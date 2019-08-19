 Разговоры с Зеленским внушают "осторожный оптимизм", - Путин

Об этом Путин заявил переговорами с Макроном, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Я проинформирую господина президента о своих последних контактах с вновь избранным президентом Украины. Здесь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать, которые внушают такой осторожный оптимизм", - сказал Путин
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в пятницу, 19 августа президент Франции Макрон принимает своего российского коллегу Путина в летней резиденции - замке Форт Брегансон на Лазурном побережье.
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Oleh Fedorov @ONfree_dom 3 часа назад
Нетаньяху кореш Путина, каждую неделю в Москве решает свои вопросы. Ему насрать на наш Донбасс, Крым. У него под боком Сирия и выборы впереди.И женушка его скрывать не умеет свое отношение к стране, куда они прилетели. Он решает только свои вопросы
Сдєлают Україну вмєстє...
😁
Лахта зовсім не палиться.