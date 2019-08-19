EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Пожар в отеле в Одессе Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
  1377  18
Все про:Зеленский (2496) Николаевская область (876) ОГА (1492) увольнение (1652)

 Зеленский уволил врио главы Николаевской ОГА Боня

Президент Владимир Зеленский уволил врио председателя областной государственной администрации Вячеслава Боня.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ президента №603 от 19 августа опубликован на сайте главы государства.

Причина увольнения в документе не указана.

В тексте указа отмечается: "Освободить Боня Вячеслава Валентиновича от временного исполнения обязанностей председателя Николаевской областной государственной администрации".

Смотрите на Цензор.НЕТ"Все, порешали", - Зеленский отчитал и.о. главы Николаевской ОГА Боня и попросил его уволиться. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3143697
 
   
 Топ комментарии
 
)) ну значит зря боня пластику делала.
 показать весь комментарий
 
или наоборот - хреново сделала - не узнал))))
(интересно поймут что мы о другом... другой дуре ?)
Зеленский уволил врио главы Николаевской ОГА Боня - Цензор.НЕТ 9985
 показать весь комментарий
 
та да, всегда есть риск быть не понятым. тут позавчера пара тройка антилектуалов на мну напалась. те сашу белого от сашка білого не отличают. хотя йа был и кинул по такому предположению поясниловку на "штормовые 90е". нифига нэ помогло )))))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
)) ну значит зря боня пластику делала.
 показать весь комментарий
 
 
или наоборот - хреново сделала - не узнал))))
(интересно поймут что мы о другом... другой дуре ?)

 показать весь комментарий
 
 
та да, всегда есть риск быть не понятым. тут позавчера пара тройка антилектуалов на мну напалась. те сашу белого от сашка білого не отличают. хотя йа был и кинул по такому предположению поясниловку на "штормовые 90е". нифига нэ помогло )))))
 показать весь комментарий
 
 
файний коментар поклали на комір владіміруссаничу Зеленский уволил врио главы Николаевской ОГА Боня - Цензор.НЕТ 9999
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Отже, що ми маємо?
19.08.19 19:50 Разговоры с Зеленским внушают "осторожный оптимизм", - Путин
https://censor.net.ua/news/3143686/razgovory_s_zelenskim_vnushayut_ostorojnyyi_optimizm_putin/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_71197709
Схоже, Зєля дзвонить до ***** уже регулярно.
 показать весь комментарий
 
А ось і вперда вилізла. Як був ти тріплом, так ним і залишився.
 показать весь комментарий
 
 
Рукойводство всей Никоалаевской области и самого Николаева надо за яйца на деревьях развесить - ни в городе, ни в области нигде нет асфальта на дорогах.
 показать весь комментарий
 
пан Куприк вангует , шо ситуация поменяется к лучшему . И у меня есть причины так думать .
 показать весь комментарий
 
 
лолибот , сколько раз тебя сегодня уже посылали ... у клюб
 показать весь комментарий
 
То ещё тот Боня ,там пробы негде ставить ... Зеленский уволил врио главы Николаевской ОГА Боня - Цензор.НЕТ 9494
 показать весь комментарий
 
"Причина увольнения в документе не указана."
Просто виникло таке бажання. "С момента возникновения желания".
І все...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх