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 Общество
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Все про:вооружение (3239) Минобороны (5885) Полторак (1159) ВСУ (324)

 За последние 5 лет ВСУ получили почти 12 000 образцов вооружения и военной техники и почти 1,5 миллиона единиц средств поражения, - Полторак

В течение 2014-2019 годов Вооруженным силам Украины было поставлено более 11,9 тыс. образцов вооружения и военной техники, около 1,4 млн единиц средств поражения, а также было восстановлено свыше 12 тыс. единиц ВВТ.

Об этом министр обороны Степан Полторак заявил на заседании Комитета реформ Минобороны и ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"В течение 2014-2019 годов Вооруженным силам поставлено более 11 тыс. 900 основных образцов вооружения и военной техники и около 1,4 млн единиц средств поражения. Кроме того, принято на вооружение 120 образцов, восстановлена исправность более 12 тыс. единиц ВВТ. Также были приняты меры по освоению производства ракет и боеприпасов на национальных предприятиях, утверждена Программа ракетостроения. Завершается испытание реактивного комплекса "Ольха", принят комплекс мер по усилению сил и средств ПВО, в том числе зенитно-ракетного прикрытия, внедряется новая система логистики", - сказал Полторак

По словам министра, за эти годы от иностранных партнеров, прежде всего, от США было получено материально-технической помощи на сумму более $360 млн. Также Министерство обороны Украины получило полномочия на закупку вооружений по импорту у иностранных партнеров.

Читайте на Цензор.НЕТ: Нам следует четко законодательно определить порядок проведения парадов, - Полторак

Кроме того министр сообщил, что сейчас продолжает проходить эксперимент по логистическому обеспечению по принципам НАТО, усовершенствована система вещевого обеспечения, введены 17 стандартов НАТО, введено более 100 новых предметов вещевого имущества и уточнены нормы обеспечения.

Говоря о реформе системы питания ВСУ, Полторак отметил, что сейчас в Вооруженных силах осуществлен переход 73 военных частей на новую систему продовольственного обеспечения с применением каталога продуктов питания.

"Министр обороны Украины подчеркнул, что указанные приоритеты должны остаться и на перспективу", - говорится в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: 92% личного состава ВСУ являются профессиональными военными, - Полторак

Источник: https://censor.net.ua/n3143689
 
   
 Топ комментарии
 
Спасибо за это Петру Алексеевичу Порошенко. ВОт вам и марадьор... тьфу зебилы на вас...
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Полторак. молчи уже... не позорься..
"около 1,4 млн единиц средств поражения"

Это по 20 патронов на каждого бойца АТО? Даже на рожок Калаша не хватит
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с нуля поднять производственную цепочку боеприпасов взвычатки и ракет, это вам не на рояле куем играть
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Спасибо за это Петру Алексеевичу Порошенко. ВОт вам и марадьор... тьфу зебилы на вас...
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В мире животных.
В американском сериале "Зверинец" в начале серий показывают кадры с событий на Майдане
в Киеве. На этот факт обратил внимание политолог Виктор Уколов.
"Это кадры из американского сериала "Зверинец". Наш Евромайдан,
где погибли десятки людей, показывают в заставке перед каждой серией.
Поскольку здесь используется наш государственный флаг,
по моему мнению отреагировать имеет МИД Украины.
Было бы правильным подать в суд на авторов сериала за моральный ущерб украинцев
причем с семизначной суммой", - написал Уколов.


