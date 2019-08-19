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 Следует провести перезапуск отношений ЕС-Россия, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступает за перезапуск отношений между Евросоюзом и Россией, отсутствие диалога приведет к дальнейшему сближению Москвы с Пекином.

Об этом он заявил во время деловой встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Макрон выразил убеждение, что даже при наличии разногласий "нужно искать точки соприкосновения и перезапускать наши отношения - отношения РФ и Евросоюза".

"Если бы мы в Совете Европы продолжали ругаться, Россия хлопнула бы дверью. У россиян не было бы, например, возможности обращаться в Европейский суд по правам человека", - сказал французский лидер.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинцы Франции напомнили Макрону о преступлениях Кремля перед его встречей с Путиным

Он отметил также, что отказ от диалога с РФ привел бы к тому, что "мы бы оттолкнули великую державу - Российскую Федерацию, она отвернулась бы от Европы и повернулась бы полностью к Китаю, а это не в интересах Франции, Евросоюза".

Президент Франции Макрон принимает своего российского коллегу Путина в летней резиденции - замке Форт Брегансон на Лазурном побережье.

Источник: https://censor.net.ua/n3143678
 
   
 Топ комментарии
 
Ну что зебобики?
Как там коррупция?
Пеця с ней по прежнему не борется?
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Главное перестать стрелять, шаурма форева
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Ідіот, політична корупція! Це коли політики беруть гроші у ворогів, щоб зробити щось ворогам вигідне!
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Ну что зебобики?
Как там коррупция?
Пеця с ней по прежнему не борется?
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При чем здесь коррупция, если тема за рашку и Евросоюз.
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Ідіот, політична корупція! Це коли політики беруть гроші у ворогів, щоб зробити щось ворогам вигідне!
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Макрон назвал Московию великой державой. Топит за "русский мир".
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Чергова перемога ЗЕдента у зовнішній політиці! Чи то Порох все ще гадить?
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"Тема за рашку и Евросоюз" с Украиной за скобками.
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пішов нахер,жабоїд зі своїм перезапуском! Следует провести перезапуск отношений ЕС-Россия, - Макрон - Цензор.НЕТ 9509 Не твоїх співвічизників кацапи вбивали! Тоді б ти не так скиглив би! Ніякого миру і перезапуску з монголоїдами не може бути поки не заберуться з української землі!
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твой пеця скоро будет в бегах вместе со своей шоблой .
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Зелю за последнее время кто только не "мокал" во внешней политике. Такое демонстративное неуважение под прихлопывание по плечу было только с Яныком после его кидка с евроинеграцией и наверное с поздним Кучмой после Гонгадзе. А Зеля просырвет все напропалую просто так, по ходу жизни.
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А просто так ли? Агрессора он агрессором не называет и договариваться на коленях хочет
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Главное перестать стрелять, шаурма форева
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Пороха вместе с его бандой на передовую отправить.
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Та там у всіх діти на передовій були, а від батьків там не буде толку, Одягни на тебе всю викладку, то тебе носити по окопу доведеться.
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Ти його там вже зустрічаєш, вояка совковий?
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Теперь ваша очередь, зелебобы, хватит косить от военкоматов, диваны все пропердели! Следует провести перезапуск отношений ЕС-Россия, - Макрон - Цензор.НЕТ 1254
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А ви свинорили вже весь оборонпром распродали? От і збирай тепер своїх підсвинків на передову, а не тут лайном бризкаєшся.
