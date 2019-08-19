 Украинский политзаключенный Карпюк "выбыл" из Владимирского централа, - адвокат Барановский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Барановского.

В сообщении отмечается: "29 июля Карпюку не выдали посылку от Барановского – якобы из-за перевеса. Адвокат уменьшил вес посылки с 27 до 19 кг. Однако 19 августа она снова вернулась в связи с тем, что "адресат выбыл".

По словам адвоката, Карпюк мог "выбыть" по той же причине, что и политзаключенный Владимир Балух, которого 16 августа вывезли из колонии города Торжок Тверской области.

Барановский не исключил, что в ближайшее время из России в Украину могут вернуться некоторые украинские политзаключенные".

"Можно было бы подумать, что Балуха просто переводят в другую колонию, но дело в том, что в конце прошлой недели из Владимирского централа пропал мой подзащитный Микола Карпюк.

Посылка, отправленная ему на прошлой неделе, вернулась мне назад с отметкой "адресат отсутствует", а это значит что их обоих забрали из "насиженных мест" примерно в одно время, и это вызывает сдержанный оптимизм", - отмечает адвокат.

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