толерантность...
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Регулировка заключается в будущем иметь акции газпрома от Х##ло...наследники фюрера уже довольны теперь очередь потомков Бонапарта.
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Смотрите, дорогие избиратели Зеленского. Сегодня во Франции Макрон и Путин обсуждают Украину. А еще каких-то 4 месяца назад работал принцип "Ничего об Украине без Украины". Потому что есть такое понятие "субъектность". Это когда некто - человек, фирма, корпорация или страна - обладает достаточным влиянием по крайней мере для того, чтобы влиять на СВОЮ судьбу.
А когда нет субъектности, то судьбу такого лица решают другие. Ну, например, судьбу ребенка решают другие люди. Или судьбу обанкротившейся фирмы. Или судьбу страны, проигравшей войну вчистую. Как судьбу Германии в 1945.
Понимаете, что вы сделали? Вы лишили Украину субъектности, так долго и тяжело зарабатываемой. И сделали вы это на ровном месте. Без поражения в войне, без какого-то чудовищного катаклизма, ввергшего целую страну в катастрофу. Без ничего. Украину взяли голыми руками, просто использовав вашу наивность, ваш подростковый инфантилизм, вас развели на эмоцию, как ребенка красивым фантиком. Вам наврали с три короба - не только о войне, вон вчера Герус, ваш зеленый Герус заявил, что по формуле Роттердам+, оказывается, получается хорошая цена. И Свинарчук уже не коррупционер, а нужный на своем месте работник.
Вы понимаете, что получилось? Помните, когда-то была смешная история с индейцами, которые за стекляшки продали свою землю? Помните, конечно. Смеялись, наверное, над наивными индейцами. А знаете, чем вы отличаетесь от индейцев? Индейцы продали свое будущее за красивые стекляшки, которые для них какую-то ценность все же представляли. А вы отдали свое и наше будущее НИ ЗА ЧТО. За лживые обещания, за наигранные ужимки, за кривляния нанятого клоуна.
Знаете, вы значительно хуже своих предков, которые 100 лет назад тоже продали Украину. Да-да, продали. Но те хоть действительно устали от войны, даже от двух - Первая мировая, потом гражданская. А вы от чего устали? Мм? За что вы продали будущее своих и наших - наших! - детей? Это простой вопрос. Ведь было очевидно же, что Зеленский не имеет квалификации для решения стоящих перед страной задач. Что единственный компетентный там - Коломойский, который очень компетентно будет обдирать страну. Уже кто-то посчитал, что за 3 месяца на 15 миллиардов гривен ободрал. И это даже не цветочки еще.
И это я про реванш даже не вспоминаю. Про Портнова, Ефремова. Вам нравилось, когда вам врали, что Порошенко с Медведчуком что-то мутит? Как вам теперь Медведчук в Раде? Красиво?
Зачем вы это сделали? Вот чтобы что? Чтоб Порошенко насолить? За то, что страну сделал субъектной? Что армию возродил, которую теперь то закупок техники лишают, то строительство замораживают, что реформу питания уничтожают, что аэродром под застройку отдают. Так зачем вы это сделали? Зачем вы продали нашу субъектность, наше будущее в обмен на … черт, я не могу даже написать «красивая ложь», потому что, ну что красивого в кривляке. В обмен на что? В обмен на выросшие цены? В обмен на Медведчука в Раде? В обмен на выпускаемых преступников сепаров?
Зачем вы это сделали? Правда. Чтобы что?


Светлана Самборска
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А что в том что он процитировал неправда？
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Даже ложка дегтя портит бочку меда , а мур-мур намешал с ведро...
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якщо б тут була би брехня - ти би, зебіл, не звернув на неї уваги. Обтікай!
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Мародёрская ложь. С первого абзаца. Цитирую:
-------
Цитата 1:
8 месяцев назад
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине и в Сирии
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон во время встречи на полях саммита G20 обсудили ситуацию на Украине и в Сирии.
----------
Цитата 2, от 06.06.2018

Путин посетил Австрию с рабочим визитом
В ходе встречи президента РФ Владимира Путина и канцлера Австрии Себастьяна Курца был обсужден вопрос политического решения по Украине. Об этом сообщает пресс-служба правительства премьер-министра в Twitter.
Кроме того, в ходе встречи был поднят вопрос о выполнении Минских соглашений.
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Перед тим самітом Порошенко зустрічався і з Меркель, і з Макроном, і з Помпео переговорив. Тільки тобі, зебіл, не зрозуміти фрази і принципу, які існували при Порошенку "Нічого про Україну без України"
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Не захлинись своїм лайном, *********** лайномет. Макрон: Умовою повернення РФ у G8 є припинення російської агресії в Україні - Цензор.НЕТ 3025
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Ху№ло повернеш, Крим, Донбас, Кубань, і контрибуцію, і після цього попадеш в GOP8.
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Пішіте пісьма мелкім почерком аморфні телепні та пихаті піджидки
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Karl Shrayber
34 мин. ·

