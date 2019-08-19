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Все про:банкротство (278) Центрэнерго (46)

 Суд закрыл дело о банкротстве "Центрэнерго"

Хозяйственный суд города Киева закрыл дело о банкротстве ПАО "Центрэнерго".

Такое решение было принято сегодня, 19 августа, передает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.

"Руководствуясь п. 4-3 заключительных и переходных положений Закона Украины "О восстановлении платежеспособности должника и признании его банкротом" Хозяйственный суд города Киева решил удовлетворить ходатайство Фонда государственного имущества Украины и закрыть производство в деле о банкротстве ПАО "Центрэнерго", - говорится в решении суда.

Постановление вступает в законную силу немедленно после его объявления.

Напомним, производство о банкротстве "Центрэнерго" было открыто в феврале 2004 года и длилось 15 лет

Суд закрыл дело о банкротстве Центрэнерго 01

Источник: https://censor.net.ua/n3143693
 
 
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Ну как говорил, кукловод президента: "Дефолт, так дефолт"!)))
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Просто за наявності судових позовів і процесу банкрутства продавати проблематичніше
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Прошу обратить внимание - кацапские недоделки из Донецка снимают ролики в которых убивают и так уже добитую Припять в Чернобыле. Прошу обратить внимание СБУ.
на даном ролике они стирают надпись "Смерть маскалям"
Суд закрыл дело о банкротстве "Центрэнерго" - Цензор.НЕТ 1387

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