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 Политика Украины
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 Супруга Нетаньяху не хотела проявить неуважение к Украине, и ничто не может затмить важность визита, - Офис Зеленского о ситуации при встрече премьера Израиля

Супруга премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху Сара не хотела проявить какое-либо неуважение к Украине, и подобные незначительные казусы не могут нивелировать важность его визита в Киев, отмечают в Офисе президента Украины Зеленского.

"Это было сделано неумышленно и ни в коем случае не является проявлением неуважения к Украине. Этот случай не может затмить важности и масштабности визита премьер-министра Израиля в Украину, который состоялся впервые за 20 лет и стал для обеих стран важным толчком к развитию отношений в экономической, образовательной, культурной областях и в IT", - сказала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в ответ на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Ранее в сети было опубликовано на своей странице в соцсети Facebook видео, на котором супруга главы израильского правительства якобы бросает хлеб в ходе церемонии встречи высоких гостей в аэропорту "Борисполь".

Также на Цензор.НЕТ: Россия ведет информационную войну для дискредитации визита Нетаньяху, запустив фейк о выброшенном его женой хлебе, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/n3143677
 
 
 Топ комментарии
 
да она смотрит на нас как и зеленский на зебилов Супруга Нетаньяху не хотела проявить неуважение к Украине, и ничто не может затмить важность визита, - Офис Зеленского о ситуации при встрече премьера Израиля - Цензор.НЕТ 3295
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Кантора на підхваті. Відмазують своїх. Супруга Нетаньяху не хотела проявить неуважение к Украине, и ничто не может затмить важность визита, - Офис Зеленского о ситуации при встрече премьера Израиля - Цензор.НЕТ 5006
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Зеленский сглотнул, вытерся и сказал что вкусно было. Трусливый гидрант
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- Сара, там в холодильнике есть белая рыбка - нарежь мне её тонкими ломтиками.
- Ой-вей! Абрам, будь мне известен, шо это таки свиное сало!
- Сара, а я шо, тебе спрашивал, как звали эту рыбку при жизни?! Я тебя попросил - нарежь мне её тонкими ломтиками...
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73% довбні хто роздуває. Якась корова кинула хліб нах її десь бачив і того самого піаніста тільки всякі йолупи кричать що все підстава і там нічого такого зовсім небуло і мої очі цього небачили. І дрищ мали тормоз сто пудово не наркоман і його пахан ангел а ми всі Українці маємо смиренно на це дивитись. Не хера у вас хлопці не вийде.
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Якось непогодженно працюєте. Зебіли репетують, що порохоботи брешуть, що кидала, а вона не кидала. Бутусов заявив, що "Русскоязычные СМИ Израиля распространили дискредитирующую информацию, что якобы жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время визита в Украину вначале бестактно отчитала экипаж самолета, а затем выбросила кусок хлеба, которым ее угостили по прилете в Украину." І ось ОПа заявяляє, що таки кинула. Але нічого, що кинула. Хай кидає, головне, що хтось приїхав
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Нехороший знак, так как именно их соплеменники спровоцировали в Украине Голодомор.
http://ronin.com.ua/posts/790
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Хозяева зелемойских...уважительней нать. Беню ведь вьідать могут.
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бросить хлеб- бросить "зе" ,который есть презом страны...это неуважение"зе"
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Та ми й так зрозуміли,що порохоботи з кремлеботами-вороги українського народу.В них навіть рильця однакові.
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Самое интересное, что извиняется не Сара, а Зеленский
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Смотрю на нее смотрю... нужно сказать, у некоторых жопа красивее чем у нее лицо Дружина Нетаньяху не хотіла проявити неповагу до України, і ніщо не може затьмарити важливість візиту, - Офіс Зеленського про ситуацію під час зустрічі прем'єра Ізраїлю - Цензор.НЕТ 4878
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Там у них другие стандарты, там у них она красавица, там и Кернес красавец.
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Ну звісно. Зелений чмошник задок повилизує цій жидівській шушері. Господи! Спаси Україну!!!!
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Россия ведет информационную войну для дискредитации визита Нетаньяху, запустив фейк о выброшенном его женой хлебе, - Бутусов - "Это было сделано неумышленно и ни в коем случае не является проявлением неуважения к Украине." - Бутусов, оказывается Сара таки хлеб выбросила и никакой это не фейк, фейк твоя писанина.
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Пусть извинится лично!
Украинским караваем они брезгуют, а вот деньгами на пенсию евреям за которыми прилетели нет! Вот что значит президент еврей! Украинцы, а где наш президент??
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Як підхопили цю новину про "викидання хліба" Сарою порохоботи!!! Наче вона взяла ту паляницю і жбурнула її в пику вітаючим. Ще й ногами його, ногами! Порохоботи працюють не тільки проти Зеленського, а і проти України. Але хто б дивувавсь...
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