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Ні-ні, тепер тільки ви, бо ви розумна частина суспільства, до того ж патріотична. А порохоботів треба розстрілювати, я вже 3 місяці чекаю розстрілу, а ви все не йдете. Може дупа важка і приросла до дивану? Слід провести перезапуск відносин ЄС-Росія, - Макрон - Цензор.НЕТ 1773
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Уявіть лише, скільки за це отримав Коломойський!
Зєля що, фуфєл, йому фантик від цукерки.
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Браво., зебил! Так это оказывается Беня купил ради Путена Макрона!) 😂
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роSSия только успевает менять позы, где Китай ее имеет и в хвост и в гриву.
🤑
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Какой подлец! Какое сборище европодлецов...
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Макрон все првильно делает. Раз зебилы выбрали новопреставленных слуг народа то он имет право выбрать росисю как делового парртнера для развития экономики Франции. Более того и северный поток 2 будет построен. кушайте не обляпайтесь теперь...
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Макрон говорит, что причина - сближение с Китаем. За Украину речи нет.
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за Украину там теперь вообще речи не будет Следует провести перезапуск отношений ЕС-Россия, - Макрон - Цензор.НЕТ 5995
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Не надо печалиться.Макрон против американского ветра не будет того.Просто включена дипломатия диалога.Главный союзник для нас и Ираиля -только США.На Макрона надейся,да сам не плошай.Макаронники- стократ хуже.
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Ну почему же, вот де Голль смог, он выгнал НАТО и пошел дружить с СССР.
Да и Франция и Израиль были союниками в свое время, даже немного больше чем с США сейчас. Потом французы решили сделать ставку на арабов и тот же де Голль начал убивать все политические и военные связи.
И почему то, когда сейчас смотрю на Францию, которая с каждым днем все больше становится похожей на смесь Сомали с Афганистаном, меня это искренне смешит.
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В те времена де Голля в Мацкве бывали и Вилли Брадт и Никсон.Были времена детанта,Хельсинки.А потом случился Афган и всё рухнуло,как карточный домик,потом корейский Боинг и Рейган: СССР- империя зла..И СССР покатился под откос всё ускоряясь..Сейчас черёд Китая,Ирана ,Орды.
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Кто завтракает с людоедом - оказывается в меню на ужин!
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Это про Украину и США?
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Реал политик , ничего страшного. Тем более , что Украина за пять лет не собралась даже разорвать дипотношения с агрессором.
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Либеральненько так...
Впрочем, Макрон всего навсего сказал вслух то, что происходит давно в реальности, EC не хочет и не будет ссориться с Россией по настоящему.
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Конечно. Они такие е как и ты. Могут только обещаниями кормить. Не зря в первой половине 20 века евреев отправили изучать молекулы. Жаль, что не всех....
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головному жабоїду прислали тонну жаб з навколомосковських боліт...
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Что за "болiт". Не хочешь срать не мучай дупу, пиши по-русски.
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Слава Богу не 73%, а менше 44% (13 млн з 30 млн виборців).
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Да куда уж ему до тебя. Президент какой-то Хранции. Иди толчок норвежский мой.
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Ну, от йде перевод України з СУБ'ЄКТА в ОБ'ЄКТ...
Вся праця Порошенка аннулюється блазнями..
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Який перезапуск? Що за дурня? раша-паРаша щось хіба виправила? Зробила хоч маленький крок? Покаїлась? Визнала свої злочини? Ні. То нехай пуйло йде до дупи.

