 За последние 5 лет ВСУ получили почти 12 000 образцов вооружения и военной техники и почти 1,5 миллиона единиц средств поражения, - Полторак

Об этом министр обороны Степан Полторак заявил на заседании Комитета реформ Минобороны и ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
"В течение 2014-2019 годов Вооруженным силам поставлено более 11 тыс. 900 основных образцов вооружения и военной техники и около 1,4 млн единиц средств поражения. Кроме того, принято на вооружение 120 образцов, восстановлена исправность более 12 тыс. единиц ВВТ. Также были приняты меры по освоению производства ракет и боеприпасов на национальных предприятиях, утверждена Программа ракетостроения. Завершается испытание реактивного комплекса "Ольха", принят комплекс мер по усилению сил и средств ПВО, в том числе зенитно-ракетного прикрытия, внедряется новая система логистики", - сказал Полторак
По словам министра, за эти годы от иностранных партнеров, прежде всего, от США было получено материально-технической помощи на сумму более $360 млн. Также Министерство обороны Украины получило полномочия на закупку вооружений по импорту у иностранных партнеров.
Читайте на Цензор.НЕТ: Нам следует четко законодательно определить порядок проведения парадов, - Полторак
Кроме того министр сообщил, что сейчас продолжает проходить эксперимент по логистическому обеспечению по принципам НАТО, усовершенствована система вещевого обеспечения, введены 17 стандартов НАТО, введено более 100 новых предметов вещевого имущества и уточнены нормы обеспечения.
Говоря о реформе системы питания ВСУ, Полторак отметил, что сейчас в Вооруженных силах осуществлен переход 73 военных частей на новую систему продовольственного обеспечения с применением каталога продуктов питания.
"Министр обороны Украины подчеркнул, что указанные приоритеты должны остаться и на перспективу", - говорится в сообщении.
Также на Цензор.НЕТ: 92% личного состава ВСУ являются профессиональными военными, - Полторак
В американском сериале "Зверинец" в начале серий показывают кадры с событий на Майдане
в Киеве. На этот факт обратил внимание политолог Виктор Уколов.
"Это кадры из американского сериала "Зверинец". Наш Евромайдан,
где погибли десятки людей, показывают в заставке перед каждой серией.
Поскольку здесь используется наш государственный флаг,
по моему мнению отреагировать имеет МИД Украины.
Было бы правильным подать в суд на авторов сериала за моральный ущерб украинцев
причем с семизначной суммой", - написал Уколов.
Сериал "Зверинец" был выпущен в 2015 году.
По сюжету, человечество столкнулось с серией жестоких нападений животных на людей.
Биолог Джексон Оз решает выяснить причину происходящего,
пока пандемия не вышла из-под контроля.
Животные становятся все более изощренными,
скоординированными и свирепыми.
Ученому необходимо опередить эволюционные изменения загадочного вируса,
иначе человечество вымрет.
Лайнаблинів їм на лопаті, а не "вялічія". Їх менше половини. Навіть не звичайна більшість.
Зєєєля сказал чьто украл, значіт всьо украл, єврєй врать не будет, правда ж?
- дорогенька....
Журналісти: - я тобі не дорогенька!!!!!!!!!
При Зеленському:
Зелений "Слуга урода":
- тупа вівця!
Журналісти:
- б-б-е-е-е...з-з-зе-е-е....б-б-е-е-е...
"около 1,4 млн единиц средств поражения"
Это по 20 патронов на каждого бойца АТО? Даже на рожок Калаша не хватит
Ревизия покажет...
А киздеть соеввыя горазды кака их кождь-кондихтер...
🤑
А тобі лахтобот, особисто: в українській мові, немає слова «взірвав».
На черговій атестації, не обсерись, як зараз.
Вони просто всі у 1995 році вступили до НАТО.
І тепер, русскіє прєзідєнти, могут только кусать сєбя за шліц.
А в Україні, мудрі комуняки, кричали : «Зачєм Украінє НАТО !»
В контексті новини все ж доречно згадати про яблучний SPAS.