В Кремлебад скрывает страшную правду. Чернобыль 2019
Если ватных дураков не остановить они угробят себя и весь мир. У рукожопых снова рвануло, теперь с большим выбросом радиации.

https://www.facebook.com/karl.shrayber/videos/953264768349565/
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русские вечно будут срать на дворе в деревянньіх туалетах
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ну чо. цивилизация уже и там. теперь они в этих скворечниках айфонами себе подсвечивают, шоб и не вступить и не провалиться в очко. а раньше спичками. часто к пожарам приводило )
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***** как бы подрос? или это ему лист бумаги вместо стельки в его лабутены стали дополнительно подкладывать?
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То просто макрон такой же недомерок..😀
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"Глава государства-агрессора Владимир Путин пообещал проинформировать президента Франции Эмануэля Макрона о последних контактах с лидером Украины Владимиром Зеленским". Завдяки вибору "мудрого" наріду України, ми вже сприймаємося в світі , як васали кацапів, а кацапи повертаються на світову арену переможцями.
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Про повернення Криму і сплату репарацій за війну на Донбасі ні мур мур ! Макроне, тобі казали що ти сволота і ************ ?
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гнать этих лживых чекистов, а не за ручку с ними
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Путин:"Мы не стремимся вернуться в G8 на сегодня G20 и БРИКС более полезные организации для сотрудничества с партнерами"
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Ты бы еще гитлера цитировал.В спам😂😂😂🌷
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сапраўднай гарантыяй спынення парашнай агрэсіі з'яўляюцца вось гэтыя хлопцы https://www.youtube.com/watch?v=nI9KuPPTsp8
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Нормальное условие. Не пойму порохоботов. Они хотят прекращения российской агрессии в Украине или недопуска РФ в G8? Судя по их риторике они согласны на то чтобы агрессия продолжалась, лишь бы Россию не допустили в G8. Назло маме отморожу уши. Крым РФ не вернёт вот так сразу. Это долгий процесс, который займёт десятилетия в лучшем случае. Но сесть за стол переговоров и закончить войну, чтобы каждый день не читать некрологи по погибшим украинским воинам можно сразу. Или, не дай Бог, чтобы кому-то из читателей и писателей Цензора пришлось хоронить близких людей погибших на этой войне.
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Все движется по плану Путина. Возможно это план Б, но все же его. Власть в РФ заточена под него на все время сколько ему отпущено жизни, да и приемники будут не лучше. Поэтому у него вагон времени.. вот он и не торопится. Ну пусть план "А" с Новороссией не прошло в дело пошел план "Б". Запад за 5 лет комфронтации "устал". Там выборы, власти меняются, новые выборы.. А в РФ "стабильность" и неизменность, есть возможность просто ждать падение переспелого плода ситуации в руки, и все. И тут смена Порошенко на Зеленского лишь небольшой нюанс, дрибныця. ( тем паче с Пороха такой "патриЕт" как с Зе генералиссимус.) Взять ЕС. Италия извечный адвокат РФ, Нидерланды не смотря на сбитый самолет не очень то спешила разрешить Украине подписывать документы с ЕС , пришлось устраивать референдум, Германия вся в газе и российских бабках, Меркель хоть делала вид, но уходит, пророссийские партии там берут верх, плюс бизнес интересы, Германия деланет ставку стать основным партнером РФ в Европе. Теперь вот Франция прогнулась с Макроном, а как в Украине за него "болели", лишь бы не Лепен. А окраины, "братушки" в лице Болгарии и опровославленная Греция, Венгрия с Орбаном во главе, Земан президент Чехии, Связи РФ с верхушкой Австрии, продолжать...США с Трампом который бы давно сдал Украину Путину, но Конгресс не дает. А что конгресс, у них там просто межпартийная борьба за власть не более того. При любом раскладе для них основной будет борьба с Китаем. А значит с РФ нужно договариваться. К В Британии проблем выше крыши, выход с ЕС, огромные финансовые потери по Брекситу, сепаратизм Шотландии и возможный раскол страны в общем не до Украины. А у нас внутри пятая колонна обрастает мускулами, финансовыми и электоральными. Олигархат ( который у нас и правит) уже практически составил консенсус под лозунгом "плохой мир лучше.." Народ устал от бедности и войны. Новая власть и Зеленский не устойчив в своем патриотизме., а под напором всего выше изложенного практически обречен на капитуляцию. Осталось только выбрать обертку в которой это все подать проукраинской части населения.
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Макарон жалок((( Такое же чмо как и олланд оказалось.
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французский рашистский подельник может в ЕС.вместе с фрицами сливать Украину и устраивать кровопролитие.отнимаю в Украины часть территории..в G-8 этого прорашистского покуйленка ставят на место американцы,,японцы.,бриты с канадцами...
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