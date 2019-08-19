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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Бойко (844) Луценко (7577) Курченко (474)

 Дело Курченко - это такой огромный черный ящик, из которого еще лет 5 будут в суд передавать различные эпизоды, - Луценко

В деле Курченко не все доведено до конца. Это касается, например, "вышек Бойко".

"Дело Курченко - это такой огромный черный ящик, из которого еще лет 5 будут в суд передавать различные эпизоды", - отметил генпрокурор Юрий Луценко в интервью Цензор.НЕТ.

Общественный резонанс вызывали, например, моменты, когда люди, которые должны сесть, выходили под сделку со следствием.

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"Соглашение со следствием - общемировой метод выхода на организаторов криминальной схемы на основании показаний членов организованных преступных группировок. Часто - это единственный метод. Других эффективных механизмов этого не существует. Я считаю, что так называемое дело, как сейчас модно говорить, кейс "вышки Бойко" у нас есть успешным. Если, конечно, не считать, что следствие гарантированно должно назвать виновным того, именем кого журналисты назвали эту аферу. Я уже давно говорил, что это не вышки Бойко. Бойко, возможно, знал об этом деле", - сообщил Луценко, отметив, что "так называемые вышки Бойко скорее были сделкой под эгидой Арбузова".

Напомним, 28 марта 2019 года департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершил расследование по подозрению бизнесмена-беглеца Сергея Курченко и объявил о подозрении 98 лицам.

Также появилась информация о том, что прокурор Кулик объявил о подозрении людям из ближайшего окружения президента - В.Гонтаревой, Б.Ложкину и А.Филатову. ГПУ заявила о том, что Кулик поступил незаконно.

Также читайте: "Жду их в Лондоне", - Гонтарева отказалась приехать на допрос в ГПУ

Источник: https://censor.net.ua/n3143696
 
 
 Топ комментарии
 
Дело Курченко - это такой огромный черный ящик, из которого еще лет 5 в суд передавать различные эпизоды, - Луценко - Цензор.НЕТ 9216 есть доказательства - передавайте в суд. Нет??? Скажите - извините за предоставленные неудобства Дело Курченко - это такой огромный черный ящик, из которого еще лет 5 в суд передавать различные эпизоды, - Луценко - Цензор.НЕТ 2961
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Це наслідок проведення 143 реформ за 2014 по 2019 рік
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вашего криминально опэгэшного кодла полтора ляма в Украине ! и без деда Пиночета толку не будет !
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есть доказательства - передавайте в суд. Нет??? Скажите - извините за предоставленные неудобства Дело Курченко - это такой огромный черный ящик, из которого еще лет 5 в суд передавать различные эпизоды, - Луценко - Цензор.НЕТ 2961
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Может эти доказательства и есть!!!
Но кто, мля, их продвигал на судебных процессах?
Юґик? Так это крендель только чарки двигать может...
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Этот черный ящик называется АУКЦИОН-содержимое против денег
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Дело Курченко - это такой огромный черный ящик, из которого еще лет 5 будут в суд передавать различные БАБЛО, - Луценко
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может таки ящик пандоры или типо того? этот поц как блэк бокс? ))
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что-то целый день гудит луценко...
просто выговаривается или запасы коньяка никак не кончаются (а выносить с собой нельзя))))
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тут і так ясно. Доказів купа. Там закон ногою ніколи не ступав. Але вони всі докази кудись зникають, поки дійдуть до справи. Тому мільярдера можуть кинути за грати лише в нормальній країні, і то - часто й не можуть - бо куш настільки великий, що обходяться лише конфіскацією.
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Це наслідок проведення 143 реформ за 2014 по 2019 рік
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Есть ситуации когда вопросы права, морали, закона, справедливости---просто не нужны. Они как бы опоздали, Ну ясно всё! Не нужно фактов, доказательств, свидетелей, возмещения ущерба! Ущерб таков. что не измерить. Гляньте на ухмылку, глаза. делов то на 40 тыс баксов. Средний профессионал так берёт. Прямо на улице. Или чуть издалека, там с 4-6 этажа. Тут и БОГ на секунду отвернётся. Мразь абсолютная ведь.
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Та ні. Прийде прокурор і все буде швиденько. В крайньому випадку хочеться в це вірити.
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ОТМОРОЗОК ЮГИК! СЛЕДУЮЩИЕ ПЯТЬ ЛЕТ СВОЕЙ НИКЧЕМНОЙ ЖИЗНИ ТЫ ПРОВЕДЕШЬ НА РОДНОЙ МЕНСКОЙ ЗОНЕ! ТЕБЯ, ПРИДУРКА, НАУЧАТ ШИТЬ РУКАВИЦЫ!!!
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