 Следует провести перезапуск отношений ЕС-Россия, - Макрон

Об этом он заявил во время деловой встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Макрон выразил убеждение, что даже при наличии разногласий "нужно искать точки соприкосновения и перезапускать наши отношения - отношения РФ и Евросоюза".
"Если бы мы в Совете Европы продолжали ругаться, Россия хлопнула бы дверью. У россиян не было бы, например, возможности обращаться в Европейский суд по правам человека", - сказал французский лидер.
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Он отметил также, что отказ от диалога с РФ привел бы к тому, что "мы бы оттолкнули великую державу - Российскую Федерацию, она отвернулась бы от Европы и повернулась бы полностью к Китаю, а это не в интересах Франции, Евросоюза".
Президент Франции Макрон принимает своего российского коллегу Путина в летней резиденции - замке Форт Брегансон на Лазурном побережье.
Как там коррупция?
Пеця с ней по прежнему не борется?
Зєля що, фуфєл, йому фантик від цукерки.
🤑
Да и Франция и Израиль были союниками в свое время, даже немного больше чем с США сейчас. Потом французы решили сделать ставку на арабов и тот же де Голль начал убивать все политические и военные связи.
И почему то, когда сейчас смотрю на Францию, которая с каждым днем все больше становится похожей на смесь Сомали с Афганистаном, меня это искренне смешит.
Впрочем, Макрон всего навсего сказал вслух то, что происходит давно в реальности, EC не хочет и не будет ссориться с Россией по настоящему.
Вся праця Порошенка аннулюється блазнями..
Макрон, не потрібно бути ганчіркою!
ПАСЕ, перезапуск, большая семерка, поклонились в пояс...
Крым?..ну так случилось...Боинг? ну...так бывает...Донбас? ну...так.. по фиг...
Досить йти на повідку в піндосів!
История - не учительница, а надзирательница...... она ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков.(с)