Сериал "Зверинец" был выпущен в 2015 году.
По сюжету, человечество столкнулось с серией жестоких нападений животных на людей.
Биолог Джексон Оз решает выяснить причину происходящего,
пока пандемия не вышла из-под контроля.
Животные становятся все более изощренными,
скоординированными и свирепыми.
Ученому необходимо опередить эволюционные изменения загадочного вируса,
иначе человечество вымрет.
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первый раз слышу про такой сериал. С майданом конечно сравнивать это кощунство, согласен. Но вот с зебилами сравнивать - да это настоящий зверинец...
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с нуля поднять производственную цепочку боеприпасов взвычатки и ракет, это вам не на рояле куем играть
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Не 73%, а менше, ніж 44% (13 млн з 30 млн виборців)
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Не надо портить величие и сракальность 73% своими 44%...
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Лайна блинів їм на лопаті, а не "вялічія". Їх менше половини. Навіть не звичайна більшість.
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Створити Украііну, зробити іі найбагатшою краііною з самою сильною армією. І все це в перший день.
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Ета ніправда! Парашенка всьо украл!
Зєєєля сказал чьто украл, значіт всьо украл, єврєй врать не будет, правда ж?
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Все це купив за своіі гроші Питро Олексійович!! Порошенко створив Украііну, а зебіли обвалили доллар, на більше в них мозгов не хватило!! Страшно подумать, що вони зможуть зробити, коли ііх допустять до влади!! Порошенко - вернись!!
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Цікаво, а самі наші круті журналісти вже запустили хештег: «Ятєбєнєтупаяовца!#»?
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При Порошенку:
- дорогенька....
Журналісти: - я тобі не дорогенька!!!!!!!!!
При Зеленському:
Зелений "Слуга урода":
- тупа вівця!
Журналісти:
- б-б-е-е-е...з-з-зе-е-е....б-б-е-е-е...
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вот заразы они обвалили доллар а ты бомжом стал За последние 5 лет ВСУ получили почти 12 000 образцов вооружения и военной техники и почти 1,5 миллиона единиц средств поражения, - Полторак - Цензор.НЕТ 3381
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Полторак. молчи уже... не позорься..
"около 1,4 млн единиц средств поражения"

Это по 20 патронов на каждого бойца АТО? Даже на рожок Калаша не хватит
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А это как тут раз было: столько то единиц вооружения - бла-бла-бла, в т.ч. тактические ножи(процентов 90 от всего числа). И попробуй сказать что это неправильно?)
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А взорвали скока, ась???!
Ревизия покажет...
А киздеть соеввыя горазды кака их кождь-кондихтер...
🤑
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І взірвані п"ять складів,яуі попередньо були пограбовані.
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пруф, що Порошенко висадив у повітря 5-ть складів?
А тобі лахтобот, особисто: в українській мові, немає слова «взірвав».
На черговій атестації, не обсерись, як зараз.

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Ти знаєш всі Українські слова?Тоді навчи Мойшу Поросєнко))Чмо ти нульове))
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Зеб, неужели Зелемойского не боятся и теперь ничего не взрывают, а Укроборонпром мог бы сразу производить и подрывать?
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Страшно подумать , что бьіло бьі , если Украина не имела колоссальньіх запасов оружия , техники и боеприпасов . А ведь в Грузии бьіла именно такая ситуация...
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В країнах Балтії, не було колосальних запасів зброї.
Вони просто всі у 1995 році вступили до НАТО.
І тепер, русскіє прєзідєнти, могут только кусать сєбя за шліц.
А в Україні, мудрі комуняки, кричали : «Зачєм Украінє НАТО !»
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Этот человек вообще понимает значение слова "образец"?
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Воопще то не понимаю 12000 единиц вооружения и военной техники восстановить. Да такой массой можно была Раасеян гнать до Петропавлоск - Камчатского
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Это только на компьютере можно вооружение телепортировать, а в жизни его необходимо тащить по земле...
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оце так "зрада" Пороха...таки "заробляв на крові" 5 років....А при цьому дезертирі вже скоротили 100 військових медиків, фінансування та харчування воїнів... готуємося до капітуляції????
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Зебилы -это все при "воре и коррупционере" Порошенко а ваш "Шаурмен" на коленях сопли перед Пуйлом жует да из укринских солдат живые мишени сделал...Ганьба вам !
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Зебилизм как раковая опухоль уничтожает страну и ее Армию....
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Я жодного разу не релігійна людина, але...
В контексті новини все ж доречно згадати про яблучний SPAS.
За последние 5 лет ВСУ получили почти 12 000 образцов вооружения и военной техники и почти 1,5 миллиона единиц средств поражения, - Полторак - Цензор.НЕТ 2676

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