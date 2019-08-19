 За последние 5 лет ВСУ получили почти 12 000 образцов вооружения и военной техники и почти 1,5 миллиона единиц средств поражения, - Полторак

Об этом министр обороны Степан Полторак заявил на заседании Комитета реформ Минобороны и ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"В течение 2014-2019 годов Вооруженным силам поставлено более 11 тыс. 900 основных образцов вооружения и военной техники и около 1,4 млн единиц средств поражения. Кроме того, принято на вооружение 120 образцов, восстановлена исправность более 12 тыс. единиц ВВТ. Также были приняты меры по освоению производства ракет и боеприпасов на национальных предприятиях, утверждена Программа ракетостроения. Завершается испытание реактивного комплекса "Ольха", принят комплекс мер по усилению сил и средств ПВО, в том числе зенитно-ракетного прикрытия, внедряется новая система логистики", - сказал Полторак

По словам министра, за эти годы от иностранных партнеров, прежде всего, от США было получено материально-технической помощи на сумму более $360 млн. Также Министерство обороны Украины получило полномочия на закупку вооружений по импорту у иностранных партнеров.

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Кроме того министр сообщил, что сейчас продолжает проходить эксперимент по логистическому обеспечению по принципам НАТО, усовершенствована система вещевого обеспечения, введены 17 стандартов НАТО, введено более 100 новых предметов вещевого имущества и уточнены нормы обеспечения.

Говоря о реформе системы питания ВСУ, Полторак отметил, что сейчас в Вооруженных силах осуществлен переход 73 военных частей на новую систему продовольственного обеспечения с применением каталога продуктов питания.

"Министр обороны Украины подчеркнул, что указанные приоритеты должны остаться и на перспективу", - говорится в сообщении.

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