 Зеленский уволил врио главы Николаевской ОГА Боня

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ президента №603 от 19 августа опубликован на сайте главы государства.
Причина увольнения в документе не указана.
В тексте указа отмечается: "Освободить Боня Вячеслава Валентиновича от временного исполнения обязанностей председателя Николаевской областной государственной администрации".
Смотрите на Цензор.НЕТ - "Все, порешали", - Зеленский отчитал и.о. главы Николаевской ОГА Боня и попросил его уволиться. ВИДЕО
(интересно поймут что мы о другом... другой дуре ?)
19.08.19 19:50 Разговоры с Зеленским внушают "осторожный оптимизм", - Путин
https://censor.net.ua/news/3143686/razgovory_s_zelenskim_vnushayut_ostorojnyyi_optimizm_putin/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_71197709
Схоже, Зєля дзвонить до ***** уже регулярно.
https://twitter.com/i/status/1163094836569882625
Просто виникло таке бажання. "С момента возникновения желания".
І все...