Макрон, не потрібно бути ганчіркою!
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интересно кто иэтих гигантов самый большой макарон хэйло зелечмо или макарон зелечмо хэйло
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чего этот лягушатник боится сближения китайцев с паРашей? Граница с Китаем давно уже проходит по границе с ЕС.
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Судя по всему сгорелый Парижский Собор для Макрона мало, ждем что попустит Бог в дальнейшем.
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"Если бы мы в Совете Европы продолжали ругаться, Россия хлопнула бы дверью. У россиян не было бы, например, возможности обращаться в Европейский суд по правам человека", - сказал французский лидер.------------------------Если бы рашпили признавали решение суда, в этом был бы смысл!... Источник: https://censor.net.ua/n3143678
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Ну обвинять одного Зелю в том, что Украина уходит на задворки европейской политики тоже не верно. А то, что он продолжает хрюкать как папередники, ничему хорошему не приведет. То, что говорит лягушка результат безальтернативного Минска.....
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Одни только дикие алебардисты показали кацапам что могут приземлить на 123 Следует провести перезапуск отношений ЕС-Россия, - Макрон - Цензор.НЕТ 7906 Следует провести перезапуск отношений ЕС-Россия, - Макрон - Цензор.НЕТ 1005
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ра-а-а -зом !.ра-а-а-зом !ра-а-а-зом ! мы зробили их ! клево було і прикольно .
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"мы бы оттолкнули великую державу"_________________хороши "союзники"...
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Грабли, грабли....Или во Франции не любят изучать историю, или московские деньги не пахнут ? Американцы уже попробовали ,,перезапуск,, и убедились, что сколько кацапа ни прикармливай, - он все равно на чужое смотрит как на свое
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ничего удивительного...
ПАСЕ, перезапуск, большая семерка, поклонились в пояс...
Крым?..ну так случилось...Боинг? ну...так бывает...Донбас? ну...так.. по фиг...
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По моему Китай не сильно хочет связываться с парашей т.к.отсталая и прогнившая насквось ситема раши не движется вперед
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Ідіот.Будеш перезапускатись,коли кацапські танки під Парижем стоятимуть...
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Это ничтожество встретит их хлебом-солью. Урод!
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Самое интересное в макроновских бреднях то, что никакой ЕС раше не поможет, когда Китай прийдет забирать свое -Сибирь аж по Урал. И Макрон это прекрасно понимает, но включает дурика, решает свои вопросы, сейчас.
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уже нет сомнения в том,что минский сходняк,как и "нормандская"куйня -есть организованы рашистом вместе с его немецко-французскими для создания кровопролитного конфликта в Украине и,что бы недопустить Украину из-за него в ЕС и в НАТО. именно для этого эти твари отрезали частьУкраины под создание ордло...
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А шо по этому поводу скажет наш зюзя? Или опять будем ждать реакции больше недели?
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В тему хочу спросить - чей Крым? Кто-то знает историю Крыма? В результате чего Крым стал Украинским и как бездарно, предательски его профукали. И почему по этой причине страны ЕС должны нести экономические потери? Они не могут это терпеть вечно. Украина не сделала ничего против Росии за 5 лет, пока действовали санкции. Но ждёт, что за неё это сделает Франция, Германия и другие страны ЕС.
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Не "ради этого", лжец! А чтобы остановить гитлера-2 с ЯО! Кретин, ****...
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Кретин ты, ****! В моём посте нет слов "ради этого". Что творится в твоём воспалённом мозгу? Гитлер 2 выстраивает взаимовыгодное сотрудничество с ЕС, строя, например, многомиллиардный Северный поток 2. На этом очень хорошо заработают немцы и русские. А кто не давал Украине зарабатывать на ГТС? Гитлер 2 хочет снятия экономических санкций для сотрудничества с Европой. И Европа этого уже хочет. Договорятся.
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Во времена холодной войны Франция была сердечным другом СССР. Это был ее противовес англо-американскому влиянию в политике. Теперь она то же будет делать с рашей. А немцы прагматично считают деньги, им дружить с рашей выгодно. Просто Меркель не произносила это вслух, а лягушатник озвучил.
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Україні також варто перезапустити відносини з Росією.
Досить йти на повідку в піндосів!
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зекретин со всеми уже переговорил о сдачи интересов Украины... У нас электрического стула нет, так что участь чаушеску для зеклована в самый раз
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А можно список интересов Украины? Шото я не слышал ни от кого. КиздЯт и кИздят наши деньги. Вот и все их интересы.
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Ну,конечно же надо перезапуститься! Чего же не перезапустится,- все ведущие державы перезапущены ,типа Беларусь,Молдова,Украина...Кстати у нас с 1 августа подняли цены на электроэнергию Феноса на 6 %, а РЕД НОРД (по северу Молдовы) на 15%- наш бельцкий мАлдАванин по фамилии Русу наверное танцует от счастья! Слід провести перезапуск відносин ЄС-Росія, - Макрон - Цензор.НЕТ 9622 Подняты также тарифы на воду и канализацию почти в два раза для нескольких районов. Ожидается существенное увеличение тарифов на газ.А соССиалисты сидят на берегу реки,на главных постах власти, (сегодня выбрали на пост шефа Конституционного Суда соССиалиста В. Цуркан),и ждут скорого проплыва тел проевропейцев...Кретины.
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Заигрывание в начале 20-го столетия с агрессором - ничему не научило. Жаль.......
История - не учительница, а надзирательница...... она ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков.(с)
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Кто хочет интеграции в Европу - чемодан вокзал европа
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