 С начала суток враг 6 раз обстрелял наши позиции, под Павлополем был применен беспилотник, один наш воин ранен, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации пресс-центра штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:
неподалеку Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды вблизи Водяного - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
неподалеку Талаковки - из автоматического гранатомета;
дважды вблизи Павлополя - применили беспилотный летательный аппарат, который был снабжен гранатометным выстрелом (ВОГ-25) и автоматический гранатомет, в результате чего 1 военнослужащий получил ранения.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вражеского огня по позициям Объединенных сил не зафиксировано".
Похоже орки просто развлекаются...
Все плинеш і плинеш?
Де спокій знаходиш, в якому краю?
Орді не пробачу
Страшної хвилини,
Коли зазіхнула на землю мою...
Куди ж це ти, каче,
Крізь сльози гарячі,
Крізь біль материнський і крик сироти?..
Я серце незряче
Орді не пробачу,
Їх пики бездушні й зажерні роти...
Куди ж це ти, каче,
Вже кри́лечка склала?
Й тебе не злякати холодній воді...
Куди ж ти, юначе,
Прожив ти замало,
Куди ж це ви, хлопці, такі молоді?
А кача все плине,
А ріки криваві,
І плину гіркому не видно кінця...
Під крик журавлиний,
Під вигуки: "Слава!"
У вир відлітають хоробрі серця...
(с)Вікторія Бричкова-АбуКадум
" підсрачників давати "
Одужання пораненому вояку.
Показываю та забывают указать, что все славные события постоянного уничтожения лютого врага оккупанта происходили до преступного одностороннего перемирия. Перемирия после которого страшные потери теперь только у личного состава ВСУ. Но не оккупантов которые строго защищены одностороннем перемирием продажных ЗЕбилов капитулянтов..
Зродились ми великої години,з пожеж війни і з полум'я вогнів.
Плекав нас біль по втраті України,кормив нас гніт і гнів на ворогів.
І ось ідемо в бою життєвому, тверді, міцні, незламні мов ґраніт
Бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець - той здобуває світ.
Не хочемо ні слави ні заплати - заплатою нам розкіш боротьби:
Солодше нам у бою умирати як жити в путах, мов німі раби.
Доволі нам руїни і незгоди - не сміє брат на брата йти у бій.
Під синьо-жовтим прапором свободи з'єднаєм весь великий нарід свій.
Велику правду для усіх єдину наш гордий клич народові несе:
"Батьківщині будь вірний до загину - нам Україна вище понад все!"
Веде нас в бій борців упавших слава - для нас закон найвищий та наказ:
Соборна Українськая Держава - вільна, міцна, від Тиси по Кавказ.