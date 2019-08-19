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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Интерпол (455) Луценко (7577)

 У нас фактически заблокировано сотрудничество с Интерполом, так как нет заочного судопроизводства, - Луценко

Дела Майдана без заочного судопроизводства раскрыть невозможно, так как многие подозреваемые находятся в РФ.

Об этом заявил в интервью Цензор.НЕТ генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Дела Майдана без заочного судопроизводства раскрыть невозможно. Все высшие должностные лица-подозреваемые находятся в Москве. Все среднее звено - в Москве. Часть нижнего звена - в Москве. То есть без "заочки" никак не обойтись. Поэтому парламент дал разрешение на "заочку" до создания ГБР. То есть с весны 2016 по осень 2018-го. До этого времени требовалось максимум дел направить в суд по этой процедуре", - сообщил Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Терплю Горбатюка, чтобы он, провалив почти все, не стал в позу человека, которому не дали довести дело до конца, - Луценко

Он уточнил, что руководитель расследования Сергей Горбатюк сразу занял позицию, что не будет расследовать заочно.

"Скажите, как прокурор может не выполнять закон? Говорить, что это какой-то не европейский закон, нельзя. Во многих европейских странах он есть. Очень простой пример. Почему по МН-17 прокуроры Голландии могут расследовать заочно, а Горбатюк по Майдану не может? И вот у него пачка документов на "беркутов" во главе с Солодовником, которым позволили "заочку". У него ответ из России, Солодовник уже имеет паспорт России. Но Горбатюк тем не менее говорит: нет, будем его ждать здесь и будем судить только очно. То же и по главному делу - о заочном осуждении Януковича, Якименко, Захарченко по делу преступного приказа о расстреле Небесной сотни. На мой взгляд, это саботаж. Другим словом я назвать не могу. Теперь уже все пропало, потому что право на заочное расследование закончилось", - отметил генпрокурор.

"Уходя со своего поста, мне не дают покоя два-три незавершенные дела. Прежде всего именно это. Если бы мне сейчас хотя бы на неделю дали право "заочки" - Янукович, Захарченко, Шуляк, Солодовник, Якименко получили бы сообщение о завершении следствия и передаче его в суд. К сожалению, парламент на дал мне такой возможности. Даже нужно было передать дело от Горбатюка тем, кто использует все возможности. Как, например, в деле о государственной измене Януковича. Я в парламент ходил раз 5 по восстановлению "заочки", ну хотя бы по делам преступлений против государства и личности. То есть не экономика, а исключительно госизмена и убийства-увечья. И всегда депутаты не добавляли мне голосов", - сообщил Луценко.

Он подчеркнул, что во всех странах, входящих в Интерпол, есть такая форма судопроизводства.

Также читайте: ГПУ приостановила расследование против активиста Майдана Бубенчика, - Горбатюк

"Все страны-члены Интерпола, кроме Украины, имеют такое понятие, как заочный арест. То есть, если мы хотим, чтобы Интерпол кого-то арестовал, мы сначала принимаем решение о его заочном аресте, затем его задержат во Франции, Германии, Нидерландах и присылают к нам. Сейчас же не так. Мы пишем: привод с целью избрания меры пресечения. Конечно, в той стране спрашивают: почему мы должны арестовывать, тогда когда у вас еще нет решения об аресте? Это неправильно. Из-за этого у нас фактически заблокировано сотрудничество с Интерполом. И мы эту норму хотели урегулировать", - сказал генпрокурор, отметив, что депутаты не поддержали его предложение из-за опасений, что "Луценко всех пересадит".

Читайте полное интервью: Юрій Луценко: "У мене були добрі стосунки з Порошенком, але там, де він не правий, я казав "ні", і достатньо часто в радикальних виразах".

Источник: https://censor.net.ua/n3143676
 
 
 Топ комментарии
 
ооо порохоботы уже параноей заболели .....расмешили У нас фактически заблокировано сотрудничество с Интерполом, так как нет заочного судопроизводства, - Луценко - Цензор.НЕТ 233 зеленский сбежит. Не дождетесь У нас фактически заблокировано сотрудничество с Интерполом, так как нет заочного судопроизводства, - Луценко - Цензор.НЕТ 7423
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Для психиатра вполне достаточный...
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Правильно нужно налаживать связи, когда зеленский сбежит из Украины и его прийдется судить за зебилизм который он сделал с нашей страной
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хахаах вот что тебе хорошего сделал великий махинатор всея Украины - Петр 5.
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безвиз, томос, сильную армию, стабильность и давал просраться ************ на фронте. А зебил прекратил стрелять и сдает територию Украины ордиловцам. И еще не известно что сделает коаломойский крутя рукой в промежности новопреставленного... достаточный аргумент?
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ну синдром зебилизма, думаю, в психиатрии еще будут изучать в будущем
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ооо порохоботы уже параноей заболели .....расмешили зеленский сбежит. Не дождетесь У нас фактически заблокировано сотрудничество с Интерполом, так как нет заочного судопроизводства, - Луценко - Цензор.НЕТ 7423
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А они никак не могут смириться с мыслью, что фактически вся Украина послала в дальнее эротическое путешествие сивочолого гетьмана.
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Да я читал сегодня интервью самого Филарета .....он сказал нафиг мне такой термос. Короч корабль им Петра 5 потихоньку идет ко дну
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Вот как раз тебя придурка Интерпол найдет и посадит.
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Юра наверное забыл как он заочно Януковича посадил?
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Пусть не трындит. На моего Побратима в гпу так склепали документы, что словаки в шоке были от операции Интерпола в Кошице.
Особенно умилила фотка из освобождённой Карловки - в качестве подтверждения участия в террористической организации. Это чмо официально уведомило Интерпол о том, что ПС террористы. Теперь неизвестно какие последствия будут для добровольцев во время поездок в другие страны
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несподівано Югік почав проявляти бурну діяльність, а 5 років чомусь сидів тихо, як віскі в рот набрав )))
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то что луценко использует "цензор" в попытке отмыться, это понятно - зачем вот "цензору" пачкаться об это, вопрос!
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Схоже, що "Цензор" аби забити інформацію про ганьбу ізраїльської курки, ріже інтерв'ю Луцика на шматочки і вкидає окремими "новинами". Тоді треба було б повне інтерв'ю прибрати з головної сторінки
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что бы наловить Ыбы Югику не хватает неделю времени плачет он , однако на Сейшелах Отдыхала семья 8 ночей - с 3 по 11 января 2018 года., в Милане В целом путешествие генпрокурора продлится три дня вместе с уик-эндом,в Провансе
Завершив 10 денну відпустку в Провансі.
Неймовірна атмосфера простоти і краси.
Гори, виноград, лаванда, море.
І друзі. …....... Ты кому лапшу вешаешь на уши Пгокугог ?Ищи кружку трудяга..... У нас фактически заблокировано сотрудничество с Интерполом, так как нет заочного судопроизводства, - Луценко - Цензор.НЕТ 5958
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"У нас фактически заблокировано сотрудничество с Интерполом, так как нет заочного судопроизводства, - Луценко" - Януковича заочно засудили до 13 років в'язниці - это была шутка?
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А хто вам свинорилим заважав п"ять років,хабарі? Була ваша какаліція,ваша мародерна влада,ви не покарали жодного високопосадовця,жодного вбивці на майдані жодного рига,і тепер ще щось рохкаєте тварюки.
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....нет заочного судопроизводства, - Луценко

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А что делала ваша власть предыдущие 5 лет? Не знали про это?
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