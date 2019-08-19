 Зеленский уволил врио главы Николаевской ОГА Боня

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ президента №603 от 19 августа опубликован на сайте главы государства.

Причина увольнения в документе не указана.

В тексте указа отмечается: "Освободить Боня Вячеслава Валентиновича от временного исполнения обязанностей председателя Николаевской областной государственной администрации".

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